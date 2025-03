Cuestionado gerente de la reconstrucción atribuye lentitud en avances al Ministerio de Vivienda: "Es lo que ellos tienen que resolver"

A más de un año de que la ministra de Desarrollo Social y Familia, y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro, informara el nombramiento de Patricio Coronado Rojo como gerente técnico para la reconstrucción tras el megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, aún falta mucho por terminar en el plan propuesto por el Gobierno para los afectados de esta tragedia ocurrida los días 2 y 3 de febrero de 2024, situación que ha sido reconocida por todo el Ejecutivo.

Entre las principales piedras en el zapato de las autoridades está la excesiva demora en subsidios y reconstrucción de viviendas, que tiene a varias familias aún en casas de familiares en espera de poder rehacer sus vidas en el lugar del que no debieron haber salido, tema que junto a las molestias por el fin del bono en febrero, llevaron a grupos de damnificados a manifestarse e incluso hacer una huelga de hambre. Mientras todo esto ocurría, quien está a cargo de coordinar el plan, el gerente nombrado el 22 de febrero del año pasado, recibía un millonario sueldo de $7 millones mensuales, pese a que el plan no ha tenido el éxito prometido, de acuerdo a los afectados.

Puranoticia.cl habló con Patricio Coronado, quien apuntó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por la demora de las soluciones habitacionales, y evadió las consultas sobre si sus remuneraciones van acordes al trabajo realizado, a propósito de los cuestionamientos de los vecinos y del Gobierno en general.

-Han habido varias críticas al tema de la reconstrucción en distintos lados, desde políticos hasta los vecinos, que acusan lentitud y problemas con algunos permisos de terrenos. El mismo Gobierno también, algunas autoridades han hecho un mea culpa de que la reconstrucción no ha sido como ellos hubiesen esperado. ¿Entonces, cuál ha sido el trabajo que se ha hecho en este año?

-Sí, mira, bueno, en general los procesos de reconstrucción son un tremendo desafío en el sector público y en los últimos 20 años han habido varias estrategias utilizadas para enfrentar este proceso. En particular la estrategia que utilizamos para este megaincendio, para esta reconstrucción, está radicado en el Comité de Ministros, que lo integran las carteras de Interior, Subdere, Hacienda, Obras Públicas, Vivienda, Economía, y determinó que la Ministra de Desarrollo Social presida este comité. Hay un seguimiento, una metodología que va viendo y analizando cada una de las desviaciones, lo que hay que construir, lo que hay que revisar y efectivamente, si tú te das cuenta el plan de reconstrucción en todas las medidas que no tienen que ver exclusivamente con viviendas, tiene un sobre cumplimiento. Ahora, en una emergencia, en una tragedia como esta, el sobre cumplimiento es un dato no más. Respecto al tema de vivienda, que probablemente es lo que tenemos más atrasado en el informe, efectivamente, ellos ya en el fondo cambiaron la curva y yo espero que como se comprometieron en el Ministerio y todo el despliegue que está haciendo, de alguna forma cumplan efectivamente lo que se comprometió en la construcción de vivienda definitiva. Siempre se dijo que no iban a ser en un año, sino que había que hacer varias habilitaciones, varias situaciones y hacer varios estudios. Como bien dijo el ministro, que permitan que el segundo año se avance rápidamente en la construcción de viviendas.

-En un principio se había dicho que iban a estar todos con techo pronto, pero finalmente esto ha tomado más tiempo del que se pensó en un comienzo.

-O sea, no hay ninguna reconstrucción que sea rápida en vivienda definitiva. Si tú quieres construir bien, no es construir rápido. Hay mucho terreno que se degradó no solamente con el incendio, se degradó con la lluvia de mediados de año y, por lo tanto, las consideraciones que tiene el Serviu en esto son consideraciones que tienen que cumplir con los estándares no mínimos, sino que los estándares necesarios. Efectivamente, nunca se dijo que se iba a demorar poco, siempre se dijo que se iba a hacer lo máximo esfuerzo posible para que esto se resolviera y en tema de vivienda siempre el Ministerio de Vivienda habló de un mínimo de un año a un año y medio, según dijo el ministro, y hasta dos años en que ellos esperan resolver esto en los términos que ellos se propusieron.

-La ministra Javiera Toro dijo en una entrevista que el plan de reconstrucción “siempre lo presentamos como un plan con un horizonte de 5 años”. ¿Cuál es el plazo entonces?

-No, lo que pasa es que si tú ves el Plan de Reconstrucción, hay medidas que tienen cumplimiento rápido, el primer año; hay medidas que se cumplen el segundo año y hay medidas que llegan hasta 5 años. Efectivamente, las medidas para recuperar parques, el Jardín Botánico, es un proceso biológico que no se adelanta.

-Usted, como gerente técnico de la reconstrucción, ¿qué hace exactamente? No queda tan claro cuál es la labor del gerente respecto –por ejemplo– del Ministro de Vivienda o de la Ministra de Desarrollo Social o del mismo Serviu o de la Seremi de Vivienda ¿Cómo funciona? Su cargo fue creado específicamente para esta contingencia de la reconstrucción desde febrero del año pasado…

-Mira, básicamente mi trabajo tiene que ver, en el fondo, con conectar el nivel central con las regiones, no solamente en capacidad que puede tener el Estado en esto, sino que también hacer un seguimiento, relacionar en el territorio con las personas, con las comunidades, por supuesto, y velar por los compromisos que los distintos ministerios se comprometieron conforme al avance planificado, hacer un seguimiento y establecer las alertas necesarias para que efectivamente no existan desviaciones y podamos de alguna forma cumplir el compromiso que se hizo desde el principio con los plazos de la reconstrucción.

-¿Quién es, entonces, el responsable final de la reconstrucción?

-De acuerdo a cómo funciona el comité de reconstrucción, efectivamente existe un comité de ministros de la reconstrucción, que lo preside la Ministra de Desarrollo Social y Familia y en este caso se nombró a una persona que se estableciera como gerente para no solamente a partir del diseño, hacer el seguimiento, y hacer un trabajo social con cada una de las comunidades cuando sea necesario, sino que también velar por que el compromiso de los distintos ministerios se cumpla conforme a lo planificado. Pero también hacer un puente de comunicación permanente entre los afectados, entre los ministerios, los distintos sectores y por lo tanto, respecto a qué le corresponde a quién, básicamente la idea es que cada sector se haga cargo de lo que le corresponde en cada uno de los ámbitos. Así como el área de salud se ha hecho completamente cargo de lo que le corresponde, el área de vivienda también se tiene que hacer cargo por el conocimiento, porque el conocimiento se tiene que caer en la región.

-¿Cómo llega usted al cargo? ¿Por qué usted?

-Quizá, yo creo, que lo principal por lo que se pueden haber fijado en mí, no es que haya ido a golpear la puerta... no funciona así, no existe un LinkedIn de este tipo. A mí me tocó desde el año 2014 implementar toda la institucionalidad en el modelo Chile Atiende. Todo lo que creció y se fortaleció Chile Atiende estaba bajo mi responsabilidad. Entonces me imagino que el perfil que se buscó era alguien que atendiera las dificultades que tenía el Estado para movilizarse, para coordinarse, para trabajar con foco ciudadano y básicamente eso es a lo que me he dedicado a trabajar en este tiempo.

-¿Cómo evalúa usted lo que se ha hecho? Los mismos ministros han dicho que no ha resultado como esperaban, y otras autoridades también han señalado que no se ha dado el ancho. ¿Reconoce aquello?

-Yo creo que siempre se puede hacer mejor, eso es la primera distinción para todas las cosas que uno hace en la vida. En esto en particular. Creo que también hay cosas que efectivamente se pudieron corregir en el tiempo. Y podemos decir que hemos, entre comillas, podido avanzar y mirar distintos sectores mucho más rápido de lo que inicialmente consideramos que podían estar. Claro que la atención que está colocando el Ministerio de Vivienda en esto que es por supuesto, la principal preocupación, es la recuperación de las personas respecto a su vivienda y eso probablemente es lo que tenemos que avanzar con mucha fuerza este año.

-Hay personas que han cuestionado al Ministro, a la Ministra, al Presidente, al Gobierno, por la lentitud de la reconstrucción, pero no a usted como gerente y coordinador de esto. ¿Por qué? Hubo una actividad a fines de enero en que los vecinos estaban esperando a los ministros, etcétera. Llegó usted, pero ellos querían a los ministros… ¿cuál es su rol, entonces?

-Yo hablo permanentemente con ellos, o sea parte de mi rol es relacionarme con ellos y todo, pero la verdad es que lo que pueda necesitar o no las comunidades, las personas, los comités, las organizaciones tiene que ver básicamente con lo que en su momento ellos establecen como prioritarios. La verdad es que no podría opinarte de eso…

-Su cargo es específico para esto. ¿Usted está dedicado a esto a tiempo completo?

-Sí, absolutamente tiempo completo, pero también parte de lo que hacemos es establecer un modelo de seguimiento, corrección de metas. Hay un trabajo de control de gestión bastante importante que se va sumando a todo eso. Nosotros somos un equipo pequeño, o sea, somos cuatro personas, entonces la verdad que no es que tengamos una institución grandota. Por lo tanto, aquí lo importante es que cada uno de los sectores se tiene que hacer cargo de cada una de las tareas. Y eso es lo que nosotros estamos empujando permanentemente desde el Ministerio de Desarrollo Social.

-¿Hasta cuándo dura su trabajo? Usted está a honorarios y entiendo que, inicialmente, por un año.

-O sea, sí, pero me imagino que aquí lo principal respecto al cargo de gerente de la construcción, en virtud del plan de seguimiento al Plan de Reconstrucción y mirar eso efectivamente desde la perspectiva que establece el Gobierno actualmente.

-Considerando lo que no se ha logrado hacer en materia de reconstrucción, que incluso llevó a personas a protestar por tanto tiempo en distintos lados, en La Moneda, etcétera, ¿cree que lo que usted está haciendo, los servicios a honorarios que usted presta por esto, con el sueldo que se le está pagando, está bien? ¿Qué está acorde a la labor que ha logrado hacer?

-Es que no sé cómo responderte eso. No entiendo la pregunta.

-Hay cierta disconformidad de las comunidades que están afectadas por el tema del megaincendio respecto a lo que se ha logrado, por ejemplo, en el plan de reconstrucción y en otros temas también que tienen que ver con los bonos, etcétera, pero también con el avance del plan de reconstrucción. Usted es parte del plan de reconstrucción, entonces si no se ha logrado aquello, si la vinculación laboral que usted tiene con el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver justamente con eso y no se ha logrado, ¿cómo usted puede responder a esas personas damnificadas?

-Mira, respecto al tema de los bonos, no son parte del Ministerio de Desarrollo Social, son parte de la primera estrategia que es la entrega de Ministerio del Interior. Eso es lo primero. Respecto al plan de reconstrucción, lo que nosotros estamos haciendo es un seguimiento que ha permitido de alguna forma avanzar mucho más de lo propuesto, de el planificado respecto a las medidas del plan de reconstrucción. Ahora, respecto al tema particular de vivienda, efectivamente hay un tema ahí del que ya se tomó conocimiento y ya el Ministerio de Vivienda está haciendo las acciones correctivas y por lo tanto es lo que ellos tienen que resolver.

-¿Pero entonces usted no hace un mea culpa también de que no pudo lograr lo que fue encomendado? Le insisto también porque lo han hecho casi todos en el Gobierno y usted es parte también de las personas que están a cargo del plan de reconstrucción, con este cargo especial.

-Todos, yo creo, queremos que las cosas vayan más rápido, vayan a un ritmo absolutamente mucho más acorde a lo que todos miramos y analizamos de la magnitud de la tragedia que pasó. Para nadie es indiferente que por muy rápido que vayamos sigue siendo lento para los damnificados y eso es algo que efectivamente siempre estamos mirando y considerando.

-Entonces, ¿qué se espera tener listo para este semestre?

-Mira el tema de vivienda efectivamente está en una proceso de corrección de estimación y meta que yo en este momento no te lo voy a responder, pero cuando ya tenga los datos definitivos que será ahora a finales de marzo, principios de abril, ahí tendré la respuesta correcta y podré hablar con más certezas.

