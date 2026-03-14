En tiempo récord atrapan a presunto homicida de sector Miraflores Alto en Viña del Mar

En tiempo récord personal de la Policía de Investigaciones (PDI), logró capturar a un sujeto indicado de ser el responsable de un homicidio con arma de fuego durante la mañana de este viernes en el sector Monte Sinaí de la localidad de Miraflores Alto, en la ciudad de Viña del Mar.

El aprehendido se trata de un sujeto de nacionalidad chilena, sin antecedentes policiales, de 27 años, quien logró ser capturado por personal policial durante la noche de este viernes.

El análisis del sitio del suceso, el relato de los testigos y el análisis de las cámaras de seguridad, lograron establecer la participación del detenido, por lo que este sábado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectivo control de detención y formalización por el delito de homicidio.

Cabe recordar que la víctima, era un hombre de 28 años, de nacionalidad chilena, quien falleció tras recibir este impacto balístico, y se había anunciado que el autor del ataque se encontraba plenamente identificado.

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