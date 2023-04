Diego Ibáñez acusa a Juan Sutil de "pasar un par de millones" a diputados de Chile Vamos para votar a favor del empresariado

Una grave acusación lanzó el diputado por la zona interior de la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, luego que afirmara en una entrevista que el empresario y hoy candidato al Consejo Constitucional, Juan Sutil, "le ha pasado millones de pesos" a parlamentarios de Chile Vamos, quienes luego votan coordinadamente a favor de iniciativas que favorecerían al empresariado.

Cuando se le consultaba por las campañas constituyentes, el legislador de Convergencia Social (CS) planteó en 24 Horas que Juan Sutil "ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos, que después en las comisiones votan a favor de las AFP o en contra de la democratización al derecho al agua. Son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución".

El también presidente de CS continuó señalando que "tú te metes a la página del Servel, ves aportes a los candidatos y ves cuánto, $1 millón, $2 millones, $8 millones, les pasa un empresario a un candidato. Y ese empresario defiende una posición política y esto es como la teoría de la conspiración. Luego el parlamentario vota de una manera en la Comisión de Trabajo, en la de Hacienda, contra la reforma tributaria, que es misteriosamente la posición que el financista tenía".

"Es evidente que tú no le vas a pasar plata a quien esté en contra de tus ideas. No sé si eso existe en algún lado... y eso está en Servel.cl", añadió Ibáñez, junto a asegurar que los beneficiados son los diputados Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri (ambos de la UDI), además de Diego Schalper (de RN).

Tras ser interpelado por el periodista Iván Núñez, debido a que sus palabras pueden dar cuenta de un delito de cohecho, el parlamentario por el Distrito 6 subrayó que "yo no he dicho que eso sea un delito, lo que he dicho es que hay financiamiento de empresarios, como personas naturales, a las campañas, y que después, misteriosamente, votan como esos empresarios quieren, como por ejemplo en contra de la reforma tributaria y a favor de mantener la AFP en la reforma previsional. Ese es todo el asunto y eso es justamente lo que la gente se debe informar para saber cuáles son los intereses que están detrás de las campañas".

ALUDIDOS ESTUDIAN ACCIONES

Respecto a la acusación que esgrimió el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Schalper manifestó que "esta es la segunda oportunidad en que se intenta generar esa cortina de humo por parte de ese Diputado. No vamos a pisar su palito. Él sabe perfectamente que es una falsedad absoluta y, créame que, terminado el proceso, vamos a actuar en consecuencia".

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri expuso que "encontramos gravísima la imputación que hace en contra mía, en contra de otros dos parlamentarios y contra un dirigente gremial, como es el caso de Juan Sutil. Él se basa en supuestas declaraciones del Servel, que son falsas, además, porque yo no he recibido donaciones del señor Sutil. Él es cercano a Renovación Nacional. Yo soy de la UDI".

Junto a ello, el parlamentario gremialista adelantó que "le pedí a abogados penalistas que estudiaran el mérito de la querella, junto a los otros parlamentarios aludidos. No es la primera vez que el señor Ibáñez hace acusaciones de este tipo. Si las va a hacer, que vaya a un tribunal y respalde esa información con hechos".

