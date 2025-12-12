Farkas estalla contra el Gobierno: califica de "una vergüenza" la reconstrucción y genera rápida respuesta del Ministerio de Vivienda

Un total de 50 viviendas entregó el Desafío Levantemos Chile en Quilpué tras una millonaria donación que realizó el empresario y filántropo nacional, Leonardo Farkas, lo cual sirvió para darle un hogar definitivo a damnificados del megaincendio de 2024.

Tal como lo contó Puranoticia.cl, este jueves 11 de diciembre se llevó a cabo la entrega de las últimas 16 viviendas en el sector de Canal Chacao, en la Ciudad del Sol; las cuales se sumaron a la entrega de otros 72 inmuebles en la zona de Canal Beagle, en Viña del Mar, acción que pudo llevarse a cabo gracias a aportes de personas naturales.

Este medio centenar viviendas en Canal Chacao fue financiado íntegramente gracias a la venta de una propiedad donada por el filántropo Leonardo Farkas, fondos que también sirvieron para entregar 12 tarjetas de reconstrucción a familias que optaron por la autoconstrucción, las cuales podrán utilizar durante un año en las tiendas de Easy.

En la instancia, Farkas sostuvo que "a quienes tienen que agradecer es a Desafío Levantemos Chile, porque ellos fueron los que decidieron avanzar con esta reconstrucción. Desgraciadamente, sufrimos tantos desastres naturales -algunos naturales y otros hechos por gente mala- por eso yo siempre digo que lucho porque gane el bien sobre el mal. No es fácil. No podemos apretar un botón y eliminar a la gente mala, pero sí podemos ayudar a la gente buena, como la de Desafío".

Pero después endureció el tono al lanzar fuertes críticas al Gobierno por la lentitud en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, arrasando con más de 4.600 casas y causando la muerte a 138 personas.

"No me meto en política, pero me dijeron que como el 10%, el 11%, una gran vergüenza", sostuvo el empresario tras participar de la ceremonia de entrega de viviendas construidas por Desafío Levantemos Chile en la comuna de Quilpué.

Asimismo, el filántropo y también artista manifestó durante la actividad que "lógicamente también se puede ir más rápido y con transparencia, usemos las fundaciones que tienen años ya funcionando y que se sabe que hacen las cosas".

EL MINVU RESPONDE A FARKAS

Estas declaraciones tuvieron rápida respuesta por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la región de Valparaíso, que a través de su Secretaría Regional Ministerial (Seremi) respondió a los cuestionamientos del empresario.

En primer lugar, indicaron que "la reconstrucción del megaincendio de febrero de 2024 es un proceso que está concentrado en la ejecución de obras en los distintos sectores afectados", para luego precisar que "hasta la fecha tenemos cerca del 50% de avance en materia habitacional, con cerca de 400 viviendas terminadas o entregadas, con otras cerca de 1.300 en construcción y otras 1.200 por iniciar".

"Este ha sido un trabajo de cara a las comunidades, resolviendo las dificultades de una emergencia de esta magnitud y atendiendo las distintas necesidades, sin dejarlos solos a los afectados hasta lograr terminar cada uno de los proyectos, tal como ha sido el encargo del Presidente Gabriel Boric", complementaron desde la Seremi.

En cuanto a la zona puntual de Canal Chacao, en la comuna de Quilpué, señalaron que "en este sector tenemos un trabajo conjunto, donde este esfuerzo público y privado ha permitido responder a un mayor número de familias. Como ministerio estamos atendiendo a un centenar de estas familias, de las cuales la mitad ya cuenta con su vivienda y el otro 50% está en etapa de ejecución o por comenzar sus obras".

Además, indicaron que esto "se suma a las intervenciones en pavimentación de distintas calles y la recuperación de plazas para dotar de nuevas infraestructuras a estos vecinos y vecinas. Esto refleja que estamos avanzando en todos los sectores siniestrados en Quilpué, así como en Villa Alemana y Viña del Mar sumando esfuerzos para continuar con la recuperación habitacional y urbana de estas comunas”.

Finalmente, afirmaron desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso que "todas las brechas detectadas en esta reconstrucción y en las anteriores están siendo abordadas en un proyecto de ley que está trabajando el Gobierno de Chile".

Cabe recordar que en noviembre, el Minvu informó que 1.290 viviendas están en ejecución, terminadas o entregadas, lo que equivale a un 50% de avance en el proceso de reconstrucción. De la misma forma, la cartera que lidera el ministro Carlos Montes aseguró que en etapa por iniciar hay un total de 1.272 viviendas.

