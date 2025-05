¿Ex core Balbontín benefició a Procultura? Larraín lo descarta, pero Fiscalía afirma que participó en reuniones previas al convenio

En el ojo del huracán se encuentra el médico psiquiatra y creador de la cuestionada Fundación Procultura, Alberto Larraín, luego de los últimos antecedentes conocidos en esta arista del caso Convenios, que apuntan hacia un supuesto financiamiento de campañas políticas a figuras como el Presidente Gabriel Boric y del ex consejero regional de Valparaíso, Sebastián Balbontín, en su carrera por la Alcaldía de Limache.

En medio de esta polémica, el galeno rompió el silencio y se refirió a estos cuestionamientos, afirmando que la fundación que lideró no financió la campaña presidencial del hoy Mandatario, ni la de su pareja ni de ningún otro candidato.

A través de una declaración pública, Larraín aseguró que "no hubo financiamiento político desde Procultura", agregando que en el marco del caso Convenios "se intentó cuestionar mi vínculo como asesor ad honorem del entonces diputado Gabriel Boric en materias de salud mental, a pesar de que ese trabajo incluyó a parlamentarios de diversas tendencias políticas y fue siempre de carácter voluntario".

"Nunca se generó financiamiento desde la Fundación Procultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric ni a ninguna otra campaña política", agregó, junto a indicar que la entidad que lideraba "no tenía adherencia política", ya que los trabajos que realizaban los hacían con representantes de diversos sectores políticos del país.

"La Fundación Procultura no tenía adherencia política; por el contrario, tenía la convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables", aseveró el médico psiquiatra.

Es más. Larraín también comentó que "varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del ex Presidente Sebastián Piñera. Fue el propio Estado o los Gobiernos Regionales los que acudieron a la Fundación para hacer de ejecutor".

APORTES A BALBONTÍN

El creador de la Fundación Procultura también descartó que la entidad le haya entregado dinero a su pareja, el ex core Sebastián Balbontín, entonces candidato a la Alcaldía de Limache. Pese a ello, reconoció que los dineros transferidos fueron "aportes personales".

"Sobre las transferencias a Sebastián Balbontín (mi pareja hace más de 5 años). Éstas no provinieron desde Procultura, sino de mi cuenta personal, consistentes en gastos cotidianos y domésticos", manifestó Alberto Larraín.

Asimismo, aseguró que "no existió jamás una votación ni acción de su parte, como consejero regional (de Valparaíso), que beneficiara a la Fundación”.

Pese a esto, la Fiscalía vincula estos pagos a un convenio por 248 millones de pesos suscrito entre el Serviu de Valparaíso, la Seremi de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Procultura. Sobre esto, se detectó que previo al convenio suscrito se concertaron reuniones en las que participaron funcionarios públicos, dirigentes de campamentos y también el cuestionado ex core Sebastián Balbontín.

En uno de los escritos que hay en la carpeta del caso –y según consigna La Tercera– se lee que "de estos antecedentes bancarios, es necesario referirse al vínculo que se advierte entre Alberto Larraín y Sebastián Balbontín quien, como se señaló, estuvo presente en las reuniones previas al convenio, lo cual llama poderosamente la atención más allá de su calidad de Consejero Regional al momento de los hechos, por cuanto se han detectado relaciones a aportes a las campañas políticas de Sebastián Balbontín".

Cabe recordar que el Ministerio Pública investiga directamente al ex consejero de las filas del Frente Amplio (ex Revolución Democrática) Sebastián Balbontín, por presunto financiamiento irregular a través de la Fundación Procultura. Y es que entre julio de 2021 y enero de 2024, se registraron 126 transferencias por más de 53 millones de pesos ($53.442.000) desde la cuenta de Alberto Larraín (pareja de la ex autoridad regional), a una cuenta del entonces candidato a la Alcaldía de Limache.

Sobre esto, Larraín dijo en una de sus dos declaraciones ante la Fiscalía que "lo único que se me ocurre es lo que declaré la vez anterior: el aporte a mi pareja Sebastián Balbontín. No tengo detalles del monto aportado y lo hice a través de terceras personas amigos, para no tener problemas en mi caso, y yo le devolví los fondos a mis amigos; esto, a través de Luis Delgado y Francisco Fuentes. Pero esto con cargo a recursos personales. No recuerdo los montos".

PATRIMONIO ECONÓMICO

También descartó haber aumentado su patrimonio económico con la Fundación de Provultura, diciendo que "no me he enriquecido con este proceso. Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra".

"En ese momento, nuestra prioridad fue proteger a los trabajadores, y muchos de nosotros suspendimos nuestras remuneraciones. Incluso, en lo personal, destiné importantes recursos propios y familiares en apoyar a la organización e intentar la subsistencia de la misma, a fin de cumplir con las obligaciones que tenía pendientes a la fecha", agregó el psiquiatra.

Por último, hizo un llamado a que "las opiniones sean más informadas, menos descontextualizadas, y así quienes tienen la misión de informar casos complejos a la ciudadanía respeten principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, cómo son, entre otros, el principio de inocencia".

