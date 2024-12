Indignación de damnificados a 10 meses del Megaincendio: Buscan impulsar acusación constitucional contra autoridades por “abandono de deberes”

Indignación total, al punto de exigir la salida de autoridades, hay entre los damnificados del Megaincendio de febrero de este año en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, a 10 meses de la tragedia que se llevó 136 vidas y dejó miles de casas destruidas.

Las comunidades afectadas por el incendio se agruparon en una ONG que ya ha realizado diversas actividades durante los últimos meses, desde marchar hasta enviar cartas a las autoridades de Gobierno para pedir acelerar las medidas de reconstrucción y de bonos de ayuda. Sin embargo, a poco de terminar el año 2024 no han visto verdaderos avances y por ello anunciaron que van a buscar impulsar una acusación constitucional contra las autoridades a cargo de la reconstrucción y de las ayudas económicas.

“Finalmente, se está pagando el último Bono de Acogida, con atraso, ya que debía haberse depositado el 30 de noviembre. Pero una vez más, quedamos sumidos en la incertidumbre, como ya es costumbre con este Estado indolente”, comenzó diciendo Amanda Guerra, presidenta de la Ong Sobrevivientes Megaincendio en Unión 2 y 3 F 2024.

De acuerdo a la dirigente, en estos 10 meses desde ocurrida la tragedia, y a poco de terminar el año 2024, no han tenido las soluciones que esperaban. “No hemos visto transparencia ni avances significativos en la reconstrucción. Miles de familias siguen en la precariedad absoluta. Exigimos saber qué va a pasar de aquí en adelante. Nos informan que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asumirá la responsabilidad de los bonos de diciembre y enero, pero ¿cómo lo harán? ¿Cuál será el mecanismo? Además, ¿cómo pueden hablar de continuidad si no existen avances reales en la reconstrucción?”, reclama.

Hasta ahora, indicó la dirigente, “sólo se han entregado 7 casas en Villa Alemana, 4 en Viña del Mar, 280 subsidios adjudicados y 800 subsidios innominados, que parecen fantasmas hasta el día de hoy. El descontento de miles de familias es evidente”.

Por ello, exigen “la destitución de las autoridades responsables y anunciamos que impulsaremos una acusación constitucional para que respondan por su abandono de deberes hacia nosotros. No han sido capaces de dar soluciones concretas ni garantizar un mínimo de dignidad para las víctimas. Sr. Yanino Riquelme, Delegado Presidencial Regional, ¿cómo justifica responsabilizar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la continuidad del bono para quienes estén en proceso de reconstrucción, cuando estos procesos simplemente no existen? Queremos respuestas públicas, reales y concretas. Y exigimos que quienes no dieron el ancho tengan la decencia de renunciar o dar un paso al costado. Las víctimas no podemos seguir siendo postergadas ni invisibilizadas”.

