Jorge Sharp afirma que es "irresponsable" oponerse a la expansión portuaria y critica al "zigzagueante" Municipio frenteamplista

En apuros se encuentra actualmente el «Acuerdo por Valparaíso», firmado en octubre de 2023 en pro de una nueva relación puerto-ciudad, luego que la Contraloría General de la República acogiera el pronunciamiento solicitado por la Fundación Defendamos la Ciudad respecto a la legalidad del documento firmado por el Presidente Gabriel Boric, el Gobierno Regional, la Municipalidad y la Empresa Portuaria de Valparaíso, entre varios otros actores, y les exigiera la entrega de sendos informes jurídicos para ello.

Recordar que en el documento, las actorías se comprometían a avanzar en una serie de iniciativas con el objetivo de generar una nueva relación puerto - ciudad. Entre los consensos adquiridos están la ampliación de la infraestructura portuaria, mayores accesos al borde costero de la ciudad, espacios deportivos y recreativos, además del fortalecimiento del sistema ferroviario de carga, la construcción de un muelle exclusivo para cruceros y el impulso de cambios legislativos que beneficien tanto a Valparaíso como a otras ciudades que alberguen puertos, entre varios otros puntos.

Pero esto que supone un avance para la Ciudad Puerto fue cuestionado por la Fundación Defendamos la Ciudad, que acudió a la Contraloría para solicitar un pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo. Esto, específicamente en el punto de la ampliación de la infraestructura portuaria, que requiere de aprobación ambiental por parte de un órgano que es integrado y liderado por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, justamente uno de los firmantes del denominado «Acuerdo por Valparaíso».

Y es que la máxima autoridad regional –junto a diversos seremis– integran la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso (Coeva), instancia que justamente es la encargada de calificar ambientalmente el proyecto TCVAL. En ese sentido, la fundación denunciante recuerda que el principio de probidad exige a la autoridad administrativa, en el cumplimiento de sus funciones, la "adopción de decisiones razonables e imparciales, de manera que impone límites a sus actuaciones".

En ese sentido, exponen que los compromisos adquiridos por las autoridades "poseen la calidad suficiente para afectar la debida imparcialidad durante el procedimiento de aprobación ambiental del proyecto TCVAL, en la cual (...) le cabe participar obligatoriamente". También se indica que estos compromisos "se acuerdan en el contexto de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto TCVAL, actualmente en tramitación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde participan emitiendo informes el Municipio, la Gobernación y los diferentes Seremis de Gobierno, entes que también adhieren al acuerdo aludido".

TRASFONDO DEL PROBLEMA

Tomando en cuenta que la Contraloría solicitó informes jurídicos para ver la legalidad del «Acuerdo por Valparaíso» al Gore, a EPV y al Municipio, Puranoticia.cl tomó contacto con Jorge Sharp, justamente el alcalde porteño durante la firma del documento, para conocer su postura frente a esta gran piedra en el zapato que se le puso al tema.

En primer lugar, el ex jefe comunal sostuvo que "me parece que el problema del «Acuerdo por Valparaíso» no es un problema de legalidad, sino que es algo que incomoda a determinados sectores que básicamente no quieren que se concrete la expansión portuaria. Derechamente lo que hay detrás de todo esto es eso, una oposición a que el puerto de Valparaíso crezca y que la ciudad salga de la compleja situación económica y social en la que se ha encontrado durante los últimos años".

Analizando el paquete de iniciativas que contempla el «Acuerdo por Valparaíso», no pareciera lógico que algún grupo se oponga a él. No obstante, Sharp argumenta su afirmación en que "resulta rentable política y económicamente para muchas personas usufructuar del deterioro en el que se encuentra la ciudad. El «Acuerdo por Valparaíso» es, sin dudas, una puerta al desarrollo futuro de Valparaíso y permite dos cosas: primero jalonar la economía nacional, fortaleciendo la competitividad del Puerto de valparaíso; y, por otra parte, ayuda a jalonar la economía regional y local de la ciudad de valparaíso, que ha estado tan olvidada y precarizada los últimos años".

"Entonces, el Acuerdo está orientado a lograr que esa inversión de más de 800 millones de dolares que se va a realizar se desarrolle en Valparaíso de forma solidaria con la ciudad y no a sus espaldas. Eso evidentemente incomoda a algunos sectores que quieren que todo siga exactamente igual y que nada cambie", agregó.

APUNTA AL MUNICIPIO DEL FA

Jorge Sharp también abordó las consecuencias que podría llegar a tener la investigación que tendrá que realizar la Contraloría General de la República a la legalidad del «Acuerdo por Valparaíso». En ese sentido, comentó que "postergar la expansión portuaria en Valparíso sería seguir atrasando al país en un tema tan relevante e importante como es su capacidad portuaria para poder competir con una economía sana y pujante ante el mundo. Sería seguir retrocediendo respecto a los avances de otros países, como Perú y su puerto de Chancay. Sería seguir condenando a Valparaiso a no salir de este largo declive que ha tenido por más de cuatro décadas".

Y complementó diciendo que "es profundamente irresponsable oponerse al Acuerdo. Lo que hay que hacer es apoyarlo y, de ser necesario, perfeccionarlo. Pero es una base sólida que tiene hoy día la ciudad para pensar en su desarrollo".

Consultado respecto a si cree que el «Acuerdo por Valparaíso» corre peligro, sostuvo que "mi preocupación hoy día viene más por el lado del Municipio. He visto al Municipio frenteamplista muy zigzagueante respecto de la expansión portuaria, muy zigzagueante y poco claro respecto de su posición sobre el «Acuerdo por Valparaíso». Me parece que es importante que el Municipio frenteamplista tenga muy clara su posición respecto a lo que va a pasar a futuro en la ciudad".

De igual forma, profundizó su respuesta señalando que "sería un error que por cálculos políticos pequeños, quizás hasta por ignorancia o desconocimiento respecto de cómo funcionan los puertos y el rol que tienen a nivel de país, no se quiera apoyar con fuerza un acuerdo que es clave para el desarrollo de la ciudad".

"ES LEGAL Y LEGÍTIMO"

El abogado de profesión también se refirió a los posibles errores que se pudieron haber cometido en la firma del Acuerdo, señalando que "me parece que el «Acuerdo por Valparaíso es sólido» y no es sólo completamente legal, sino que es legítimo desde la perspectiva de la aspiración que tiene la ciudad de lograr que su puerto le deje de dar la espalda. Me parece que el motor que supone el puerto para la ciudad, en términos económicos, ofrece –en la medida que sea articulado con la economía local– una oportunidad para tener décadas mucho más luminosas y prósperas en Valparaíso".

"Me parece que es también –si se quiere ver desde otra persepectiva– una bofetada al centralismo capitalino que quiere definir todo desde el centro del país y básicamente despotencia, le pone la pata encima, a las regiones que hoy día tienen muchas capacidades, muchas fortalezas y muchos recursos para poder pensar en su propio desarrollo. Me parece que el «Acuerdo por Valparaíso» goza de buena salud y está muy bien orientado por esta razón", sumó el ex jefe comunal porteño.

Ante la consulta de si cree que fue un error que el gobernador Rodrigo Mundaca firmara el Acuerdo, considerando que él deberá dar luz verde a la ampliación portuaria a través del Coeva, Jorge Sharp sostuvo que "fue muy valioso que el Gobernador se haya sumado. De hecho, entiendo que ha planteado la necesidad de suscribir un acuerdo similar con el Puerto de San Antonio. Aquí lo importante es que la ciudad y el puerto se pusieron de acuerdo después de más de 15 o más años de diferencias respecto al futuro del desarrollo portuario y económico-social de Valparaíso".

Finalmente recordó que "eso, además, estuvo respaldado por una amplia y transversal cantidad de actores empresariales, polítcos, comunitarios y sociales que dieron con su firma un espaldarazo no sólo a la expansión portuaria, sino que también esa expansión suponga ingresos para la ciudad, obras para Valparaíso y una oportunidad para poder sacarlo del estancamiento en que se ha encontrado por más de 40 años".

CHAHUÁN CRITICA A SHARP

Puranoticia.cl también conversó del tema con el senador de la Quinta Región, Francisco Chahuán (RN), quien comentó que "yo veo que durante la Alcaldía de Jorge Sharp perdimos demasiado tiempo para ir consolidando a Valparaíso como un puerto importante. Yo soy de aquellos que apoyé siempre el proyecto de expansión portuaria, cuidando justamente la apertura ciudadana al borde costero. Recordar que en octubre de este año vamos a lograr que se abra Barón para los ciudadanos de Valparaíso".

El legislador continuó su análisis diciendo que "acá hubo una oposición permanente a entender que Valparaíso es esencialmente puerto. Además perdimos competitividad. Mientras acá habían luchas para seguir bloqueando la posibilidad de la expansión portuaria, tenemos a Chancay (Perú) que representa una amenaza para Chile, para que los puertos chilenos se puedan transformar sólo en puertos de cabotaje. Y ciertamente tiene una mirada muy mezquina y sesgada respecto de que Valparaíso es esencialmente puerto. Había posibilidad de hacer correcciones a ese proyecto".

"Tuvimos una oposición obtusa, tuvimos una visión sesgada respecto de lo que debiese ser la ciudad de Valparaíso y eso hoy día lo está pagando la ciudad", agregó el parlamentario de RN, quien concluyó su respuesta a Puranoticia.cl manifestando que "el tiempo perdido es un tiempo demasiado valioso para la ciudad".

PURANOTICIA