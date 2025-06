Democracia de papel: El negocio de $700 millones entre el Servel y diarios impresos para publicar listado de vocales de mesa

El sábado 7 de junio, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer el listado oficial de personas designadas para ser vocales de mesa en la Primaria Presidencial del oficialismo, la cual tendrá lugar el domingo 29 de junio en todo el territorio nacional.

Como es ya costumbre, tan sólo con su rut y sin ningún costo adicional, una persona puede saber desde un computador, tablet o teléfono celular, si es llamado –o no– a ser vocal de mesa, además de otros aspectos como su mesa o lugar de votación.

Sin embargo, el Servel debido a una Ley Electoral anticuada y que se niega a ser cambiada por parlamentarios de todos los colores políticos, tiene que publicar estos listados –con plata de todos los chilenos– en un diario del lugar respectivo.

Si bien, la normativa no dice que debe ser "diario de papel", el Servicio Electoral, en un acto ultraconservador, elige a dedo, sin licitación pública y sin ningún tipo de control, a una serie de medios de papel tradicionales, en su mayoría pertenecientes a la cadena de diarios de El Mercurio.

Esta decisión no sólo es reflejo de un trabajo mal diseñado, sino que sin ningún tipo de pudor. Por ejemplo, el fin de semana que pasó, el Servel gastó más de 700 millones de pesos en publicar el listado de vocales de mesa en diarios de papel, siendo los más beneficiados en monto justamente los pertenecientes a la cadena de los Edwards.

Solo en la región Metropolitana, el Estado de Chile desembolsó 325 millones de pesos para que los diarios El Mercurio y Las Últimas Noticias publicaran estos listados a los que –como ya se dijo– se puede acceder desde el teléfono celular y sin costo extra.

Además, los listados publicados por el diario de papel indican el nombre de cada vocal por mesa. Es decir, si uno no se conoce su número de mesa, es casi imposible encontrarse. Por eso es tan inútil la publicación en este tipo de medios.

SIN LICITACIÓN

Otro hecho a tener en cuenta es que el Servel no sólo no hace ningún tipo de licitación, sino que además no exige ningún tipo de supervisión a los millonarios contratos. Un ejemplo de ello se da justamente en la región de Valparaíso, con el diario El Observador de Quillota.

Este tradicional medio circulaba antiguamente los días martes y viernes. Pero desde hace varios años –y por la crisis que viven estos medios de papel, donde prácticamente ya no se venden– se cerró su edición de los martes, dejando sólo la de los viernes.

Para intentar mantener la palabra “diario” y, tal como lo han hecho empresas como Copesa, en Quillota, El Observador decidió sacar una edición digital el resto de días que no circula, dando así una cobertura de lunes a viernes. No obstante, los sábados no circula y, de hecho, nunca ha circulado, a no ser que existan este tipo de millonarias contrataciones.

El pasado sábado 7 de junio, El Observador de Quillota circuló excepcionalmente, publicando las listas de vocales de mesa pertenecientes –entre otras– a las juntas electorales de Los Andes, San Felipe, Quillota, La Calera y hasta de Rapa Nui. Por esa sola edición, el medio recibió órdenes de compra –sin licitación previa– por casi 70 millones de pesos, es decir el 10% del total que se gastó el Servel a nivel país.

La desproporción en los precios que paga el Servel a cada empresa propietaria de un diario de papel en el país es increíble. Por ejemplo, en el mismo caso de El Observador, se le pagaron más de $10 millones por los vocales de Petorca, casi $11 millones por los de Los Andes y más de $13 millones por los vocales de San Felipe.

Y por más que se pregunte en San Felipe y Los Andes cuántos diarios El Observador se vendieron el sábado, esto resulta completamente infructuoso, ya que a pesar de que el Servel les paga más de $20 millones no les exige ningún tipo de cifras. Qué decir de los $2 millones que se pagaron por la publicación de vocales de mesa en Isla de Pascua.

En la región, el otro diario beneficiado con la publicación de los listados de vocales de mesa con millonarios cobros al Servicio Electoral –siempre en trato directo y sin licitación pública– es El Mercurio de Valparaíso.

Ahora, para ser justos y a diferencia del "negocio" con El Observador, el matutino con sede en la calle Esmeralda de la Ciudad Puerto siempre ha circulado los días sábados y no genera un diario de papel especial para cobrar millonarias cifras de dinero.

No obstante, se llevó órdenes de compra por más de 100 millones de pesos. Es decir, entre El Observador y El Mercurio de Valparaíso se llevan 170 millones de pesos. En otras palabras, casi el 25% del gasto del Servel en diarios de papel de todo Chile van a dar a los bolsillos de estas dos empresas periodísticas con sede en la Quinta Región.

La modalidad de contratación del Servel es tan vergonzosa y tan poco rigurosa que no le exige ni un mínimo de circulación a los diario de papel por ciudad, ni menos una cantidad mínima de ejemplares, es decir, sólo lo hace por cumplir.

Este es el listado completo de publicaciones contratadas por el Servicio Electora, vía trato directo, y sin licitación pública.

En tiempos donde la transparencia, la eficiencia del gasto público y la modernización del Estado deberían ser pilares básicos, lo que ocurre con el Servicio Electoral y su millonaria asignación de recursos a diarios de papel –sin licitación, sin exigencias de circulación y sin rendición de cuentas– no sólo es un despropósito, sino un escándalo institucional que ha sido normalizado. Y es que mientras cualquier habitante puede acceder gratuitamente y con facilidad a la información desde sus teléfonos, el Estado sigue amarrado a prácticas arcaicas que benefician a unos pocos.

