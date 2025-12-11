Farkas hizo entrega de casas a damnificados en Quilpué: fueron financiadas con la venta de una propiedad donada por el empresario

Con la entrega de las últimas 16 viviendas definitivas en la comuna de Quilpué, el Desafío Levantemos Chile celebró haber superado la entrega de más de 120 hogares de alto estándar tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso.

En total se construyeron 50 casas en Canal Chacao y 72 viviendas en Canal Beagle, Viña del Mar.

“Estábamos solos, no veíamos ayuda por ningún lado, estábamos todos en un túnel oscuro, hasta que llegó Desafío como una luz de esperanza. Todos los del equipo siempre estuvieron presentes en este proceso, nos acompañaron en cada trámite y nos dieron cada abrazo que necesitábamos”, aseguró Paul Riquelme, quien llegó junto a sus padres a Canal Chacao a fines del año 1973, una de las familias fundadoras de la comunidad.

Y añadió que “voy a celebrar Navidad en mi casa, puse la foto de mis padres a quienes perdí en este lugar y celebraré con ellos como tiene que ser”.

El proyecto de 50 viviendas en Canal Chacao fue financiado íntegramente gracias a la venta de una propiedad donada por el filántropo Leonardo Farkas.

Estos fondos no solo permitieron la construcción de las 50 casas, sino también la entrega de 12 tarjetas de reconstrucción a familias que optaron por la autoconstrucción, las cuales podrán utilizar durante un año en las tiendas de Easy.

El presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell, comentó que, cada entrega de llaves fue un recordatorio de que cuando la voluntad de personas, empresas y la sociedad civil se unen, lo que parecía imposible se hace realidad.

“Superar la entrega de 120 viviendas, es un logro que fue posible gracias a quienes confiaron en nosotros. Quiero hacer un reconocimiento especial al gran gesto de Leonardo Farkas por la donación de su casa que nos permitió financiar la construcción de 50 viviendas en Quilpué y devolver la dignidad a las familias”, señaló Birrell.

Y agregó que “las personas pueden y deben creer en instituciones como la nuestra, que demuestran que cada peso es utilizado con total transparencia para devolver la dignidad a las familias y construir un Chile más justo y humano. Sí se puede, y aquí está la prueba.”

Durante el evento, Leonardo Farkas sostuvo que “estoy feliz de estar acá. A quienes tienen que agradecer es a Desafío Levantemos Chile, porque ellos fueron los que decidieron avanzar con esta reconstrucción”.

“Desgraciadamente, sufrimos tantos desastres naturales -algunos son naturales y otros hechos por gente mala- por eso yo siempre digo que lucho porque gane el bien sobre el mal. No es fácil. No podemos apretar un botón y eliminar a la gente mala, pero sí podemos ayudar a la gente buena, como la de Desafío”, comentó Farkas.

E hizo un llamado “a toda la gente para que ayude. No se puede esperar todo del Gobierno. Todos tenemos que ayudar. Ojalá hubiese más Desafíos Levantemos Chile y gente que trabaje por los demás”.

Por otro lado, las 72 casas entregadas en Canal Beagle en Viña del Mar, fue posible gracias al aporte de personas naturales y empresas que aportaron a la campaña de recaudación “Levantemos la V”.

Esta iniciativa también permitió la entrega de más de 400 tarjetas de reconstrucción a familias afectadas, la reconstrucción de cuatro sedes sociales, la recuperación de infraestructura del Jardín Botánico del Mar y apoyo a emprendedores, entre otras iniciativas.

Las casas entregadas son más que muros y puertas. Son hogares de alto estándar, cuentan con dormitorios, baño, cocina, living y comedor. Además de ser entregadas amobladas y con electrodomésticos, están equipadas con tecnología superior, incluyendo ventanas termopanel y sistema cortafuegos.

La celebración del cierre del proceso de reconstrucción se llevó a cabo en la cancha de fútbol de Canal Chacao, fue un hito íntimo y cercano, donde participaron las 50 familias beneficiadas, vecinos del sector, miembros de Desafío Levantemos Chile, autoridades y Leonardo Farkas.

Tras la ceremonia, Farkas criticó el ritmo de la reconstrucción por el megaincendio, señalando que el progreso en la región “es una vergüenza”.

“No me meto en política, pero me dijeron que como el 10%, el 11%, una gran vergüenza”, sostuvo.

PURANOTICIA