La sorprendente historia de un clan familiar que usó como fachada a un club de fútbol en Quilpué para traficar droga y sembrar el terror

Los sueños de niños y adolescentes que pertenecían al Club Deportivo Quilpué Unido comenzaron a verse truncados luego que se detectara que el dueño de la institución, en conjunto con otras 13 personas de su familia, conformaron una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y otros delitos violentos que cometían utilizando armas de fuego, las mismas que no dudaron en tomar durante el operativo de captura.

Y es que fueron 12 los domicilios allanados en las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, logrando la detención de 14 familiares y la incautación de más de 27 kilos de clorhidrato de cocaína, 548 pastillas de éxtasis, armas de fuego como pistolas, escopetas y un rifle, municiones y cartuchos, además de 11 automóviles, chalecos antibala y dinero en efectivo, lo que da cuenta de una organización criminal que se dedicaba tanto al tráfico de drogas como a otros delitos como disparos injustificados.

De hecho, en el marco de esta indagatoria –que lleva más de un año– el Ministerio Público va a imputarles también un delito de homicidio frustrado en contra de un funcionario del GOPE de Carabineros, al que intentaron dispararle con el objetivo de evitar la detención de uno de los sujetos buscados por formar parte de esta banda.

Al respecto, el coronel Jorge Guaita, de la Prefectura de Carabineros Marga Marga, explicó que "dentro de los delitos que se les inculpan a los detenidos está la asociación ilícita, el tráfico de drogas, disparos injustificados y un homicidio frustrado a un carabinero. Al hacer ingreso personal del GOPE, uno de los sujetos hace uso de un arma contra el personal. Afortunadamente esta persona fue detenida de forma inmediata por personal de Carabineros y no hay ningún funcionario lesionado".

UN CLUB COMO FACHADA

Asimismo, esta asociación criminal estableció una suerte de fachada de una actividad lícita, para lo cual formaron un club deportivo en Quilpué. Y es que por medio del uso de buses y otros medios de transporte, lo que en realidad estaban escondiendo era el tránsito ilegal de sustancias ilícitas desde el norte hasta el centro del país, para posteriormente proceder a su distribución en diversos lugares de la Quinta Región.

Cabe hacer presente que el dueño del Quilpué Unido, los últimos dos años ha intentado varias veces entrar en el torneo de la Tercera División, aunque sin éxito.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, expuso sobre el actuar de esta banda familiar que "pretendían justificar viajes de este club deportivo para realizar encuentros deportivos y en realidad la finalidad era el transporte de droga. También hay una actividad comercial que se aparentaba desde una botillería y que también entendemos tenía por objeto, de alguna manera, burlar controles y simular una actividad lícita, que en realidad no se estaba desarrollando en tales términos".

Acerca de la cantidad de dinero que manejaba este clan familiar, se indicó que haciendo un cálculo preliminar basado en la incautación de 11 vehículos, de las sustancias ilícitas encontradas y del dinero en efectivo hallado (más de $8 millones), se habla de un patrimonio que superaría los 700 millones de pesos, tanto en dinero como en bienes y en la eventual comercialización de las drogas que mantenían en su poder.

Sobre la jerarquía con la que operaban, la fiscal Perivancich comentó que "hay quienes se encargan de coordinar el ingreso de la droga a esta región, otros la transportan directamente, otros la comercializan, otros están encargados de acompañar. Todas estas actuaciones para evitar otros conflictos, para armarse, de manera dar protección en estos tránsitos de la droga, por lo tanto sí hay roles determinados y, en cuanto a dónde se comercializaban, fundamentalmente en esta localidad de la comuna de Quilpué, pero también podrían traspasar las fronteras comunales".

SOCIEDAD DENEGADA POR EL MUNICIPIO

Fue justamente la fachada de este Club Deportivo Quilpué Unido el que acercó al líder de la institución hasta el Municipio de la Ciudad del Sol, tal como lo confirmó la propia alcaldesa María Carolina Corti, quien dijo que "del olfato que uno tiene como funcionaria del servicio público, me doy cuenta que la adquisición de mucha indumentaria y, además, de mucho vehículo de forma tan rápida, cuando hemos visto clubes deportivos que se han demorado 20 años en tener esta alternativa, me hacía pensar de que el procedimiento de cualquier dinero no era lo más legal posible".

Pero el vínculo no prosperó: "Él procedía de Antofagasta y a mí es ahí donde me empieza a hacer ruido el origen de la rapidez de adquisición de buses, el origen de la cantidad que tienen para pagar el petróleo y viajar por todo Chile. Era muy extraño, así que nosotros decidimos no hacer asociatividad e incluso en su momento yo recibí algunas amenazas del personaje, que fueron por redes sociales, y creo que hoy día se ha cumplido con poder sacar a un hombre que utilizó a un club deportivo de niños niñas y adolescentes, en una utilización tan perversa, como es el microtráfico, el narcotráfico y aquel clan familiar que hoy día debiera estar pagando en la cárcel".

"La verdad es que a mí lo que más me preocupa y ocupa siempre van a ser los niños, niñas y adolescentes que estén participando en el club deportivo y que, obviamente, nosotros habíamos tenido ya algunos indicios, donde esto no nos olía bien. Y de acuerdo a eso, sentíamos que de parte de la comunidad de los otros clubes deportivos tampoco había una buena visión respecto de lo que ellos habían hecho en Quilpué", agregó al respecto la alcaldesa Corti.

QUERELLA

Producto de todos estos hechos, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, anunció que se evalúa presentar una querella criminal contra los detenidos: "Se va a estudiar la posibilidad de hacerse parte, efectivamente, dada la envergadura de este caso, principalmente por las armas, además de clorhidrato de cocaína, más de 27 kilos, lo que significa un golpe muy relevante. Sacamos de circulación una cantidad muy relevante de dosis de drogas, que llegan principalmente hasta nuestra juventud, así que muy probablemente nos hagamos parte de una querella".

En tanto, la seremi interina de Seguridad Pública de Valparaíso, Paula Gutiérrez, indicó que "este procedimiento ha durado más de un año y eso demuestra que requiere tiempo y análisis, pero que demuestra también la efectividad en la cantidad de detenciones y allanamientos que se han realizado en tres comunas de la región de Valparaíso, y por supuesto que saca de circulación una serie de armas que se pueden estar utilizando incluso para otros delitos. Por tanto, el desafío que hoy día tiene el Ministerio de Seguridad Pública está relacionado con cómo ponemos a disposición de la investigaciones criminales, que lidera el Ministerio Público, cada una de las fuerzas operativas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI)".

Cabe hacer presente que tanto la audiencia de control de detención como la de formalización de cargos se va a llevar a cabo este miércoles 23 de abril, instancia en la que Fiscalía espera poder solicitar la prisión preventiva de los 14 detenidos.

