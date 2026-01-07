Cámara de Diputados cita a Comisión al Ministerio de Transportes ante inminente paro de microbuses en la región de Valparaíso

Tal como lo diera a conocer Puranoticia.cl el pasado 30 de diciembre, conductores de microbuses anunciaron la paralización de actividades a nivel regional, incluyendo al sistema urbano como rural; esto, en protesta a la deuda que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mantiene con ellos por subsidios que no se han pagado.

Bajo este contexto se han iniciado una serie de acciones, como la emprendida por el diputado Hotuiti Teao en la Cámara Baja, quien logró que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones cite a las autoridades nacionales del Ministerio de Transportes, junto a los gremios regionales del transporte público, para abordar el inminente paro anunciado a Puranoticia.cl por los conductores de micros.

La solicitud plantea que el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones o, en su defecto, el Subsecretario de la cartera, comparezcan ante esta instancia fiscalizadora, en presencia de Óscar Cantero, presidente de la Confederación Regional de Conductores del Transporte Público de Valparaíso, para entregar explicaciones y proponer soluciones concretas frente a un escenario que amenaza la continuidad del servicio en la región.

"Valoro que, de forma unánime, esta comisión resolviera citar al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones o, en su defecto, al Subsecretario de la cartera, para que comparezca en presencia de Óscar Cantero, presidente de la Confederación Regional de Conductores del Transporte Público. Esto, para que aborde de manera directa la crisis del transporte público en la región”, dijo Teao.

De igual forma, señaló que "esta problemática ha derivado en el anuncio de una paralización por parte de los conductores, motivada por subsidios estatales impagos, lo que afecta tanto a los trabajadores como a la continuidad del servicio para miles de usuarios. Los antecedentes conocidos y difundidos por la prensa regional son concretos y verificables: el gremio denuncia una deuda acumulada del Ministerio de Transportes que superaría los $5.000 millones, correspondiente a subsidios no transferidos oportunamente a las empresas operadoras”.

“Dichos recursos -continuó- financian políticas públicas definidas por el propio Estado, como el congelamiento de tarifas, la rebaja del pasaje para adultos mayores y el transporte de estudiantes, costos que deben ser compensados vía subsidio. Al no cumplirse esos pagos, la carga financiera se traspasa a las empresas y, finalmente, a los conductores, generando mermas en las remuneraciones, retrasos en pagos y una precarización laboral porque, como asegura el gremio, el Estado está ‘metiéndole la mano al bolsillo a los conductores del transporte público del Gran Valparaíso’”.

También planteó que "a esta situación se suma la falta de control y trazabilidad sobre la cantidad de estudiantes transportados, cifra que, según lo informado, podría fluctuar entre 300 mil y 400 mil usuarios, sin que exista un mecanismo claro de fiscalización ni compensación económica efectiva. Frente a este escenario, los sindicatos han sido categóricos: la decisión de paralizar está tomada, restando solo definir la fecha, con el consiguiente impacto en la movilidad regional”, añadió.

Finalmente, Teao concluyó diciendo que “esto no es un conflicto aislado, sino una crisis estructural del transporte público en Valparaíso, producto de deudas millonarias, deficiencias de gestión y ausencia de respuestas oportunas del Ministerio. Por ello, resulta indispensable que la autoridad comparezca ante esta Comisión para explicar el estado real de los pagos, precisar plazos de regularización, transparentar los mecanismos de control y presentar medidas concretas que eviten la paralización y resguarden los derechos de trabajadores y usuarios”.

PURANOTICIA