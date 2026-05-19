Organizaciones sociales cercaron el Congreso de Valparaíso en rechazo a la "megarreforma"

Una tensa jornada se vivió durante este martes en las afueras del Congreso Nacional. Hasta el lugar llegaron diversas organizaciones sociales y gremiales para manifestar su rotundo rechazo al Plan de Reconstrucción impulsado por el Ejecutivo, iniciativa popularmente conocida como la "megarreforma".

La movilización, que congregó principalmente a trabajadores y dirigentes de las áreas de la salud y educación, fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT). El objetivo de la protesta fue visibilizar el descontento de las bases en momentos en que la controvertida propuesta legislativa —que ya superó su revisión en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente— ingresaba a su debate en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante la manifestación, dirigentes del sector salud adelantaron que la acción no se quedaría solo en la calle, confirmando que ingresarían al edificio del Congreso para sostener reuniones clave con parlamentarios de distintas bancadas y plantearles sus reparos de primera fuente.

La protesta contó con el respaldo de algunos legisladores que salieron a la calle a acompañar a los manifestantes. Entre ellos, el diputado Luis Cuello (PC) arremetió con dureza contra el proyecto del Gobierno, calificándolo como una reforma tributaria regresiva.

"Estamos hoy día enfrentando en el Congreso un proyecto de ley, una reforma tributaria que es regresiva, que es un regalo a las grandes fortunas, que es un despojo, que es un saqueo", afirmó Cuello ante la multitud.

El parlamentario complementó las demandas de las organizaciones de salud y educación presentes, asegurando que la iniciativa legal esconde un desmantelamiento de los servicios públicos.

"Estamos peleando contra un recorte que es parte de esta ley que desmantela la salud, desmantela la educación. Estamos frente a un gobierno que tiene un plan para desmantelar el Estado", agregó el legislador, quien cerró su intervención haciendo un llamado a mantener la presión social: "No basta solamente con dar la pelea en el Congreso, no estamos en mayoría (...). Tenemos que estar en la calle, tenemos que estar movilizados y, sobre todo, en unidad".

Tras la movilización, el ambiente en las afueras del recinto legislativo se normalizó, mientras que al interior de la Sala continuaron los debates parlamentarios respecto al polémico proyecto.

PURANOTICIA