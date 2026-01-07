Finalizan obras en complejo de la PDI en Viña del Mar: moderno edificio de siete pisos y dos subterráneos albergará a 212 detectives

En el marco de su visita a la región de Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de término de obras del moderno complejo de la Policía de Investigaciones (PDI) en Viña del Mar, el cual albergará al Laboratorio de Criminalística de Valparaíso, la Prefectura de Viña del Mar, la Brigada de Investigación Criminal, el Departamento de Migraciones y la Policía Internacional.

El proyecto corresponde a la reposición del complejo policial PDI de la Ciudad Jardín, una obra que contempló la demolición de todas las construcciones existentes, permitiendo un uso completo de la superficie disponible de 1.932,66 m2 de terreno.

El Mandatario indicó que "todos estos avances han sido producto de un trabajo serio, responsable, donde cada uno ha puesto lo mejor de sí para enfrentar los desafíos de seguridad, de control migratorio, de investigación policial que tenemos en nuestro país. Los problemas de seguridad se combaten seriamente con obras como esta, con planes, con leyes, con recursos y con colaboración entre las instituciones del Estado".

Con esta obra se soluciona el déficit de infraestructura existente en la región y se proyecta un aumento de la dotación policial para los próximos 20 años.

En este sentido, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que "este nuevo complejo policial de la PDI en Viña del Mar representa una inversión adecuada y necesaria que fortalece las capacidades operativas de la Policía de Investigaciones en toda la región. Proveer espacios con condiciones de alto estándar y tecnología moderna es fundamental para que los funcionarios puedan desarrollar su labor investigativa con la eficacia que requiere enfrentar los desafíos de seguridad en el país, y que las familias no sólo merecen, también esperan”.

Cabe hacer presente que la superficie alcanza los 6.679,94 m2, los que se distribuyen en dos subterráneos que albergarán el área de estacionamientos, camarines y un salón auditorio. Además de siete pisos sobre el nivel de terreno, compuestos de oficinas, laboratorio de criminalística, entre otras dependencias. Son 212 funcionarios de la Policía de Investigaciones de Viña del Mar los que trabajarán en este edificio.

El Jefe de Estado estuvo acompañado del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme; y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

