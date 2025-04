Alcalde de Concón critica uso de recursos públicos para formalizarlo por cuenta fake en Instagram: "Es una barbaridad tremenda"

En horas de la tarde de este miércoles 9 de abril, Puranoticia.cl recibió la confirmación por parte de la Fiscalía local de Viña del Mar de que el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, será formalizado el próximo 6 de mayo a raíz de una querella criminal presentada en su contra por el delito de usurpación de nombre o identidad.

La acción judicial fue presentada por el abogado Sebastián Astuya, ex Director Jurídico del Municipio de Concón entre junio de 2021 y diciembre 2022, quien acusa que tanto el jefe comunal como su hermano, Mauricio Ramírez, y un tercer involucrado, identificado como Matías Cortés, han creado cuentas con su nombre en redes sociales, publicado fotos suyas con comentarios ofensivos y enviado mensajes a terceros.

El profesional indica en la querella –a la que accedió Puranoticia.cl– que los ahora imputados "generaron una escalada de atentados" en su contra, como "la creación de perfil falso en la red social Instagram, con mis datos, asignándole el nombre 'astuya_papitocorazon', señalando de manera expresa en la introducción del mismo lo que sigue: 'Hola, soy Sebastián Astuya, «El Sol de Montemar», el abogado + callampa de la V Región. Mis Servicios, estafar. ¿Quieres perder tu juicio? Llámame'".

Producto de esta situación, Astuya solicita en la querella que se le tome declaración en calidad de víctima, denunciante y querellante; y que se haga lo propio con el alcalde Freddy Ramírez y los otros dos imputados; además de pedir una orden de investigar a la Brigada del Cibercrimen de la PDI para "esclarecer los hechos delictuales plasmados". También incautar computadores, tablets y celulares de los querellados.

Si bien, Puranoticia.cl intentó comunicarse este miércoles con el Alcalde de Concón, desde su equipo de comunicaciones enviaron respuesta de parte de su abogado, Rodrigo Medina, quien sostuvo que "estamos sorprendidos por la actitud de un querellante falaz y mendaz que insiste en un delito que jamás ha ocurrido", agregando que la imputación "carece en absoluto de veracidad y, por lo tanto, vamos a tomar las medidas necesarias en el proceso, solicitando lo que en derecho corresponde".

RAMÍREZ SE DEFIENDE

Pero este viernes, este medio pudo conversar en profundidad con Freddy Ramírez, quien abordó la formalización en su contra señalando que "me sorprende que es una querella donde sale mencionado mi nombre porque no se establecen acciones que me vinculen a una cuenta de Instagram. No tengo tiempo para hacer cuentas falsas ni parodias, ni siquiera sé manejar bien las redes sociales. Me enseñan permanentemente".

Luego, continuó su reflexión diciendo que "encuentro de una barbaridad tremenda que esté mencionado en una querella por una cuenta de Instagram y que haya todo un movimiento de recursos públicos, de Fiscalía, de Investigaciones, de tribunales, cuando hoy tenemos cosas más importantes como asaltos, portonazos y homicidios. La verdad es que me complica mucho desde lo personal y como Alcalde que haya una institucionalidad pendiente de una cuestión de redes sociales".

"Me parece muy complicado, pero estoy tratando de comprender. Yo tengo claro lo que hago y lo que no y, en este caso, es algo de redes sociales que estoy tratando de comprender y tendré que explicarlo en tribunales, ya que este señor nos llevó a un punto donde nos hace perder el tiempo a todos", prosiguió Freddy Ramírez.

De igual forma, planteó que "nosotros hemos sido respetuosos y caballeros, pero la verdad es que la cosa ha sido al revés: nosotros hemos sido acosados permanentemente por más de un año, pero no hemos denunciado porque estamos concentrados en trabajar. Por eso hoy también me reservo el derecho a tomar las acciones legales correspondientes porque tenemos mucho material. Y no sólo yo, han sido mis colaboradores también, la secretaria municipal y una serie de personas que trabajan y que no trabajan en el Municipio, que han sido acosadas y denostadas".

No obstante a lo que afirma, el jefe comunal explicó que "no lo tomábamos en cuenta porque sentíamos que en un ámbito de redes pasa cualquier cosa, pero como pasó este límite, nosotros también estamos estudiando las acciones legales porque ha sido una mentira falaz y ha sido una cuestión tremendamente complicada, cuando la verdad es que debería ser al revés, porque están acusando a alguien que no tiene nada que ver, mientras quien denosta, acosado e impugna cosas raras es otra persona".

Por último, el alcalde Freddy Ramírez reiteró a Puranoticia.cl que "no le encuentro explicación a algo donde yo no tengo nada que ver. Es más, si en algún momento de locura de mi vida se me ocurriera hacer alguna usurpación de identidad, créame que no sería esa persona, sino que buscaría a alguien más importante".

