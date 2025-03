Diputados ponen contra las cuerdas al Gerente de la Reconstrucción: Afirman que continuidad de Patricio Coronado "es insostenible"

Controversia ha generado en el mundo político de la región de Valparaíso la información publicada por Puranoticia.cl respecto al sueldo de 7 millones de pesos ($7.052.500) que recibe mensualmente Patricio Coronado Rojo, el gerente de la reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tragedia que le costó la vida a 137 personas y que destruyó cerca de 5 mil casas.

La polémica surge a raíz del escaso avance que ha tenido la reconstrucción de las zonas afectadas por el fuego aquel fatídico verano del año pasado. Y es que, según cifras entregadas por la propia Gerencia de la Reconstrucción, a través de su área de comunicaciones, durante el 2024 se completaron 46 compromisos de los 166 que componen el plan. Es decir, la planificación alcanza un 26% de avance.

El lento avance del proceso ha sido incluso criticado por autoridades de Gobierno, como el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien señaló a fines de enero de este año que "esto ha ido a un ritmo inferior al necesario y a lo que las familias esperan y tienen como necesidad", agregando luego que el proceso "ha demorado" y que "efectivamente las viviendas entregadas no han sido las suficientes".

Así es como muchas de las miradas apuntan al Gerente de la Reconstrucción, cuyo rimbombante nombre del cargo recae en Patricio Coronado Rojo, ex director del Instituto de Previsión Social (IPS), quien desde febrero del año pasado está encargado de coordinar a los otros servicios que, a su vez, tienen vocerías independientes. De hecho, fuentes consultadas por Puranoticia.cl dan cuenta que este administrador público de profesión tiene dos ministros sobre él: Desarrollo Social, y Vivienda y Urbanismo.

Respecto a su trabajo, Coronado explicó a Puranoticia.cl que "tiene que ver, en el fondo, con conectar el nivel central con las regiones, no solamente en capacidad que puede tener el Estado en esto, sino que también hacer un seguimiento, relacionar en el territorio con las personas, con las comunidades, por supuesto, y velar por los compromisos que los distintos ministerios se comprometieron conforme al avance planificado, hacer un seguimiento y establecer las alertas necesarias para que efectivamente no existan desviaciones y podamos de alguna forma cumplir el compromiso que se hizo desde el principio con los plazos de la reconstrucción".

Acerca de la lentitud del proceso de reconstrucción, expuso que "no hay ninguna reconstrucción que sea rápida en vivienda definitiva. Si tú quieres construir bien, no es construir rápido. Hay mucho terreno que se degradó no solamente con el incendio, se degradó con la lluvia de mediados de año y, por lo tanto, las consideraciones que tiene el Serviu en esto son consideraciones que tienen que cumplir con los estándares no mínimos, sino que los estándares necesarios. Efectivamente, nunca se dijo que se iba a demorar poco, siempre se dijo que se haría el máximo esfuerzo posible para se resolviera y en tema de vivienda siempre el Ministerio de Vivienda habló de un mínimo de un año a un año y medio, según dijo el ministro".

PIDEN SU SALIDA

Y es justamente tomando en consideración que el avance de la reconstrucción llega sólo a un 26%, habiendo pasado 13 meses de controlada la catástrofe en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, Puranoticia.cl tomó contacto con diputados de la región de Valparaíso, tanto del Distrito 6 (cordillera) como del Distrito 7 (costa) para conocer la evaluación que realizan del trabajo desarrollado por Patricio Coronado.

El primero en responder a nuestras consultas fue el diputado Andrés Celis, quien comenzó con una interogante: "¿Cómo se justifica un sueldo de 7 millones de pesos cuando la reconstrucción sigue estancada? Las familias damnificadas siguen esperando soluciones mientras la gestión no muestra resultados", indicó.

Luego, el parlamentario independiente (ex RN) precisó que "si Patricio Coronado no ha sido capaz de avanzar, entonces su continuidad en el cargo es insostenible. Aquí no se trata de discursos, se trata de gestionar y cumplir con la gente".

"No podemos seguir normalizando sueldos millonarios para autoridades que no están haciendo su trabajo. La reconstrucción no puede seguir en pausa mientras algunos se benefician con cargos bien pagados y sin rendir cuentas", complementó.

Por su parte, la diputada Camila Flores manifestó a Puranoticia.cl que "es inaceptable que después de más de un año del megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, la reconstrucción siga prácticamente estancada, mientras el encargado de la reconstrucción recibe más de 7 millones de pesos mensuales".

De igual forma, la legisladora de Renovación Nacional (RN) planteó que "en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados emplazamos directamente al ministro Marcel para que explique por qué no se ha reconstruido, cuánto dinero se ha recaudado, en qué se ha gastado o cuánto se ha ejecutado hasta la fecha".

"Los damnificados merecen soluciones concretas, no privilegios para la burocracia. Al parecer, se han gastado la plata en sueldos en vez de casas", sumó.

CUESTIONAN SU SUELDO

En tanto, el diputado Hotuiti Teao analizó el tema indicando que "si bien, el encargado de la reconstrucción ha participado activamente en las reuniones que como ente fiscalizador he convocado, lamentablemente debo objetar su abultado sueldo, pues seguimos recibiendo reclamos de los damnificados por el lento proceso de reconstrucción de viviendas. Ha pasado un año ya y con información en mano seguimos evidenciando que este proceso no avanza. Para peor, hemos sido testigos de inasistencias por parte del ministro de Vivienda, subsecretario de Interior y ministro de Hacienda a reuniones que hemos gestionado con damnificados para recibir una respuesta respecto al proceso de reconstrucción y a los bonos de acogida".

Además, planteó que "el ministro Montes se ha comprometido públicamente a brindar ayudas sociales a los damnificados, especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos recibido respuestas concretas ni hemos visto la implementación de estas promesas. Gestión que también le pedimos al ex Director de Serviu y al encargado de la reconstrucción, quien recién el día de hoy nos envió información actual, mas no soluciones concretas".

Por todo esto, el legislador independiente (cercano a Evópoli) indicó que "más que creer necesaria la salida del encargado de la reconstitución, creo que es imperativo que el Ministro de Vivienda asuma su responsabilidad dando él un paso al costado, porque él es el encargado a nivel nacional del tema. No podemos permitir que la inacción y falta de compromiso continúen afectando a quienes más lo necesitan".

A diferencia de lo expresado por sus pares de oposición, la diputada Chiara Barchiesi comentó a Puranoticia.cl que "Patricio Coronado es, sin dudas, el único profesional que ha estado a la altura de la tragedia en medio del mar de negligencia e irresponsabilidad que se ve en el Gobierno central. Su dedicación es ejemplar".

A ello, la representante del Partido Republicano en la Cámara sumó que "está siempre disponible, 24/7, y ha solucionado una cantidad significativa de problemas que afectan a muchas personas. En innumerables ocasiones, he derivado casos complejos a su gestión y siempre ha respondido con eficiencia y compromiso".

"El verdadero problema aquí es la falta de apoyo por parte del Gobierno central. Ha sido Gabriel Boric el que ha abandonado a las víctimas, a pesar de que dijo en innumerables ocasiones que no los dejaría solos", sentenció Barchiesi.

Su correligionario, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, subrayó en diálogo con Puranoticia.cl que "lamentablemente el Gerente de la Reconstrucción no ha logrado mucho porque las autoridades políticas se lo han impedido. Me consta que él ha escuchado a la gente, pero finalmente no hay resultados, porque él no es quien decide. Siendo sincero, no sirve de mucho un Gerente sin atribuciones".

ESPALDARAZO OFICIALISTA

Pero el tema también fue abordado por representantes del oficialismo, como el diputado Nelson Venegas, quien manifestó a Puranoticia.cl que "yo he sido crítico del proceso de reconstrucción, pero no me gustaría que la derecha siguiera tratando de sacar ventaja del drama humano que viven cientos de familias".

En ese sentido, expuso que "creo que lo que se podria haber hecho mejor es la institucionalidad, porque no es posible que la reconstrucción esté dirigida de tal manera que tuvimos a la Delegada, tenemos al Gobernador, tenemos a un Gerente, a una Seremi de Vivienda, a un Director del Serviu y a los respectivos alcaldes".

"Es decir, cuando hay cuestiones de esta naturaleza, siento que aquí lo más relevante hubiera sido tener a una sola persona para la reconstrucción. Esa es mi principal crítica y siento que por ahí se pudo haber hecho mejor", sentenció el también presidente regional del Partido Socialista (PS) en Valparaíso.

Posteriormente, el diputado y ex presidente de la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Megaincendio, Tomás Lagomarsino, comentó a Puranoticia.cl que "yo he visto de forma distinta a la Gerencia de la Reconsturcción. Hay que entender cuál es su rol, que es básicamente coordinar servicios a los que naturalmente les cuesta coordinarse, dígase Serviu y Seremi de Vivienda; Seremi de Bienes Nacionales; Ministerio de Obras Públicas; las Municipalidades y sus respectivas Direcciones de Obras; también otros servicios implicados como la Seremi de Desarrollo Social, entre tantos otros".

Dicho esto, apuntó a que "por lo menos a mí, en lo que me ha tocado ver a Patricio Coronado, yo he visto en él a una persona que tiene clara la película y que trata de coordinar servicios a los que naturalmente les cuesta coordinarse y que lamentablemente se ha dificultado el avance de la reconstrucción, por los problemas de Serviu, de la Seremi de Bienes Nacionales y también problemas de que muchos títulos de dominio no se han actualizado en mucho tiempo".

El legislador del Partido Radical dijo también que, "lo que he visto es que en verdad está generando un rol de coordinación. De hecho, yo le he pedido varias reuniones, porque yo llamo mucho al Gerente de la Reconstrucción, porque me junto con varios damnificados y le muestro los casos, y desde la Gerencia de la Reconstrucción han armado un visor de cada uno de los lotes quemados y el estado en que están".

A modo de conclusión, vale hacer presente que el organigrama de la reconstrucción da cuenta que existe un Comité de Ministros, el cual es presidido por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, quien nombró a Patricio Coronado como gerente para que se hiciera cargo del seguimiento trabajo social con las comunidades y coordinación con otros estamentos públicos para avanzar en una materia que, al menos a la luz de las cifras y lo planteado por los mismos damnificados, avanza a un paso extremedamente lento. Todo esto, ad portas del descenso de las temperaturas y la eventual llegada –en poco más de tres meses– de una nueva temporada de invierno.

PURANOTICIA