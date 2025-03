Andrés Celis y María José Hoffmann irán en dupla al Senado: “Juntos buscaremos garantizar un Parlamento para Matthei”

Para nadie es un misterio que "la madre de todas las batallas" de la Elección Parlamentaria de noviembre de este año se vivirá en la región de Valparaíso, donde se elegirán cinco escaños para el Senado, con el aliciente –además– que van de salida figuras emblemáticas como Isabel Allende, Ricardo Lagos Weber y Francisco Chahuán.

Si bien, los partidos aún deben definir cómo llegaran a la primera vuelta presidencial y si habrá Primarias (o no), lo concreto es que no se gana mucho si un bloque consigue quedarse con La Moneda, pero sin una mayoría para dominar el Congreso.

Bajo este contexto, María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI, comentó a Puranoticia.cl que “es esencial que todos tenemos que ponernos a disposición del proyecto país que tenemos como Chile Vamos y acá mil rol es justamente ese. Vengo saliendo de una elección a la Gobernación Regional, donde pude demostrar con creces que soy la figura de la centro-derecha más fuerte de la región, ganando no sólo a la carta de Republicanos, sino a otras figuras del sector en primera vuelta, y eso lo asumo como una responsabilidad de no restarme en la carrera senatorial”.

El principal problema que enfrentaba Hoffmann al enfrentar la Senatorial era quién sería su compañero o compañera de lista. Y aunque la UDI en la región de Valparaíso está completamente disminuida, es claro que la propia votación de «Pepa» trasciende más allá del gremialismo tradicional. Por eso, cuando se suma la figura del diputado Andrés Celis como su compañero de lista, cobra mucho sentido que la ex candidata a Gobernadora tome la decisión de entrar de lleno en carrera.

“Tenemos con la «Pepa» una responsabilidad con la región. Necesitamos que Chile Vamos, al menos, obtenga un representante en el Senado, y eso debemos hacerlo en equipo. No hay que pensar en proyectos personales ni en sentimentalismos. Llegó el minuto de poner a la región de Valparaíso y, principalmente a nuestro país, como la razón de Estado para asumir estos desafíos", señaló Celis.

De igual forma, sostuvo que no se puede en este momento "no tener realismo político". "Hoy debemos ser conscientes de que no hay un Chahuán, como hace ocho años, que solo podía arrastrar a un segundo candidato como lo fue. O trabajamos en equipo o nos pasarán por encima", agregó el ahora candidato al Senado.

TRABAJO EN EQUIPO

El trabajo en equipo es justamente la consigna que Andrés Celis y María José Hoffmann quieren impregnar en esta carrera al Senado como dupla. El Diputado recuerda que "yo no soy UDI, soy Chile Vamos”, mientras que de la gremialista afirma que “ha sido la fiel representante del pacto completo. Fue primera mayoría en su última reelección a Diputada, la más votada del sector en la primera vuelta a la Gobernación. Es la compañera ideal”.

Sobre cómo se gestó esta decisión, Celis explicó que “nuestra candidata Evelyn Matthei es la carta más competitiva para la presidencia y fue ella quien me pidió directamente asumir esta responsabilidad, porque necesita un Parlamento con mayoría para llevar adelante su plan de Gobierno y ve en mí una buena carta, por mi trabajo y trayectoria".

Hoffmann, por su parte, reconoce en Andrés Celis un profundo conocimiento de los temas que afectan a la región y, sobre todo, destaca su rol fiscalizador. “Andrés es un estudioso, pasa todo el día recibiendo denuncias y realizando actos de fiscalización. De hecho, su renuncia a Renovación Nacional justamente se da en el contexto del «Caso Monsalve», donde él es un querellante, entonces tenerlo como mi dupla es un lujo”.

DOS LISTAS POTENTES EN CHILE VAMOS

Junto a avanzar juntos hacia el Senado, lo que buscan Celis y Hoffmann con esta dupla es entregarle la posibilidad a Chile Vamos de llevar dos listas potentes, según dicen desde su entorno. Andrés Longton y Camila Flores serán los más seguros candidatos de Renovación Nacional, mientras que el gremialismo, al sumar a Celis y Hoffmann, les potencia el pacto y podrían asegurar al menos un Senador o una Senadora. Habrá que ver el domingo 16 de noviembre cuál dupla será la más competitiva en la centro-derecha.

PURANOTICIA