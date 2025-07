Andrés Celis declina ir al Senado en dupla con Hoffmann y regresa a RN tras enfrentar compleja enfermedad: "Lloré bastante"

Fue a mediados de marzo cuando María José Hoffmann y Andrés Celis dieron a conocer a Puranoticia.cl que formarían dupla para competir por uno de los escaños del Senado en la región de Valparaíso, considerando que el Diputado había renunciado meses antes a Renovación Nacional (RN) y que la Unión Demócrata Independiente (UDI) le cedía su cupo para ir como independiente junto a la vicepresidenta gremialista.

Tres meses y medio pasaron desde entonces y la verdad es que ha sido demasiada el agua que ha corrido bajo aquellos puentes, con una delicada enfermedad de por medio, la cual tuvo al congresista cerca de un mes con licencia médica y con una lenta y dolorosa incertidumbre. Pero además se materializó su reingreso a las filas de RN.

Todo esto produjo una radical modificación en los planes iniciales, pues el diputado Andres Celis le comunicó personalmente a María José Hoffmann que declinaba su candidatura al Senado en el cupo de la UDI, y que los motivos pasaban netamente por cuidar su salud y porque se había reincorporado al partido de toda su vida.

"Quiero agradecerle a María José Hoffmann. Yo me reuní en mi hogar, hablé con ella y le manifesté que me debía preocupar de mi salud. Cuando conversé con ella no tenía el resultado (de sus exámenes) a la vista y le dije que no iba a ir con ella al Senado, que me había reincorporado a RN, que era lo único cierto que tenía para decidir mi futuro político", señaló el parlamentario en conversación con Puranoticia.cl.

Ya de regreso en las filas de Renovación Nacional, Celis sostuvo una conversación con el presidente del partido, el senador Rodrigo Galilea, quien le preguntó tanto de su enfermedad como de su pronóstico de salud; esto, para saber si estaba dispuesto a ir en cupo del partido a competir por el Senado de Valparaíso, ya que existe una posibilidad real de que estos se dividan en tres para RN y tres para la UDI.

Sobre este punto, Andrés Celis expuso a Puranoticia.cl que "en política hay que tener principios, más allá de las conveniencias personales, así que le dije que estaba a disposición del partido, pero que quería conocer la opinión de María José Hoffmann porque no quiero que termine molesta conmigo, y con justa razón".

Asimismo, el legislador de Chile Vamos recalcó que "yo me someteré a lo que decida el partido, pero creo que esto pasa también por una decisión de María José Hoffmann, aunque algunos me digan que 'qué me importa lo que opina María José Hoffmann'".

También planteó sobre su regreso a Renovación Nacional que "necesitaba una casa donde me pudieran cuidar frente a una incertidumbre. Yo estaba absolutamente solo en cuanto a lo que iba ser mi futuro, pero con ese elemento... porque si el partido quiere que vaya a Senador por RN, de verdad no tomaré la decisión si es que la ex diputada Hoffmann no me da la bendición, entonces no la voy a tomar sin eso".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl tomó contacto con la vicepresidenta de la UDI, sin embargo se excusó de entregar comentarios respecto a esta información.

DOLOROSA ENFERMEDAD

Asimismo, el representante del Distrito 7 en la Cámara Baja, contó a Puranoticia.cl los dolores que últimamente le han provocado su enfermedad, una mielodisplacia, también conocida como síndrome mielodisplásico (SMD), que es un grupo de cánceres en los que las células madre de la médula ósea no maduran adecuadamente, resultando en una producción insuficiente de células sanguíneas sanas. Estas células sanguíneas anormales pueden permanecer en la médula ósea o pasar a la sangre, causando una variedad de problemas de salud, tal como los ha tenido recientemente el Diputado.

"Lloré bastante porque el diagnóstico fue incierto. Yo tengo una enfermedad, que es mielodisplacia, que la tengo desde que nací y por eso me crié en el Hospital Roberto del Río, un hospital público de Santiago, y llegó un minuto donde el doctor me dijo que suponía que algo estaba ocurriendo, que había que revisar la médula, que hay que hacer una punción y que por la baja de plaquetas y glóbulos rojos podría estar ocurriendo una leucemia aguda, como ocurrió con el «Negro» Piñera", relató Celis.

Luego, detalló la estrecha relación que llegó a tener con el menor de los hermanos Piñera Echenique: "Yo tenía cierta relación con él, con quien estuve porque el ex Presidente Piñera me pidió que lo acompañara (durante su primer Gobierno) cada vez que viniera a Viña del Mar, para estar cerca de él y no hubiera gente que se aprovechara. Entonces tenía una cierta amistad con él y me tocó de cerca su enfermedad y sus síntomas, que además se parecen mucho porque es falta de oxígeno".

"Entonces uno se cuestiona todo y se le viene el mundo encima. Ahí habían opciones, como un trasplante de médula, lo que significaba estar seis meses fuera. Lloré bastante y uno llora solo, entonces fue duro, pero gracias a Dios la biopsia me salió buena. De 3 y 5% de blastos, lo que es una médula normal, y el examen genético no arrojó nada negativo, asi que con eso se descartaba cualquier tipo de resultado negativo y ahora lo que me queda es seguir un tratamiento normal, que es un examen periódico", prosiguió expresando la autoridad de la zona costera de Valparaíso.

Por último, sostuvo a Puranoticia.cl que la suya "es una enfermedad inédita en el mundo, que no está en los libros estudiados y que es un gen que nunca se ha visto y que se va a seguir estudiando porque no tiene un diagnóstico. Es un gen extraño, pero no está destruyendo mi médula ni me produce ninguna alteración".

PURANOTICIA