Conductores de micros alistan paro regional por compensaciones impagas: medida incluiría al sistema urbano y rural de Valparaíso

Lo que desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) fue presentado como un “cierre exitoso” de la mesa de trabajo con gremios de servicios rurales para garantizar el respeto de los beneficios tarifarios a estudiantes y adultos mayores, terminó revelando un escenario muy distinto al que se buscaba proyectar.

Y es que, en el marco de este acuerdo, Puranoticia.cl pudo conocer que los conductores de microbuses de la región de Valparaíso se aprestan a iniciar un conflicto mayor, tras confirmar que durante la primera semana de enero de 2026 se reunirán para definir los alcances de una paralización regional del transporte público, como medida de presión ante la millonaria deuda que –acusan– matendría la cartera con los choferes por concepto de compensaciones que no han sido pagadas desde julio de este año.

Según pudo corroborar este medio, la paralización tendría un impacto transversal, ya que podría involucrar tanto al sistema urbano como al rural, afectando de manera directa a miles de usuarios del transporte público en la región de Valparaíso durante el próximo mes, aunque en fecha que los dirigentes del gremio tendrán que definir.

Pero antes de detallar el conflicto en ciernes, vale hacer presente que tras el término de la mesa de trabajo, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso destacó el acuerdo alcanzado con los representantes de los servicios rurales.

Desde la repartición señalaron a Puranoticia.cl que, durante el proceso de conversaciones, "los representantes que participaron en esta instancia se comprometieron no sólo a respetar los beneficios tarifarios existentes para estudiantes y adultos mayores, sino también a trabajar de manera conjunta con este ministerio, de cara a avanzar en la modernización del transporte público, especialmente en lo vinculado a la incorporación de tecnologías".

Asimismo, desde la cartera regional del MTT indicaron que esta mesa de trabajo "también se transformará en un espacio para revisar las actuales fórmulas vinculadas a las compensaciones asociadas a la entrega de estos beneficios, siempre con el fin de lograr su aplicabilidad de la forma más eficiente posible".

No obstante, desde el gremio de conductores advirtieron que los acuerdos alcanzados no se traducen en ningún beneficio concreto para quienes están al volante. Así lo manifestó el presidente de la Confederación Nacional de Conductores del Transporte Público de Valparaíso, Óscar Cantero, quien señaló que “a lo mejor los empresarios llegaron a un buen acuerdo para ellos, pero no para los conductores. El Ministerio de Transportes llegó a acuerdo con los empresarios rurales, pero a ningún acuerdo con conductores, a quienes no les llega lo que realmente transportan”.

En esa línea, el dirigente del gremio sostuvo que "en la región de Valparaíso tenemos 200 mil estudiantes, pero estamos transportando el doble y eso sale al final de los conductores. Y de eso el Ministerio de Transportes todavía no se da cuenta".

Ante este escenario, anunció que durante la próxima semana se reunirán dirigentes de los sistemas urbano y rural para definir una paralización general. "Nos vamos a manifestar de una forma seria para llevar a efecto una paralización hasta que se nos pague lo que corresponde a los conductores porque no se puede seguir trabajando así. Se habla de una gran licitación, pero esa es una gran mentira que se ha hecho en cuatro paredes porque nunca hemos sido considerados en las conversaciones de esta gran licitación", afirmó el representante de los choferes de micro.

Cantero también explicó que este anuncio no es improvisado y que responde a una situación que se arrastra desde hace meses. "Nosotros hace rato estamos diciéndole a las autoridades que esto no da para más. Yo he conversado con el Ministerio y con el Seremi. Hemos tenido cinco Seremis, eso es inédito, y yo he estado conversando con ellos. Hay buena disposición de las autoridades, pero ellos saben que hemos anunciado paros, pero que finalmente los hemos postergado porque ellos se han comprometido a solucionar el problema, pero hasta hoy día no hay ninguna solución. Hoy día esto no da para más y vamos a hacer una paralización", sostuvo.

Asimismo, detalló a Puranoticia.cl que la decisión de paralizar el servicio de microbuses se fundamenta en el "no pago de las compensaciones a los conductores, que no han recibido ni un peso por el congelamiento de tarifas, adulto mayor ni estudiantes. Los conductores siguen trabajando con pérdidas, transportando a estudiantes sea como sea, transportando a adultos mayores sea como sea. Los conductores salen a trabajar, pero no se puede seguir así porque exigimos que se les pague lo que les corresponde porque es un trabajo ya realizado".

Finalmente, el presidente de la Confederación Nacional de Conductores del Transporte Público de Valparaíso aseguró que la deuda que mantiene el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con los 3.600 conductores de microbuses de la región asciende a $5 mil millones, monto que se arrastra desde julio hasta diciembre de este año, motivo por el que sentenció de manera tajante que "el paro va a ir igual, de todas formas, porque no se puede seguir trabajando así".