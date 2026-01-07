Terremoto en el fútbol amateur: auditoría destapa millonarias irregularidades entre 2022 y 2024 en Asociación Regional de Valparaíso

Una serie de graves irregularidades financieras quedaron al descubierto al interior de la Asociación Regional de Fútbol Amateur (ARFA) de Valparaíso, luego de que una empresa auditora externa presentara un primer informe respecto del uso de los recursos económicos de la organización durante los años 2022, 2023 y 2024.

Los antecedentes fueron expuestos en el Consejo de Presidentes realizado el pasado sábado 27 de diciembre y dan cuenta de falencias estructurales, falta de respaldo contable y eventuales maniobras irregulares en la administración de fondos, situación que genera profunda preocupación entre los clubes asociados.

El impacto de estos hechos no es menor, tomando en cuenta el rol clave que desempeña el fútbol amateur en los barrios. Desde cerros de Valparaíso hasta sectores rurales e interiores de la región, estas asociaciones sostienen espacios de encuentro comunitario, formación deportiva y contención social para miles de niños, jóvenes y adultos. Por ello, el correcto uso de los recursos es fundamental para la subsistencia de campeonatos, escuelas formativas, mantención de recintos y apoyo a clubes que, en muchos casos, funcionan gracias al esfuerzo voluntario de dirigentes y vecinos.

Durante la exposición del informe preliminar, la auditora detectó una serie de situaciones críticas, entre ellas fallas estructurales en el control interno de la organización; gastos sin respaldo ni justificación por 709 millones de pesos ($709.000.000) correspondientes a los períodos auditados; cheques girados a nombre de la ARFA que fueron cobrados por personas con poder de firma bancaria; además de ingresos no identificados y carentes de documentación.

Asimismo, se constató la existencia de información no real en balances financieros, al argumentar que parte de los dineros provenientes de pases de jugadores eran derivados a ANFA, lo que no ocurría. También se detectaron facturas adulteradas; y balances intervenidos manualmente, pero sin respaldo contable formal.

Según se indicó desde ARFA Valparaíso, estos antecedentes fueron presentados en detalle a los presidentes de los clubes que conforman la asociación.

"Todo lo anterior y más profundamente, fue expuesto a los presidentes”, señaló la Asociación Regional, que aclaró que el proceso aún no concluye, ya que resta la entrega del informe final por parte de la empresa auditora.

En esa misma línea, la organización adelantó que “aunque ya se adelantaron una serie de situaciones irregulares que en su oportunidad se pondrán en conocimiento de los estamentos correspondientes y se compartirán para conocimiento de la opinión publica; se harán los esfuerzos necesarios para resarcir el perjuicio patrimonial que pudo haber sido víctima la asociación regional y, por ende, todos sus asociados”.

El desarrollo de este proceso podría marcar un punto de inflexión para el fútbol amateur regional, cuyos dirigentes y clubes esperan que las responsabilidades se determinen con claridad y que se adopten las medidas necesarias para proteger una actividad que, más allá de lo deportivo, cumple una función social insustituible en la región de Valparaíso.

