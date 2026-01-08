La teleserie del paro y las presiones del empresariado del transporte público para bajar la movilización en la región de Valparaíso

Lo que a fines de diciembre de 2025 parecía una movilización inminente capaz de paralizar por completo el transporte público regional de Valparaíso durante enero de 2026, terminó convirtiéndose en una verdadera teleserie que, capítulo a capítulo, fue perdiendo dramatismo hasta quedar reducida casi a una mera intención.

La convicción con la que los conductores de microbuses anunciaron a Puranoticia.cl el pasado 30 de diciembre un paro regional para las primeras semanas del año prometía un escenario complejo, con micros detenidas tanto en las zonas urbanas como rurales, desde Valparaíso y Viña del Mar hasta comunas del interior como San Esteban o Calle Larga. El anuncio fue tal que rápidamente generó revuelo y encendió las alertas en toda la Quinta Región, sumando incluso a otros medios regionales a la cobertura.

La amenaza de paralización se sustentaba en tres demandas claras expuestas por los gremios: el no pago de más de seis meses de compensaciones por congelamiento de tarifa; las pérdidas millonarias por el transporte de adultos mayores con tarifa rebajada; y las pérdidas asociadas al traslado gratuito de estudiantes que –según expresaron los microbuseros– incluso utilizan documentos falsos y sin ninguna fiscalización.

El escenario era tan serio que incluso la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados acordó citar a las autoridades del Ministerio de Transportes para que explicaran los motivos que llevaron a convocar a un paro regional de micros, el cual ya tenía fecha definida: el viernes 9 de enero.

Sin embargo, el primer giro en esta teleserie ocurrió cuando se confirmó que los recorridos rurales no se sumarían a la movilización, luego de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes para comenzar a recibir los dineros adeudados.

Aun así, la Confederación de Conductores del Transporte Público de Valparaíso convocó este jueves 8 de enero a un punto de prensa en un terminal de buses de Villa Alemana, donde ratificaron que el paro se realizaría en la zona urbana más poblada de la región, afectando a Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué y Villa Alemana. En total, unas 1.200 micros dejarían de circular este viernes, lo que hacía prever un verdadero caos vial.

Pero la historia volvió a cambiar rápidamente. No pasaron ni dos horas desde ese anuncio cuando comenzaron a llegar llamados y presiones desde el mundo empresarial del transporte, advirtiendo despidos en caso de que los conductores no salieran a trabajar este viernes 9 de enero en la región de Valparaíso.

Así, la consigna inicial de "el paro va a igual" empezó a diluirse y fue reemplazada por la incertidumbre. Así lo reconoció el presidente del gremio, Óscar Cantero, quien explicó a Puranoticia.cl que “con la presión empresarial empezaron a amenazar a los conductores. En la mañana se tomó el acuerdo con los sindicatos de Viña del Mar, Valparaíso y el Troncal de que íbamos a paro, pero con lo que está pasando ahora, algunos dirigentes me han llamado diciéndome que los están presionando y que este viernes tienen que trabajar igual porque si no los iban a echar”.

Cerca de las 15:00 horas de este jueves 8 de enero, el paro seguía formalmente en pie, aunque ya con serias dudas respecto de su alcance. El dirigente reconoció que la movilización podría realizarse sin Valparaíso y con sólo algunos conductores de Viña del Mar, escenario que se alejaba completamente del objetivo inicial.

"Como está ocurriendo esto, ya no lo sé (si el paro se iba a llevar a cabo), porque podemos parar algunas garitas, pero no es la idea. Si me dicen que tienen que trabajar, yo tengo que pensar si voy o no voy al paro. Tengo dudas que Valparaíso vaya y, además, en Viña del Mar estaban recibiendo fuertes presiones”, sostuvo.

Con el paso de las horas, el desenlace parecía cada vez más claro: la fuerza del paro se desmoronó casi por completo luego que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones confirmara una reunión con los dirigentes y les comunicara que este lunes 12 de enero comenzaría el pago de parte de la deuda que se mantiene.

De todas maneras, los que mantendrán a firme la decisión de paralizar serán los conductores de las nuevas empresas del sistema licitado, por lo que se espera una drástica disminución de micros en Quilpué y Villa Alemana, situación que será monitoreada por los dirigentes en caso de que las autoridades destraben el conflicto.

“Me llamaron del Ministerio central, en Santiago, diciéndome que había salido un pago para el lunes, que va para la unidades de negocios 2 y 6, es decir de Viña del Mar y Valparaíso, a quienes les deben seis meses”, relató Cantero, quien además confirmó una próxima reunión con el ministro Juan Carlos Muñoz.

Sobre ese encuentro, el dirigente de los conductores de micros adelantó que “espero conversar con el Ministro para explicarle lo que está pasando para que haya compensaciones por el tema de los adultos mayores y los estudiantes”.

Con estos avances y compromisos sobre la mesa, la teleserie del paro regional de micros parece haber llegado a su capítulo final, con un desenlace muy distinto al anunciado a fines de diciembre. Y es que todo apunta a que este viernes 9 las calles de la región de Valparaíso funcionarán con total normalidad, salvo eventuales descolgados.

