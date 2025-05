Caso Procultura: Fiscalía indaga financiamiento irregular a ex core Balbontín y declaración de imputado compromete al diputado Ibáñez

Este viernes 9 de mayo, Puranoticia.cl publicó un artículo en el que se contaban detalles de lo que será la querella criminal por malversación de caudales públicos que presentará el diputado Andrés Celis por los entregados por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso a la Fundación Procultura, caso que investiga el Ministerio Público.

Uno de los nombres que surge en todo este proceso investigado es el del ex consejero regional (core) de Valparaíso y ex candidato del Frente Amplio a la Alcaldía de Limache, Sebastián Balbontín, quien ha aparecido vinculado tanto a la Fundación Procultura como a su líder y creador de la entidad, el médico psiquiatra Alberto Larraín.

Celis indicó que "es grave que aparezca vinculado un ex Core, como Sebastián Balbontín, que después fue candidato a Alcalde por Limache, precisamente donde funcionaba esta fundación, y que tenía una relación directa con su director. Por eso hemos decidido presentar una querella con nombres y apellidos".

Por su parte, el abogado Luis Eduardo Cantellano explicó a Puranoticia.cl que "tenemos identificadas a algunas personas respecto de las cuales ya existe una investigación por parte del Ministerio Público, vinculadas a Procultura, pero también vinculadas a ciertas personas en la región que habrían prestado colaboración en esta suerte de utilización de estos fondos. Tenemos identificadas a esas personas que, a nuestro juicio, son las que admiten la mayor responsabilidad respecto de la utilización de fondos públicos obtenidos de forma irregular, por llamarlo de alguna manera".

BALBONTÍN EN LA MIRA

Pero ahora se conoció que el Ministerio Pública investiga directamente al ex consejero de las filas del Frente Amplio (ex Revolución Democrática) Sebastián Balbontín, por presunto financiamiento irregular a través de la Fundación Procultura

Entre julio de 2021 y enero de 2024, Fiscalía informó que se registraron 126 transferencias por más de 53 millones de pesos ($53.442.000) desde la cuenta de Alberto Larraín, director de Procultura y pareja de Sebastián Balbontín, a una cuenta del entonces candidato del Frente Amplio a la Alcaldía de Limache.

“Del análisis de los movimientos de la cuenta corriente (…) se produjo el hallazgo de transacciones sospechosas”, sostiene el documento.

Sobre esta situación, el psiquiatra Alberto Larraín declaró dos veces como imputado, en el marco de la investigación del «Caso Procultura»: la primera, el 19 y 20 de diciembre de 2024, y la segunda, el 5, 6 y 7 de marzo de este año. En ese sentido, afirmó que sólo realizó aportes a dos personas, y a título personal: "Lo único que se me ocurre es lo que declaré la vez anterior: el aporte a mi pareja Sebastián Balbontín. No tengo detalles del monto aportado y lo hice a través de terceras personas amigos, para no tener problemas en mi caso, y yo le devolví los fondos a mis amigos; esto, a través de Luis Delgado y Francisco Fuentes. Pero esto con cargo a recursos personales. No recuerdo los montos", comentó el médico, según consigna La Tercera.

También se indica la detección de pagos por más de 4 millones de pesos ($4.175.000) desde la misma cuenta a Catalina Rengifo, quien trabajó para Fundación Procultura y en las campañas de Balbontín. Según el Ministerio Público, “ejerció labores como encargada de redes sociales del candidato y luego ejerció funciones como brigadista”.

El tercer aporte provino justamente de quien menciona Larraín: Francisco Fuentes, ex director del circuito Lota Patrimonial, a cargo de la Fundación Procultura, quien transfirió casi 3,4 millones de pesos ($3.399.872) a la campaña de Balbontín.

La gravedad del caso promete escalar, pues la Fiscalía vincula estos pagos a un convenio por 248 millones de pesos suscrito entre el Serviu de Valparaíso, la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Procultura. Sobre esto, se detectó que en las reuniones previas al convenio se concertaron reuniones en las que participaron funcionarios públicos, dirigentes de campamentos y también el ex core Sebastián Balbontín.

DIEGO IBÁÑEZ AL RUEDO

Francisco Fuentes, mencionado por Larraín como uno de los amigos por los cuales le transfirió dinero a Balbontín, era el jefe del Circuito Lota, uno de los proyectos de Procultura en la región del Biobío. Además, fue el creador del grupo en WhatsApp llamado «La Convergencia Cristiana», que vinculaba a gente de Procultura y del ex partido Convergencia Social (CS). En el chat participaban el director de la Fundación Alberto Larraín, el diputado y ex presidente de CS, Diego Ibáñez, entre otros.

Fue en este contexto de cercanía donde se produjo un comentario que hablaba de que "los recibiremos a todos cuando terminen exiliados". Francisco Fuentes explicó que “ese comentario lo realizó Alberto por cuanto existía con Ibáñez una relación de cercanía en la que él le hacía constantemente las críticas por el actuar del Gobierno que, en su opinión, y desconozco si era broma o en serio, con esto le iban a entregar el Gobierno a la extrema derecha y que ellos (Ibáñez y su grupo) iban a terminar exiliados”.

En otro de los mensajes que involucran al Diputado del Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso fue el que Fuentes le envío a Larraín, diciéndole que "no quiero nada más con el FA”. “Ni Ibáñez”. “Espero que nunca más le tengamos que hacer favores”. “Yo le pediría las llaves de tu casa de vuelta a Ibáñez”. “Cambiaría la chapa”. Sobre este punto, en su declaración dijo que Ibáñez "llegaba y entraba" siempre a la casa de Larraín, cuestión que causó molestia luego que el legislador eliminara las publicaciones en redes sociales que lo vinculaban con Alberto Larraín y la fundación Procultura.

Respecto a favores hechos supuestamente a DIego Ibáñez, el imputado Francisco fuentes manifestó a la Fiscalía que “fueron de asesoría técnica en proyectos de ley, el problema ya mencionado de los crianceros de Putaendo. En este punto, descarto haber aportado en alguna de las dos campañas de Diego Ibáñez”.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Fue en septiembre de 2024 cuando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta una diligencia para investigar presuntos delitos de corrupción por la adjudicación de fondos públicos de organismos estatales a la Fundación Procultura, encabezada por el médico psiquiatra Alberto Larraín.

En específico, el profesional había solicitado al tribunal la interceptación de 26 líneas telefónicas, de 17 personas diferentes, ya que existían serias sospechas de que hubieran participado en la preparación o comisión de un hecho con pena de crimen.

Una de las interceptaciones solicitadas por la Fiscalía fue al número del psiquiatra y director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín Salas. En ese contexto, se detectó que una de las líneas era ocupada por la psiquiatra Josefina Huneeus, ex pareja de Larraín.

En este contexto, el fiscal Cooper también solicitó esta medida intrusiva en contra del Presidente Gabriel Boric, contra quien apuntó por sus sospechas de financiamiento irregular de su campaña presidencial. Al respecto, el Mandatario solicitó desde Japón que "se investigue todo lo que tiene que investigarse", agregando que "yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho".

"Lo que yo le puedo decir de manera muy categórica es que yo he mantenido siempre la postura de que en Chile las instituciones deben funcionar sin presiones de ningún tipo. La fiscalía y tribunales tienen que cumplir su labor de manera apegada a la ley y tienen que hacerlo bien", manifestó el Mandatario desde Osaka, Japón.

Finalmente expuso que "como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad".

Cabe hacer presente que la investigación sigue en curso y podría ampliarse a otros actores vinculados a Procultura y al financiamiento de campañas políticas del oficialismo.

PURANOTICIA