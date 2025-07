María José Hoffmann reafirma su candidatura al Senado por Valparaíso: "Tengo un compromiso grande con la región"

Luego de informaciones infundadas que hablaban de un "escape" tras la negativa del diputado Andrés Celis de hacer dupla y las dificultades para encontrar un compañero de cara a la Elección por el Senado en Valparaíso, María José Hoffmann, vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), aclaró a Puranoticia.cl que su candidatura por la Cámara Alta en la Quinta Región sigue más viva y con más fuerza que nunca.

Fue a mediados de marzo cuando Hoffmann y Celis comunicaron que competirían como dupla, en cupos de la UDI, por el Senado, considerando que el Diputado había renunciado en noviembre de 2024 a Renovación Nacional (RN). No obstante, hace algunas semanas regresó a las filas del partido de toda su vida, por lo que –sumado a sus problemas de salud– le informó a «Pepa» que no iría a la carrera con ella.

Así es como la Vicepresidenta de la UDI se abocó de lleno a buscar a un/a candidato/a competitivo que pudiera formar dupla con ella para la Parlamentaria, dialogando así con dirigentes, ex senadoras, oficiales en retiro de la Armada, jefes de campaña y hasta diputadas y ex diputadas de la región de Valparaíso. "No le cuento la cantidad de personas que estoy tratando de convocar para lograr una lista competitiva para que entremos dos senadores de Chile Vamos", expresó a Puranoticia.cl.

Fueron justamente este revés con Andrés Celis y las dificultades para encontrar a alguien competitivo para formar dupla los que se convirtieron en rumores de que abandonaría la contienda y que incluso buscaría un escaño en Santiago, pero por la Cámara de Diputados. Al respecto, la militante de la UDI manifestó que "yo no sé por qué soy tan sabrosa como para mandarme a cualquier parte e inventarme cosas. El otro día, me llamaba mucho la atención: están todos los candidatos de la región con problemas en la rendición, pero siempre soy yo la única que salgo y eso es bien impresionante".

Luego, enfatizó en que "quiero ser directa y franca: efectivamente yo tomé la decisión de ser candidata al Senado, y digo 'tomé' porque es una decisión personal. Dado el testimonio en la Elección por la Gobernación, donde gané en primera vuelta y perdí en segunda vuelta, eso me dejó con un apoyo ciudadano bastante alto que quiero capitalizar en la Elección al Senado. Además, tengo un compromiso grande con la región de Valparaíso y eso me obliga a ponerme a disposición".

También planteó que la derecha tiene "muy buenos candidatos" en la región, como por ejemplo los diputados Camila Flores y Andrés Longton (ambos de RN), además del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, lo que hace pensar a Hoffmann en que es posible que la oposición consiga quedarse con tres escaños en el Senado de Valparaíso, dando vuelta la composición que hoy es de 3 de izquierda y 2 de derecha.

En ese sentido explicó que "el objetivo es ser capaces de subir de dos a tres los senadores y representar los dolores de nuestra región. Así que no haga caso a esos comentarios porque estamos con un compromiso grande. Es verdad que ha costado encontrar dupla, pero es la trampa del buen candidato, que cuando tienes respaldo ciudadano es difícil que alguien crea que te puede ganar. He conversado con muchos".

Acerca de la decisión adoptada por el diputado Andrés Celis, quien le comunicó que no irá en dupla con ella por el Senado en Valparaíso, sostuvo que "le agradezco la posibilidad de haberse planteado la posibilidad de acompañarme. Él fue un caballero y yo entiendo sus razones: volvió a su casa (RN), así que es más que plausible y le agradezco estos meses evaluando competir. Me encantaría encontrar un compañero tan competitivo como él y espero dar buenas noticias en los próximos días".

Tomando en consideración que los más de 464 mil votos obtenidos en la segunda vuelta de la Elección de Gobernadores Regionales convirtieron a «Pepa» Hoffmann en la candidata de derecha que más sufragios ha logrado en la historia de la región de Valparaíso, se le consultó respecto a si esto la podría dejar con más de un pie en la Cámara Alta. Frente a ello dijo que "esos votos no son de uno porque fui representando a una coalición más amplia, pero sí hay cierta fidelización".

Por último, comentó al respecto que "si un cuarto de esas personas sigue apoyándome, tenemos muchas posibilidades de entrar al Senado. Estuve ayer en San Antonio, anteayer en Los Andes y estamos recorriendo cada rincón de la región levantando sus dolores. Fui una Diputada muy Alcaldesa y quiero volver a serlo desde el Senado y también hacer una especie de revolución dentro del Senado para reactivarlo porque veo que sesionan muy pocos días, entonces hay que hacer toda una reforma que me gustaría impulsar. Pero lo que más me importa es representar a mi región".

PURANOTICIA