Autor de homicidio frustrado en El Quisco se entregó ante la PDI en cuartel de Santiago

Un sujeto que era buscado por un homicidio frustrado en El Quisco se entregó en un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en Santiago, siendo derivado hasta el Juzgado de Garantía de San Antonio donde tendrá que enfrentar la justicia.

El hecho tuvo lugar el pasado lunes 5 de enero en la casa de un vecino, con quien mantuvo una fuerte discusión, la que luego dio paso a un disparo que lo mantiene internado en el Servicio de Urgencia de un establecimiento local de salud.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio dio inicio a una serie de diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con el paradero del autor del brutal hecho que mantiene grave a la víctima.

El comisario Pablo Alegria, Jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, expuso que "la víctima, encontrándose en su domicilio, tuvo un altercado con un vecino del sector, siendo herido con proyectil balístico producto de esta discusión".

En ese sentido, personal de la unidad especializada de la policía civil recabó los antecedentes pertinentes y necesarios para individualizar al imputado, gestionando con el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía la respectiva orden de detención.

Ésta se concretó este martes 6 de enero en Santiago, donde la víctima se presentó de manera voluntaria en una unidad policial, entregando además el arma con la cual llevó a cabo la agresión –que pudo tener consecuencias fatales– contra la víctima.

El detenido fue puesto este miércoles 7 de enero a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectiva audiencia de control de detención.

