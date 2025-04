La historia detrás del inicio de las sospechas contra el club deportivo que era utilizado como fachada para el narcotráfico en Quilpué

El allanamiento a 12 domicilios de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, donde se detuvo a 18 personas, 14 de las cuales fueron formalizadas y 12 quedaron en prisión preventiva, dejó en evidencia un sorprendente caso de narcotráfico, donde una familia utilizaba a un club deportivo como fachada para trasladar y vender droga.

Se trata del Club Deportivo Quilpué Unido, con ramas de fútbol masculinas y femeninas, cuyos dueños adquirieron modernos buses de dos pisos para trasladar a sus planteles a diversos campeonatos en los que participaban en regiones. No obstante, el verdadero objetivo de este clan familiar era mover sustancias ilícitas desde el norte.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, explicó que "pretendían justificar viajes de este club para realizar encuentros deportivos y en realidad la finalidad era el transporte de droga. También hay una actividad comercial que se aparentaba desde una botillería y que también entendemos tenía por objeto burlar controles y simular actividad lícita, que en realidad no se estaba desarrollando en tales términos".

Bajo esta misma fachada, el propietario del club tuvo acercamientos con el Municipio de Quilpué, cuya alcaldesa Carolina Corti explicó que su olfato como autoridad le permitió darse cuenta que algo extraño ocurría con el club deportivo; esto, luego de advertir la explosiva compra de indumentaria y vehículos. Producto de aquello, la solicitud de asociatividad fue denegada por la militante de Renovación Nacional.

EL PASO A PASO

Justamente estos acercamientos del Club Deportivo Quilpué Unido con el Municipio de la Ciudad del Sol fueron comentados por el concejal Renzo Aranda (DC), quien entregó detalles acerca del inicio de las sospechas que justamente esta semana derivaron en la detención de 18 familiares, siendo uno de ellos el propietario de la institución.

"Cuando se crea este club, hace unos cuatro o cinco años, comienza a vincularse con el Municipio, con espacios municipales para que operaran de manera mucho más fluida. Pero ya de un tiempo a esta parte, cuando uno ve que este club deportivo adquiere buses modernos para el traslado de jugadores, incluso buses de dos pisos, que son tremendamente caros en el mercado, ya uno comienza a sospechar de dónde viene tanta caridad y tanta buena voluntad de poder financiarle a un club, entre privados, la compra de estos buses", comenzó indicando el edil de Quilpué.

También planteó que "además, con la indumentaria, el equipamiento y la capacidad que comenzaron a tener, en comparación a otros clubes amateur, donde uno sabe lo complejo que es para ellos el pago de campeonatos, de arbitraje, de multas, que mantengan la operación diaria, entonces uno veía el versus con este otro que mostraba mucho en redes sociales, que salía a regiones a competir en torneos corto, en torneos de fantasía, que les permitía moverlos a regiones. Ahí salta la otra sospecha".

"Sabemos lo que le cuesta a los clubes amateur financiarse mensualmente para jugar de local en sus comunas o moverse dentro de las comunas, sabemos lo que implica en términos de gasto. Y este en particular era un club que salía todas las semanas a regiones, trasladando equipos completos en su bus, con cargo de petróleo, remuneraciones, pernoctar, alimentarse. Eso ya era algo sospecho de decir entonces cómo se financia un club de estas características si no es sólo con el aporte de papás y dirigentes. Ahí cae de cajón que el bus era el móvil para trasladar droga a las regiones donde el club deportivo lograba cerrar partidos", agregó Aranda.

Asimismo, relató que hace un año y medio, el director técnico del Club Deportivo Quilpué Unido asistió al Concejo Municipal, comentando como una gran hazaña que uno de los socios había comprado equipamiento nuevo, incluido el bus, y que la institución pagaba una cuota mensual, a modo de arriendo, para poder utilizarlo.

"Eso ya es muy raro porque conocemos a las organizaciones deportivas y por más que papás y dirigentes quieran a su institución, nadie va a colocar en riesgo su patrimonio o se va a endeudar sabiendo las complejidades y las condiciones paupérrimas de estos clubes durante el año. Es posible que haya papás o dirigentes convencidos del proyecto, pero ya a esa altura comenzamos a sospechar de cómo se financiaban", continuó Aranda, dando cuenta que ya las sospechas eran de todos los ediles.

Pero además esta familia utilizaba como fachada una botillería, la cual facilitaba máquinas Transbank para realizar operaciones, blanquear dinero de droga y depositarlo en cuentas de negocios para que ingresaran sin tanta sospecha, generándose una triangulación muy extraña, pero muy bien pensada por la banda.

FUTURO DE LOS DEPORTISTAS

Ante la consulta de lo que pasará con los niños, niñas y adolescentes que forman parte del club y que no tienen la culpa de las fechorías de sus dueños, el concejal Renzo Aranda explicó a Puranoticia.cl que "en estricto rigor, el club como tal, con su personalidad jurídica y su directiva, al parecer no son de las personas que están en prisión preventiva o que serán formalizadas. Vale decir, el club y su directiva al parecer no son parte de la investigación y Fiscalía buscará sus responsabilidades, pero por el momento no hay responsabilidades dentro del club en esta investigación".

Pese a ello, reconoció que "a los papás, evidentemente les saltó la alerta respecto de que sus hijos e hijas están siendo utilizados para transportar droga entre regiones, porque lo que el bus permitía era la confianza de lo que significaba un transporte de esta envergadura, donde iban chiquillos jóvenes a hacer deporte, entonces ¿quién iba a fiscalizar a un club así? Eso les permitía una fachada perfecta, una coartada perfecta para moverse por regiones y las justificaciones eran estos torneos cortos y de fantasía".

Finalmente sentenció que "los papás van a tener que tomar la decisión, junto a la directiva oficial que el Municipio reconoce, acerca de cuál será el camino a seguir, sin perjuicio de que hayan o no estado involucrados los directivos de la personalidad jurídica. Es una noticia que preocupa a cualquiera y será difícil sostener una institución como ésta cuando está siendo investigada por narcotráfico, porque acá hay autos y armas asociadas a este clan, entonces va a ser tan fuerte el remezón de esta noticia en Quilpué y vamos a ver qué piensan los padres y apoderados para saber si van a seguir estando en una institución que está siendo investigada".

