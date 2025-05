Juan Sutil arremete contra el Frente Amplio y condena vínculos de Diego Ibáñez con fundador de Procultura: "Esto es basura real"

"A propósito de Juan Sutil que, por lo demás, ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos y que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua. Son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución".

Con estas palabras, el 27 de abril de 2023, el entonces diputado de Convergencia Social (hoy unificados en el Frente Amplio), Diego Ibáñez, se refería en entrevista con TVN al supuesto vínculo económico entre el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil y parlamentarios de oposición. Estas palabras no sólo le valieron críticas de los legisladores aludidos, sino que también lo llevaron a tribunales.

Y aunque el ex representante de los grandes empresarios del país buscaba desaforar al parlamentario frenteamplista, finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago decidió rechazar esta solicitud presentada en el marco de una querella por calumnias.

Cerca de dos años más tarde, ahora es el diputado Diego Ibáñez el que aparece vinculado en las filtraciones dadas a conocer en el marco del caso Procultura, donde se revelaron chats del año 2022 asociados a la campaña del «Apruebo», instancia en la que se hablaba de un aporte de $500.000 desde Convergencia Social (partido que por entonces presidía) a un voluntariado realizado en Santa Juana.

Sobre esto, el parlamentario del Distrito 6 de Valparaíso explicó que "aportamos al voluntariado que realizaron nuestros compañeros para ayudar a los vecinos afectados por las inundaciones en la zona centro-sur. Lo anterior no constituye delito alguno, en absoluto", agregando que la conversación fue publicada "para vincularme maliciosamente a un caso judicial, ensuciar mi honra y sembrar dudas".

"BASURA REAL"

Pero más allá de sus explicaciones, el lío en el que se encuentra el diputado Diego Ibáñez fue comentado por el ex presidente de la CPC, Juan Sutil, quien en conversación con el programa «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl, compartió su parecer frente a las filtraciones que mencionan a la autoridad del Frente Amplio.

"Me parece indignante e inaceptable que personeros del Frente Amplio, en este caso el diputado Diego Ibáñez, que rasga vestiduras con acusaciones infundadas y falsas (...) y que esa persona aparezca hoy día vinculada (...) y se empieza a vincular supuestamente un nexo en el financiamiento de la política de esta forma descarada, usando recursos que están destinados a la gente más pobre del país, yo lo encuentro esto basura, encuentro que es basura real", expresó Sutil.

Desde el aeropuerto de Los Ángeles, en California (Estados Unidos), el empresario criticó duramente al Frente Amplio, señalando que "ya tuvimos al ex ministro Jackson que decía que ellos tenían superioridad moral, que eran mejores que otros, y finalmente nos hemos ido dando cuenta que son personas que no tienen esa condición, que nunca han tenido superioridad moral, que nunca han trabajado correctamente, que nunca le han dado trabajo a nadie, que no han generado empleo de calidad y que profitan del Estado en forma muy mala".

"Lo que pasó en Antofagasta (caso Democracia Viva), donde está la diputada Pérez hasta los huesos, es una muestra más. Lo que acaba de pasar con la Ley de Pesca, que un Subsecretario frenteamplista falte a la verdad y mienta descaradamente en una información que los diputados, ya sea de un sector u otro, requieren con rigurosidad y les falten a la verdad, esa cuestión la encuentro realmente el reflejo de la descomposición de lo que ellos mismos son", prosiguió el ex timonel de la CPC.

CORRUPCIÓN, MENTIRAS Y ROBOS

Respecto a si es bueno o malo conocer filtraciones antes de un juicio, Juan Sutil manifestó a Puranoticia.cl que "yo creo que hay que ser riguroso. Para eso existe la forma, la ley y la protección que todas las personas tienen. Sin embargo, la gestión que hace la investigación periodística ayuda a combatir la corrupción, porque lo que estamos viendo es que este Gobierno y mucha gente vinculada a él –no estoy diciendo que todos, sino que mucha gente– sí están vinculados a actos de corrupción, de falta a la verdad, de mentir, incluso de robarle a la gente más pobre, a la que más necesita, la que necesita el cableo eléctrico para llegar a su mediagua o a su casa, que necesita iluminación, cámaras de seguridad, alimentos, vestimenta. Y esa plata la gastan en política, me parece que es rechazable, deplorable, indignante, porque la política ya tiene un financiamiento".

También se preguntó "¿cómo no podemos volver a tener una mejor política, que concurra a buenos acuerdos, con buenas políticas públicas, en beneficio de las personas que más lo necesitan, en beneficio de la salud, la educación, la seguridad? Si es tan simple como que una persona pueda volver a su casa caminando en paz, que hace 20 años lo podía hacer y hoy no. Todo esto al final se transforma en que estos señores, que ya no son tan mocosos porque casi tienen 40 años, se han transformado en unos privilegiados que han hecho mal uso de recursos públicos".

Acerca de las investigaciones del caso Convenios, sostuvo que "esto no tiene coyuntura política, esto es consecuencia de una investigación rigurosa de que en Chile hay instituciones que funcionan por separado, que es la función de investigar, de legislar, de juzgar y de ejercer el poder Ejecutivo. Entonces al final el Ministerio Público es independiente y su obligación es investigar todos los hechos constitutivos de delitos y de corrupción. Y aquí lo que estamos encontrando es corrupción, constitutivos de delitos políticos y delitos penales porque están fuera de la ley. Espero que se sancione y eso no tiene nada que ver –creo yo– con la coyuntura actual".

"CASTIGO" A LA IZQUIERDA

No obstante, el empresario planteó que "si esto perjudica un poco más al candidato Gonzalo Winter, es probable que ocurra. Yo creo que hay una ciudadanía que va a castigar ampliamiente a este grupo del Frente Amplio e izquierda dura. La encuesta Cadem dice una cosa bien reveladora, que cualquier candidato de derecha o centro-derecha, en todo escenario, le gana a Tohá, Winter, Jara y al que le pongan adelante. Eso te demuestra que este proyecto de esta izquierda de refundación de un país y, además, de haber sido prácticamente la Virgen María, que ellos eran puros, íntegros y correctos, se ha caído como piano. Vale decir, se destruyó ante los hechos que estamos viendo de corrupción donde ellos mismos están involucrados".

También subrayó que todo lo que se ha conocido últimamente "es grave porque, además, lo están haciendo con los recursos de todos los chilenos, los que pagamos impuestos, incluyendo la gente de la calle que compra 10 panes y 2 panes son impuestos, y resulta que esas platas son para que el país funcione y la gente más modesta tenga acceso a la vivienda, salud, seguridad, pero estos gallos se la roban. Y no sólo Procultura, sino que un montón de fundaciones. Y eso es inaceptable".

Asimismo, aseguró que lo ocurrido con las fundaciones les pasará la cuenta: "Lo que también es muy inaceptable y creo que va a ser muy castigado con el voto, más aún con voto obligatorio, es la capacidad de haber logrado cumplir todo lo que dijeron, que no lo hicieron; y segundo, haber llevado al país de mala forma en su acción política o en su acción de ejercer el poder ejecutivo, y eso ha sido mal hecho. Ahí tienes el caso de la reconstrucción de Viña y Quilpué, que es un reflejo de la incapacidad de esta gente, de hacer las cosas a tiempo y bien. El Presidente Piñera ya lo tendría todo urbanizado y las casas terminadas, y estos gallos se siguen dando vueltas".

MATTHEI, SU CANDIDATA

Al terminar su entrevista con «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl, el hombre de negocios abordó lo que será la Elección Presidencial de noviembre. "Lo que va a hacer la derecha es que se va a unir en torno a la primera vuelta y la izquierda en torno a la Primaria, que será a fines de agosto, y ahí tendrán un candidato que va a enfrentar a los candidatos de derecha y centro-derecha. De aquí a cuando eso suceda pueden pasar muchas cosas. Podría llegar un acuerdo entre la derecha más derecha e ir con Kaiser o Kast, y que se enfrente una derecha con una izquierda y una centro derecha con el centro, que es lo que el país –a mi juicio– necesita".

En ese contexto, dijo que "necesitamos pensar en Chile, en su futuro, cómo hacemos bien las cosas, cómo tenemos buenas personas trabajando en el sector público en beneficio de quienes necesitan recibir esas prestaciones de salud, educación, vivienda, resolver el problema de la migración. Todo eso no se hace con una cuña ni gritando, se hace con medidas racionales, con convicción, fuerza, valentía, probidad, y yo creo que eso lo reúne muy bien la candidata de centro-derecha Evelyn Matthei. Por tanto, creo que tiene una chance importante de ser la próxima Presidenta de Chile".

"Soy una persona que piensa que Chile Vamos y la postura de hacer las cosas bien, de buscar la manera de encontrar un camino donde todos sean parte, bueno... sin dudas es la persona que lo encarna, que es la candidata a Presidenta Evelyn Matthei", cerró.

PURANOTICIA