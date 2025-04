Ministro Carlos Montes visitó Viña del Mar en medio de la crisis que afecta al Serviu y apunta a los gremios tras salida de Nerina Paz López

Menos de 24 horas después que renunciara la Directora de Serviu (S) Nerina Paz López a su cargo visitó la región de Valparaíso el Ministro de Vivienda Carlos Montes.

Montes acompañado de la Seremi de Vivienda, Belén Paredes, asistió al sector de Villa Independencia en la ciudad jardín a una actividad del programa Quiero mi Barrio.

La venida de la máxima autoridad encargada justamente de la reconstrucción se da en medio de una verdadera crisis que se vive al interior del Serviu V Región. Varias renuncias, cambios y restructuraciones habrían molestado a los gremios quienes amenazaron con una paralización a partir del lunes.

Esta crisis que se vive al interior del organismo apunta justamente al tipo de liderazgo que ha tenido el propio Ministro Carlos Montes. Según fuentes al interior del servicio, el propio Montes por ejemplo nunca se llevó bien o tuvo una relación cercana con Rodrigo Uribe quien fue el Serviu y hasta que se acercaba la fecha del primer año del mega incendio y ante la lentitud del proceso de reconstrucción se buscaba con su salida dar una señal de mando, sin embargo, eso no pasó con la misma Belén Paredes, que aseguran, tiene mucho más favoritismo ante el Ministro y quizás mayor responsabilidades en la lentitud que ha tenido el proceso tanto en Viña del Mar como en Quilpué.

Tras la salida de Uribe lo que hace Montes es instalar a una funcionaria de carrera de la Seremi de Vivienda como Nerina Paz López. Ella se instala en el Serviu con un perfil más técnico que político y logró realizar diversos cambios, de hecho, muchos reconocen que con ella se avanzó más que con Uribe, por ejemplo, el propio Montes así lo deja claro en su visita de este sábado a la región donde reconoce que justamente se espera reunir con Nerina.

Sin embargo, esta funcionara de carrera vivió un viernes bien tormentoso. Varias amenazas del gremio por la paralización desde el lunes junto con un acto que habría ocurrido inclusive al interior de las dependencias del Serviu con actos que habría atemorizado a la propia Nerina lo que derivó en su decisión de renunciar. Se habla que un dirigente de los gremios se habría subido arriba de una silla para amedrentar a Nerina lo que habría colmado la paciencia de la ahora renunciada Serviu.

Personas cercanas al equipo de Nerina cuenta que ella se habría comunicado con el Ministro con el fin que este entregara un apoyo más férreo a sus decisiones y por ende en el fondo “darle piso” ante los gremios de la decisiones que ella venia tomando, situación que Carlos Montes no habría hecho y terminó en la renuncia.

Horas después de la publicación de Puranoticia.cl en donde se relataba su renuncia, el equipo de comunicaciones del Serviu emitió un comunicado confirmando el hecho y poniendo énfasis en que no había diferencias entre Nerina Paz y el Ministro. No olvidemos que esto es relevante para el futuro laboral de la ahora ex Serviu. Ella seguirá dependiendo del Ministerio, es decir Montes seguirá siendo su jefe debido a que ella volverá a la Seremi de Vivienda ya que le quedan muy pocos años de servicios para jubilar, por ende, es entendible que en su declaración no iba a lanzar sus dardos con quien seguirá siendo su jefe.

“Se hace imposible avanzar en lo que la ciudadanía necesita cuando la Asociación de Funcionarios y una parte de quienes la conforman pretende inmovilizar a la institución a través de un paro convocado para este lunes impidiendo cambios en áreas claves con bajo desempeño que se hacen necesarios para poder destrabar la gestión que ha estado paralizada impidiendo que los compromisos adquiridos con los comités de vivienda y con los dirigentes sociales se cumplan y que el Serviu mantenga un trabajo y comunicación permanente que es lo que requieren" son parte de las declaraciones de aquel comunicado.

Descartó así sus diferencias con el Ministro diciendo "los avances logrados en estos dos meses, por ejemplo, en reconstrucción, han sido gracias a una gestión conjunta con el Ministro y la Subsecretaría y el esfuerzo de funcionarios/as comprometidos que han dado un 200% en estas semanas de trabajo”.

Por su lado Carlos Montes en la misma línea dijo este sábado que “ella renuncia porque su labor que estaba tratando de hacer fue obstaculizado por el gremio que hablo de un paro del lunes”.

Montes agregó que este sábado “espera resolver eso” anunciando además que durante esta jornada se juntará con Nerina Paz para “buscar soluciones” terminando con la frase “porque en la vida social y política se trata de encontrar soluciones… porque hay que avanzar y ella ha sido una gran directora que lleva poco tiempo, lleva 71 días, ha hecho un muy buen trabajo, se ha avanzado más en este tiempo, y la verdad esperamos que esto se resuelva”.

Sobre una posible renuncia del propio Ministro Montes a su cargo debido a que es en definitiva la cabeza de todo este fallido proceso, la autoridad ministerial respondió que aquello debería definirlo el Presidente de la República.

PURANOTICIA