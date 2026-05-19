Delegación Provincial afina "externalidades" viales y de seguridad para futura puesta en marcha del Hospital de Marga Marga

La apertura del nuevo Hospital Provincial de Marga Marga comienza a entrar en su etapa decisiva luego que el pasado 30 de abril la empresa constructora hiciera entrega oficial del edificio al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, dando paso a una serie de procesos administrativos y técnicos que anteceden a su puesta en marcha. El recinto, emplazado en la comuna de Villa Alemana, es una de las obras de salud más esperadas de la provincia y su apertura está proyectada para los meses de octubre o noviembre, según informó previamente a Puranoticia.cl el director (s) del servicio, Haroldo Faúndez.

Con el edificio ya en manos del sistema público, el foco ahora está puesto en la preparación operativa del recinto y en la coordinación de todas las condiciones externas necesarias para asegurar un inicio sin contratiempos. En ese contexto, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, abordó el trabajo que encabeza su repartición para facilitar la apertura del establecimiento sanitario, especialmente en materias de accesibilidad, conectividad, seguridad y articulación entre los distintos organismos públicos involucrados en esta materia.

La autoridad explicó que "la apertura del hospital va por dos caminos: la primera es la que maneja el Servicio de Salud, que es la implementación interna del complejo, y eso va encaminado y está bastante avanzado. La otra son las externalidades propias del hospital, que es lo que estamos trabajando junto con la Municipalidad de Villa Alemana y con los distintos sectores de Gobierno", dando cuenta de que mientras el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) avanza en el equipamiento e instalación interna, la Delegación Presidencial concentra sus esfuerzos en los factores externos que permitirán el correcto funcionamiento del recinto desde su primer día.

En esa línea, Azancot indicó que "lo que estamos trabajando nosotros como Delegación es la coordinación de todas las externalidades del edificio, sea esta de carácter vial o seguridad, entre otras", precisando que el trabajo se enfoca en aspectos clave para una infraestructura hospitalaria de esta magnitud, considerando que su puesta en marcha generará un importante flujo de personas, vehículos particulares, ambulancias y transporte público en el sector donde se emplaza.

Junto a ello, subrayó que están abordando "las coordinaciones que se han materializado, teniendo como base de reuniones el Municipio de Villa Alemana, que es la que juega de local", destacando el rol que cumple el gobierno comunal en la articulación territorial del proyecto y en la coordinación con otros servicios.

El delegado adelantó además que durante la próxima semana se llevarán a cabo nuevas mesas de trabajo intersectorial, instancias en las que se revisarán los aspectos pendientes para el funcionamiento del recinto, con el objetivo de afinar detalles antes de su entrada en operación. En ese sentido, explicó que este trabajo se realiza para que "la apertura del hospital, que va según el timing impuesto por el Servicio de Salud, sea sin ninguna novedad y sin externalidades negativa al inicio de la operación", remarcando que la meta es que el recinto de salud comience a atender pacientes en condiciones óptimas tanto al interior como en su entorno inmediato.

De esta manera, el nuevo Hospital Provincial de Marga Marga avanza en su recta final antes de abrir sus puertas a la comunidad, con el edificio ya entregado y con las distintas instituciones afinando las últimas coordinaciones para su puesta en marcha. Si bien, aún restan meses para su inauguración, el trabajo que hoy se desarrolla entre el Servicio de Salud, la Delegación Presidencial y el Municipio de Villa Alemana busca asegurar que uno de los proyectos sanitarios más relevantes para la provincia inicie su funcionamiento sin inconvenientes y responda a la alta expectativa que existe entre los vecinos de la zona.

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