Nuevo operativo permitió sacar rucos a un costado de Caleta Abarca en Viña del Mar

Un nuevo operativo de limpieza, retiro de rucos, enseres, residuos, material voluminoso y despeje de personas en situación de calle, realizó el Municipio de Viña del Mar en la ladera bajo la calle Toro Herrera, en Caleta Abarca.

La acción fiscalizadora se enmarca en el programa de ordenamiento de los sectores comunes que ejecuta la Dirección de Seguridad Pública, a través de su Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP) y en la que también participaron equipos de los departamento de Inspección Comunal, Aseo y del área de Operaciones y Servicios.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “nuestro trabajo de limpieza y recuperación de espacios públicos es una tarea constante, que muchas veces se realiza en condiciones adversas por parte de los funcionarios municipales, incluso en zonas de difícil acceso como la ladera que recientemente se logró despejar. Los equipos demuestran un compromiso ejemplar en la labor que llevan adelante, y gracias a ese esfuerzo es posible avanzar hacia una ciudad más ordenada, que favorezca el bienestar y el desarrollo de la vida de los viñamarinos”.

Como resultado de la labor, se desalojó a dos personas y se retiró gran cantidad de armas blancas (estoques, cuchillos), junto con elementos voluminosos como sillones, colchones, ropa y basura, los que se dispusieron en una batea.

Para resguardar el área de trabajo, que es de difícil acceso, se contó con apoyo de vehículos de Seguridad Pública, tanto en avenida España como en la calle Toro Herrera.

CIERRE DEL ÁREA

En noviembre del año pasado se realizó un operativo similar, desalojando a personas que pernoctaban bajo la vía y se hizo una limpieza completa del lugar.

Para evitar que el sector sea ocupado nuevamente, el Municipio dispuso el cierre del espacio que queda bajo la vía y así evitar la acumulación de suciedad y ocurrencia de incivilidades, trabajo que está en ejecución.

De esta manera se responde a las denuncias efectuadas por vecinos y a la propia observación que el personal municipal realizó respecto al foco de insalubridad que se había generado en el lugar, tomando acción inmediata para superar esta situación.

