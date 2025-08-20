Por porte de arma de fuego y municiones detienen a cinco ocupantes de un automóvil fiscalizado en la parte alta de Viña del Mar

Cinco individuos fueron detenidos en el Camino Internacional de Viña del Mar por el delito de porte de arma de fuego y municiones.

Durante patrullajes preventivos en las cercanías de un servicentro del sector, carabineros de la Subcomisaría de Gómez Carreño fiscalizaron un automóvil con cinco ocupantes a bordo, uno de los cuales intentó ocultar un bolso al interior del vehículo.

Esta acción fue observada por el personal policial, que efectuaron controles de identidad investigativos a los ocupantes, encontrando al interior del bolso un revólver sin marca ni número de serie, 22 cartuchos calibre .22, dos armas cortopunzantes, piedras y una honda, procediendo a la detención de la totalidad de los ocupantes.

El vehículo mantenía toda su documentación al día y no registraba encargo.

En tanto, los cinco individuos detenidos corresponden a hombres adultos, de nacionalidad chilena, con antecedentes penales, pero sin órdenes vigentes.

Desde la Fiscalía se instruyó que los detenidos pasen a control de detención por los delitos de porte de arma de fuego y munición, de los artículos 445 y 288 bis.

PURANOTICIA