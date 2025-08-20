Alianza permitirá regularizar el funcionamiento de un nuevo jardín infantil en Quintero

Este jueves 20, en su visita a la región de Valparaíso, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, encabezaron la ceremonia en la que se entregó una concesión gratuita de uso por 15 años a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), que permitirá que la institución regularice la construcción de un establecimiento con capacidad para 20 lactantes y 28 párvulos que pronto debería comenzar a recibir a las primeras familias.

El secretario de Estado recalcó el valor del terreno en el que está emplazado el jardín infantil, mirando el mar, y manifestó que “este es el mejor uso que se le puede dar a la propiedad fiscal, que es de todos y todas: trabajar en favor de la educación pública y el bienestar de los niños y niñas de la comuna es lo que está detrás de nuestro trabajo conjunto con JUNJI, una institución que ha sacado adelante este proyecto con celeridad y excelencia en beneficio de la comunidad”.

En tanto, la subsecretaria de Claudia Lagos manifestó que “en este lugar se proyecta el funcionamiento de un nuevo establecimiento de educación parvularia pública, que tendrá los más altos estándares. La entrega de la concesión de uso gratuito de largo plazo de este terreno hará posible concretar y consolidar una nueva sala cuna y jardín infantil para 48 niñas y niños de la comuna de Quintero. Por eso estamos contentos, porque cada vez que se avanza en educación inicial de calidad, damos un paso hacia un Chile más justo desde la primera infancia”.

Por su parte, el alcalde de Quintero, Rolando Silva, comprometió una inversión de 60 millones de pesos para los trabajos de canalización de aguas lluvias del inmueble: “Lo hacemos por el bien de nuestros niños. Cuenten con esta administración. Nos ha tocado un año muy difícil, hemos tenido muchas dificultades, pero eso es lo bonito, cuando en estos cargos públicos se conversa y se llega a acuerdos”.

El inmueble tiene una superficie de 1.210 metros cuadrados e implicó una inversión de más de mil millones de pesos de parte de la JUNJI, la que permitió que el inmueble hoy cuente con termopaneles con aislamiento térmico y acústico, climatización por radiadores, accesibilidad universal, salas de expansión, huerto educativo, circuito cerrado de televisión y equipamiento completo en cocinas, bodegas, salas múltiples, patios y baños accesibles.

PURANOTICIA