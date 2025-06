Narcos, pistolas y presuntos secuestros escolares: Alcaldesa de Quilpué detalla planes para recuperar el control de la comuna

La comuna de Quilpué ha hecho noticia las últimas semanas por una serie de hechos de violencia y delincuencia que han resonando en la agenda pública nacional, con casos como el de una familia narco que utilizaba un club amateur para traficar droga, como el del futbolista pistolero que amedrentó a jugadores e hinchas rivales, y la denuncia escolar sobre presuntos intentos de secuestro en el sector de El Belloto.

Todos estos hechos fueron analizados en profundidad por la alcaldesa María Carolina Corti, quien en conversación con Puranoticia.cl se refirió a las medidas administrativas y de seguridad pública que ha adoptado la Municipalidad de Quilpué para hacer frente a estos bullados casos que lamentablemente dejan mal parada a la comuna.

INTENTOS DE SECUESTRO

Fue la tarde de este martes 10 de junio cuando Puranoticia.cl reveló una información entregada por el colegio Blaise Pascal, ubicado en Belloto, que decía relación con presuntos intentos de secuestro de escolares; esto, luego que se materializara una denuncia formal por parte de padres de una estudiante, la cual dijo que hombres a bordo de un automóvil la invitaron a subirse a él para trasladarla hacia su destino.

Sobre este grave caso, la alcaldesa Corti expresó que "la informacón oficial que tenemos es que en algún minuto una de las alumnas había recibido una invitación para subirse a un auto, ella habría dicho que no y habría salido arrancando. Esa es la denuncia que hicieron sus padres y es parte de un proceso que se investiga".

"No hemos recibido otras denuncias, pero sí hemos fortalecido, a través de los planes de seguidad pública de la Municipalidad de Quilpué, las rondas preventivas en horarios solicitados por algunos establecimientos educacionales", prosiguió la autoridad.

El caso también fue abordado por el delegado presidencial provincial, Fidel Cueto, quien sostuvo que "hemos estado en contacto con la familia, el colegio, la PDI y Carabineros, para poder establecer los hechos exactos que darían motivo a estas informaciones", y que "si esto es cierto, es muy grave. Queremos decirle a la gente que estamos trabajando en esto, que en el resto de la provincia no hay información respecto de estas situaciones, por lo tanto la gente tiene que estar tranquila".

FUTBOLISTA PISTOLERO

El fin de semana, un partido de fútbol amateur entre los clubes Santa Marta y Las Rosas en la cancha La Unión, en El Belloto, terminó abruptamente luego que una riña diera paso al ingreso de una mujer a la cancha, la cual le entregó un arma de fuego a uno de los futbolistas, quien la utilizó para amedrentar a jugadores e hinchas rivales.

El hecho fue rápidamente viralizado en las redes sociales y prácticamente todos los medios de comunicación hicieron eco de lo ocurrido para dar cuenta de la gravedad de este hecho protagonizado por un sujeto que –según información aportada por Carabineros de Quilpué– cuenta con un nutrido prontuario de detenciones.

Sobre este tema, la alcaldesa Corti comentó que "no quiero que estigmaticemos al fútbol amateur porque colabora muchísmo con distintos niveles, sobre todo con la sub 10 y el fútbol femenino, donde sí colaboran mucho en segunridad pública porque los apartan de drogas y alcohol. Hemos tomado medidas, la primera es una querella criminal contra el individualizado, que no puedo mencionarlo porque está en proceso de investigación, que es secreto. Presentamos querella y fue informada a concejales".

De igual forma, indicó que "tuvimos reunión con las cuatro asociaciones: Zona Rural, Belloto, Quilpué y Canal Vecinal. Estamos muy contentos porque nos hemos puesto de acuerdo en anuncios que haremos conjuntamente con información que ellos sostienen con sanciones y expulsiones para que clubes estén conectados en relación de informaciones de jugadores que a veces se pasan de listos y echan a andar su pequeño negocio de microtráfico al interior y reclutan soldados. Así empiezan a apartar a la juventud de lo que significa estar en un equipo de fútbol".

Corti también subrayó a Puranoticia.cl que "es importante ir más allá porque no hay una legislación vigente para el fútbol amateur en las canchas. Asi como estaba Estadio Seguro con operativos trasladados a las canchas todos los fines de semana, con carabineros trasladándose, nosotros tenemos una merma de carabineros para irse a otros lugares respecto de aquello. Y lo que hicimos ahora es pedir una reunión en la Comisión de Deportes y de Seguridad Pública para que se regule como está regulado el fútbol profesional, y donde éste nace es en el fútbol amateur".

NARCOFAMILIA EN UN CLUB

El 22 de abril, Puranoticia.cl también daba cuenta de la historia de una familia dedicada al narcotráfico que, además, utilizaba al club deportivo Quilpué Unido como fachada de sus oscuros negocios. Y es que en un moderno bus de dos pisos donde trasladaban a los jóvenes futbolistas a torneos en distintas partes de Chile, también movilizaban gran cantidad de droga desde y hacia el norte de nuestro país. Por este hecho hubo 14 detenidos, de los cuales 12 se mantienen en prisión preventiva.

Este caso también fue abordado por la alcaldesa María Carolina Corti, quien señaló que "todo los delitos los hemos transformado en una oportunidad. Así es como formamos un nuevo club con aquellos jóvenes que realmente estaban interesados en hacer deporte. Ya tenemos la personalidad jurídica y ya están entrenando en Villa Olímpica. Así que cuidado con estigmatizar algunos lugares y los clubes deportivos".

Sobre la presencia de delincuentes en el deporte, Corti también aseguró que el deporte "es nuestro brazo armado para la seguridad pública. Si nosotros regulamos correctamente y somos un apoyo en infraestructura, en reglamentaciones, en seguridad y en municipio, vamos a tener un apoyo estratégico en seguridad pública porque es donde más particpan las familias los fines de semana".

"No podemos perdernos en la estigmatización y la buena coordinación para elevar nuevas acciones que nos permitan regular los espacios públicos como son las canchas, que en algunos casos se ven amenazadas las familias por esta gente vandálica, por estos delincuentes y personas que no tienen vergüenza de entrar a una espacio privado, de actuar frente a niños o frente a mujeres embarazadas. Son unos vandálicos, son antisociales y delincuentes", sentenció la jefa comunal de la Ciudad del Sol.

DELITOS RURALES

Ante el creciente temor de la comunidad del sector rural de la comuna de Quilpué, desde la Municipalidad se han emprendido una serie de acciones, como la adquisición de modernas camionetas, además de la instalación de una inédita estación de seguridad pública que operará a un costado de la posta rural del sector La Retuca.

Tal como lo expresó en torno a las medidas adoptadas para combatir la delincuencia en el deporte, la jefa comunal sostuvo que "transformamos estos delitos en una oportunidad, aunque suene raro. Hoy los delitos rurales nos han permitido tomar la decisión, después de 20 años de la solicitud, que pondremos una estación de seguridad pública en el sector rural, que estará instalada durante el mes de julio".

¿Pero en qué consistirá esta especie de «Comisaría Municipal»? A juicio de Corti, en este nuevo espacio se podrá realizar "todo lo que se necesite para hacer las denuncias, actuar y contener rápidamente. Para nosotros, la zona rural es tan importante como la zona urbana, están en la misma condición. Esta es la primera vez que se adoptará la necesidad con la acción de instalar esta estación de seguridad pública en la zona rural".

Por último, comentó a Puranoticia.cl que "queremos ir formando el concepto porque claramente ya nos traspasaron la responsabilidad desde el Poder Ejecutivo. Los municipios han asumido el tema de la seguridad pese a no tener facultades y que no corresponde en el nivel en el que lo estamos asumiendo, pero ya lo asumimos porque los alcaldes somos la primera línea en respuesta y contención".

