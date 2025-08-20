Senador Lagos Weber dice que candidatura parlamentaria de Jadue "genera un ruido innecesario"

El senador y vocero del comando de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, se refirió a la decisión respecto a incluir a Daniel Jadue en la lista parlamentaria.

En conversación con Infinita, el parlamentario por la región de Valparaíso señaló que “esta decisión la tomaron dirigentes de un partido, (en alusión al PC), pero tiene un efecto que no es positivo, hay que estar respondiendo este tema (…) genera un ruido innecesario y da una imagen que cuesta explicarla”.

El legislador aseguró que la candidata presidencial “Jeannette Jara no era partidaria de esta decisión y cortó el tema de manera directa y tajante”, y manifestó que le "gustó la actitud de Jeannette Jara porque estamos hablando de una militante de mismo partido, y demuestra mucho carácter”.

En cuanto a la candidatura del exalcalde de Recoleta, Lagos Weber enfatizó que "no aporta, no creo que sea algo que aporte a la campaña" e insistió en que valora "la forma en que lo enfrentó Jeannette Jara".

Por otro lado, comentó sobre la polémica en torno a la inclusión del proyecto de aborto legal en el programa de gobierno y dijo que “cometió un error y lo reconoció, tuvo que hacerlo, y me quedo con la mitad del vaso lleno, que sea capaz de reconocer que cometió un error”.

PURANOTICIA