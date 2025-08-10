Tragedia en Cartagena: Hombre y mujer mueren tras violento incendio en una vivienda

Una verdadera tragedia sucedió este sábado en la comuna de Cartagena tras conocerse que tras un violento incendio a una vivienda se encontraban dos cuerpos calcinados pertenecientes a un hombre y a una mujer.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en la esquina de las calles Tercera Poniente con Avenida Central de la populosa comuna. Tras la labor de Bomberos y el hallazgo por parte de voluntarios acudió hasta el lugar personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio.

Jonathan Carvacho, subcomisario de la PDI indicó que "en el lugar se trabajó junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso, como también del Laboratorio de Criminalística Central (...) Las causas del incendio están siendo investigadas”.

Por su parte los cuerpos de las víctimas fueron derivadas al Servicio Médico Legal para hacer peritajes.

PURANOTICIA