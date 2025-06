El millonario subsidio invisible del Servel: La verdadera historia de cómo el Congreso sucumbió a las presiones de los diarios de papel

El año 2024 se celebraron elecciones con voto obligatorio en que conjuntamente se eligieron cuatro cargos de representación popular: alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. La tarea no era nada de fácil para el Servicio Electoral (Servel), que goza de buena reputación y credibilidad a nivel nacional e internacional por la rapidez y confiabilidad de sus resultados, y ese año estaba en juego justamente aquello.

Por eso, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó el 9 de abril del 2024 un proyecto de ley para modificar la legislación electoral de cara a aquellos comicios, pero también pensando en la necesaria modernización del sistema electoral chileno, adecuándose a los tiempos actuales y requerimientos de la ciudadanía.

El proyecto recogía las dificultades de las elecciones en un solo día debido al carácter obligatorio de las elecciones de octubre de 2024, previendo que se duplicaría el número de electores que sufragaría. Además, estaba el factor de la posibilidad de contar con más de 20 mil candidatos, lo que supondría enormes cédulas electorales y largas filas de espera, lo que conllevaría a importantes aglomeraciones en los locales de votación.

Con todo esto encima, entre los varios objetivos del cambio en la legislación electoral, había un punto en el que el Servel y el Gobierno insistieron desde el comienzo: reemplazar el pago de las publicaciones de los vocales de mesa en diarios de papel por la notificación vía página web del organismo, aduciendo un ahorro sustancial de recursos del Estado.

“SUBSIDIO” A DIARIOS DE PAPEL

Lo anterior tiene directa relación con lo informado por Puranoticia.cl en diciembre del 2024, cuando se dio a conocer que pese a que el mismo Servel, elección tras elección, destaca que son millones las consultas de quienes llegan hasta su sitio web (www.servel.cl) para conocer en detalle su situación electoral, sólo en la región de Valparaíso el Servicio Electoral gastó más de 1.100 millones de pesos en publicaciones, tanto de vocales de mesa como de miembros del Colegio Escrutador.

En concreto, se trata de dos publicaciones en papel: El Mercurio de Valparaíso y El Observador. En el caso del primero, que incluye además los diarios La Estrella de Valparaíso y El Líder de San Antonio, recibió por las elecciones del año 2024 al menos 13 órdenes de compra por trato directo por un monto de $628.970.717; destacando de sobremanera la recibida el 21 de octubre del 2024 por un monto que alcanza los 223 millones de pesos y fracción. En esta orden de compra, sin licitación pública, se le contrata a El Mercurio de Valparaíso la publicación de los facsímiles de votos.

El otro diario que recibe onerosos fondos del Estado es El Observador de Quillota que recibió el año 2024, nuevamente sin licitación pública y vía trato directo, órdenes de compra por un total de $473.971.724, siendo la orden de compra de volumen más alto recibida por el matutino la de fecha 21 de octubre del 2024, por $225.941.742.

Toda esta situación, que fue analizada por algunos parlamentarios de la zona que indicaron que buscarán modernizar la Ley Electoral, fue avizorada tanto por el Servel como por el Gobierno, pues este año solicitaron incluir un cambio sustancial en la actual normativa cuando se discutía el cambio de los días de votación a dos para las elecciones de octubre.

TODO SE REPITE ESTE 2025

Sin embargo, nadie hizo nada y, como si nada estuviera sucediendo, nuevamente en las elecciones de este 2025 se prevé que el Servel vuelva a gastar millonarios recursos estatales en publicaciones sin licitación en los diarios de papel de la cadena El Mercurio y en medios como El Observador de Quillota que incluso sacó un diario en un día donde no circula, justamente para cobrar estos jugosos ingresos.

Este sábado 7 de Junio, el Estado de Chile –vía Servel– se gastó 700 millones de pesos en publicaciones en diversos diarios de papel para publicar nuevamente la lista de vocales de mesa, de los cuáles por ejemplo solo en la región Metropolitana la cadena El Mercurio se llevó a dedo 325 millones de pesos y en la región de Valparaíso se gastaron otros $170 millones: 100 para El Mercurio de Valparaíso y $70 millones para El Observador de Quillota.

EL LOBBY PUDO MÁS

En la iniciativa presentada al Congreso el 2024 –y dada a conocer en la página web de Servel en una de sus noticias– se indicaban los puntos en que se centraba la ley: elecciones de octubre en dos días, designación de vocales, propaganda en plataformas electorales y facilidades para el acto electoral, declaración de candidaturas, formalización de pactos, aumento de inmuebles para locales de votación, ajustes de montos a partidos políticos y candidaturas ante voto obligatorio, rendición de gastos para devolución a partidos políticos y candidatos, y reducción de costos de las publicaciones efectuadas por Servel.

En este último punto, el Servel señalaba que este cambio es “para reducir costos, partiendo por los avisos por publicaciones de los vocales en diarios (de papel) que se reemplazan con publicaciones de la página web (www.servel.cl)". Lo mismo respecto de los facsímiles de cédulas electorales, lo que muestra el interés del Gobierno en modificar este apartado para volcar esos recursos desde los diarios “de papel” a otras necesidades.

El objetivo de la presentación de este proyecto de ley del Ejecutivo era doble: la celebración de las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 en dos días; y perfeccionamiento del sistema electoral. Sin embargo, no se pudo avanzar en todos los puntos que se solicitaron, por el rechazo de los parlamentarios y, también, por el poco tiempo que quedaba para celebrar las elecciones de ese año.

PUBLICACIÓN "NO TIENE SENTIDO"

Es más, el entonces director nacional del Servel, Andrés Tagle, lo dijo claro también en la discusión de los cambios a la ley electoral, de acuerdo al informe del 7 de mayo de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, que resumía la presentación y discusión del proyecto de ley presentado por el Gobierno en su primer trámite constitucional para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en dos días.

Junto con plantear la importancia de desarrollar las elecciones en dos días y la simplificación de la inscripción de candidaturas indicó lo siguiente sobre la publicación de los facsímiles en diarios de papel que "tienen un costo alto y en un ciclo electoral completo alcanzan los $5.900.000.000, en circunstancias que la página web del Servel, que entrega al elector datos sobre su mesa y local de votación, así como le informa si es miembro o no del Colegio Escrutador, en los días previos a la elección, recibe un altísimo número de consultas”.

Añadió a esto que “a modo de ejemplo, dijo que en la última elección recibió 38 millones de consultas, y por un Rut diferente más de 14 millones, y que como luego votaron prácticamente 13 millones de personas quedaría claro que las personas se están informando por la página y que publicar en los diarios con el costo que ello tiene ya no tiene ningún sentido, pues esos mismos recursos se pueden destinar a financiar el presente proyecto de ley”.

Entonces, si el Gobierno tenía todo el interés en modificar este aspecto de la ley electoral, ¿por qué no se cambió esa parte de la ley? ¿Quiénes cerraron la puerta a la modernización de nuestro sistema electoral y dejaron abierta la ventana para que el Estado siga pagando a los diarios “de papel” de cada región pese a todos los argumentos presentados?

Lo cierto es que la indicación que modificaba el artículo 48 de la ley, que da pie al pago “inoficioso” -como dicen algunos políticos- a los medios escritos impresos del país, fue rechazada en la votación del 18 de junio de este año por simple mayoría, por cinco votos a favor y ocho en contra, pese a la insistencia del Servicio Electoral y de la propia subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos (hoy ministra de la Segpres).

GOBIERNO Y SERVEL EN CONTRA

La subsecretaria Lobos, que participó de dicha sesión y explicó el interés del Gobierno en este cambio, explicó que fue “mediante esta indicación, que el Ejecutivo pretende reponer un artículo que fue suprimido en el primer trámite constitucional. Originalmente, el Ejecutivo suprimió la publicación en diarios tanto de los facsímiles de votación como de las nóminas de vocales de mesa, con el objeto de que sean publicados en la página web del Servel”.

También añade que “respecto de lo segundo, hay dos argumentos fundamentales. En primer lugar, desde un punto de vista presupuestario, la publicación en el diario oficial, de acuerdo con el informe financiero, alcanza la suma de 4 mil millones de pesos en un proceso electoral completo. Por otra parte, desde la perspectiva de la eficiencia y la eficacia, afirmó que la plataforma del Servel funciona muy bien, y que de todas formas el elector tiene la obligación de consultarla, porque las mesas están informadas en esa plataforma, y con posterioridad a la publicación de la nómina de los vocales de mesa. Por tanto, en la actualidad, se pierde la utilidad que suponía la publicación de los vocales de mesa en los diarios”.

El ex director del Servel, Andrés Tagle, hizo ver en dicha instancia, y de acuerdo a la misma acta, que “la consulta se hizo fundamental con la ley de georreferenciación, la cual fue una moción que inició su tramitación en la Cámara, y respecto de cuyo funcionamiento la gran duda que había era si los electores iban a consultar realmente su mesa y local. Cabe recordar que antes la mesa asignada era fija, y ahora cambia en cada elección”.

Junto a esto, destacó que, respecto del plebiscito del año pasado, en los 22 días anteriores se recibieron 38 millones de consultas en el sitio electrónico del Servel, 14,2 millones de consultas correspondían a Rut diferentes y votaron 13 millones de electores. Es decir, consultó 1,2 millones más de personas que no fueron a votar.

PUBLICACIÓN "BASTANTE INÚTIL”

“Con esos datos prácticos, se invalidaron los argumentos que afirmaban que las personas mayores, por ejemplo, no iban a ser capaces de consultar. En definitiva, el sistema funcionó muy bien”, dice. Asimismo, Tagle agregó que “los electores deben consultar necesariamente en el sitio web del Servel por su mesa, y en esa plataforma también se publica si el elector es o no vocal de mesa, si es o no miembro del colegio escrutador, y el local en el que le corresponde votar”.

En ese entendido, afirmó que “el gasto de 4 mil millones por publicación de la nómina de los vocales de mesa en los diarios se torna bastante inútil. Si bien este es un ingreso muy importante para los medios de prensa regionales, no se justifica, pues no puede transformarse en una especie de subsidio con el presupuesto del Servel”.

LOBBY, IGNORANCIA Y CERO DISCUSION

En simple, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Servicio Electoral, de la mano de su ex presidente Andrés Tagle, siempre buscaron no publicar las listas de vocales de mesas en los diarios. Mostraron argumentos de sobra para mostrar que efectivamente era un gasto innecesario. Inclusive el propio Tagle habla de la “subvención” a los diarios de papel. Sin embargo en la Comisión del Gobierno Interior del Senado se rechaza esa petición.

El largo recorrido es que la modificación a esta ley electoral llegó a la sala sin este polémico articulo que le permite ahorrarse al estado 4 mil millones de pesos, pero que deja sin subsidio a los diarios de papel. En el Congreso reconocen un intenso lobby de muchos cercanos a los medios de papel para que justamente este artículo no estuviera en discusión.

Finalmente se despachó esta ley del Senado sin el artículo. Vale indicar que quienes rechazaron la petición del Servel y el Gobierno fueron los senadores Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, José Miguel Insulza, Felipe Kast y Ricardo Lagos Weber.

Luego, el Ejecutivo volvió a reponer el artículo que buscaba eliminar las publicaciones en el diario de papel, esta vez en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Comisión de Gobierno nuevamente volvió a rechazarlo.

Qienes votaron en contra fueron las diputadas Camila Musante (Ind. en bancada PPD) y Joanna Pérez (Demócratas); y los diputados Miguel Becker (RN), Bernardo Berger (Ind. en bancada RN), Felipe Donoso (UDI) (en reemplazo de Bórquez), Juan Fuenzalida (UDI), José Carlos Meza (Republicanos) y Rubén Oyarzo (Ind. bancada Demócratas); mientras que a favor fueron las diputadas Danisa Astudillo (PS), Catalina Pérez (FA) y Carolina Tello (FA); y los diputados Cosme Mellado (PR) y Matías Ramírez (PC).

GANÓ EL LOBBY, PERDIÓ EL SENTIDO COMÚN

Finalmente el lobby de los diarios de papel fue el gran ganador. Tras el rechazo de la Comisión de Gobierno, llegó a sala el proyecto sin aquel artículo. No se pudo discutir en sala, los diputados no conocieron el fondo y no se ingresó para su discusión.

Los diarios de papel –muchos de ellos dependientes de la cadena El Mercurio– obviamente poco y nada informaron de tan importante votación. En el fondo, el Gobierno y el Servel le estaban pidiendo al Congreso eliminar esta publicación millonaria, obligatoria y que no tiene ningún sentido más que subvencionar a la prensa de papel.

Hoy parlamentarios no se atreven a presentar algún tipo de proyecto que justamente elimine aquello que parece tan sensato y que permitiría un ahorro sustancial de 4 mil millones de pesos. El intenso lobby y el miedo de parlamentarios a oponerse al principal sustento estatal del todopoderoso El Mercurio parece dejar nublados los verdaderos intereses que debe tener la política, justamente tener buenas políticas públicas. El poder cubre al poder y quien paga somos todos los chilenos.

