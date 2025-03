El escandaloso sueldo del gerente de la fallida reconstrucción tras megaincendio: Patricio Coronado gana $7 millones mensuales

"Apagado el fuego, vendrá fase de catastro, ayudas tempranas y reconstrucción. Nos pondremos de pie", sostuvo el Presidente Gabriel Boric el 4 de febrero de 2024, un día después del devastador megaincendio que afectó los dos días anteriores a miles de viviendas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando un saldo de 137 fallecidos. Un mes después, el Gobierno fijó la meta para la reconstrucción transitoria: "De aquí al invierno todos tienen que tener un techo", sostuvo el Mandatario.

Sin embargo, a la fecha, el balance de la tragedia y sus soluciones no dejan contentas a sus víctimas ni tampoco al Gobierno. De las 3.047 viviendas con algún tipo de daño, correspondientes a familias hábiles de subsidios pertenecientes a sectores regulares de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, existen 626 a quienes ya se les ha asignado un subsidio habitacional en las distintas modalidades que dispone el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para este proceso de reconstrucción: autoconstrucción asistida, incluida la opción de pago posterior, construcción en sitio propio, viviendas industrializadas y adquisición de vivienda construida. Como balance, a la fecha un 35% de las familias hábiles con daño no reparable cuentan con un proceso de reconstrucción en desarrollo.

Según el informe entregado por el mismo Gobierno, enviado por el Departamento de Comunicaciones de la Gerencia de la Reconstrucción este martes tras las consultas sobre avances del proceso, durante el año 2024 se completaron un total de 46 compromisos de los 166 que componen el plan. En términos globales, la planificación alcanza un 26% de avance. Es decir, no se ha cumplido lo prometido inicialmente.

GERENTE DE RECONSTRUCCIÓN… ¿A CARGO?

Fue el 22 de febrero del año pasado cuando la ministra de Desarrollo Social y Familia, y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro, informó el nombramiento de Patricio Coronado Rojo como gerente técnico para la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Sus labores –según se anunciaron en ese entonces en la prensa– serían asesorar técnicamente al Comité de Ministras y Ministros para la Reconstrucción y colaborar en el diseño, coordinación e implementación del plan de reconstrucción en la zona.

Para aquello, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia crearía una Unidad de Reconstrucción dependiente directamente de la ministra Javiera Toro, para dar soporte y el apoyo administrativo al Comité y al Gerente Técnico para el adecuado cumplimiento de sus fines, proporcionando el personal y los servicios que requieran, mientras que la autoridad designada quedaría sujeta a la responsabilidad del Comité de Reconstrucción, a quienes debían dar cuenta periódica e informar sobre los avances en la ejecución de las medidas necesarias para la oportuna recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Sin embargo, ya es sabido que las tareas de reconstrucción no tuvieron los resultados prometidos, porque claramente no todos tienen un techo después de haberlo perdido todo en lo que es considerado el evento más catastrófico después del terremoto con posterior tsunami registrado el 27 de febrero de 2010.

Tras las críticas que surgieron desde el mundo político, académico, social, de las propias víctimas y de su propio sector, las que se acrecentaron mes a mes luego de la extraña asunción de Camila Vallejo como “ministra enlace” en desmedro de Maya Fernández, el invierno sin todas las casas, la comisión investigadora que reimpulsó las críticas al rol del Gobierno, y las quejas de los damnificados que derivaron incluso en una huelga de hambre, las autoridades del Gobierno del Presidente Boric hicieron su mea culpa y, de alguna forma, se lavaron las manos alejándose de la responsabilidad directa de liderar el proceso: la exministra del Interior, Carolina Tohá, dijo en enero que “como Gobierno no estamos conformes con lo alcanzado hasta ahora”, e incluso el tema fue abordado por el titular de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien afirmó que “objetivamente” el avance ha sido lento.

A horas del primer aniversario del devastador megaincendio del 2 y 3 de febrero, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, también abordó las críticas por la demorada reconstrucción tras los megaincendios de Valparaíso. Al respecto, señaló: “No ha sido algo respecto a lo cual estemos conformes”.

Toro, por su parte, ha sido menos autocrítica, y apuntó a la falta de una figura permanente a cargo de la reconstrucción. “No tenemos una institucionalidad de la reconstrucción, y por lo tanto en cada nuevo proceso estamos nombrando a alguien nuevo”. Además, agregó que “las reconstrucciones parecen no ser algo excepcional. (…) y de esta reconstrucción espero no solo poder recuperar la infraestructura, sino también dejar para delante las bases de una institucionalidad”.

Estos dichos surgen a propósito también de la falta de celeridad en una reconstrucción que no tiene un liderazgo claro y público. Supuestamente quien está "encargada" de la reconstrucción es la ministra Toro, de Desarrollo Social, pero quien coordina realmente es el denominado “gerente de la reconstrucción”, pomposo título que recae en el exdirector del Instituto de Previsión Social (IPS), Patricio Coronado. Pero éste a su vez tiene que coordinar a los otros servicios, que a su vez tienen vocerías de manera independiente... todo muy coordinado.

De hecho, de acuerdo a una fuente del Gobierno, el rol de Coronado “es como un coordinador general, pero en la práctica hay dos ministros sobre él: Minvu y Desarrollo Social, y en la región compite en protagonismo con Seremi y Serviu”.

Coronado, además de haber sido director del Instituto de Previsión Social (ISP) hasta el momento de su asunción al cargo, es administrador público de la Universidad de Chile y Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, y de acuerdo al Gobierno, cuenta con vasta experiencia en la función pública. Además, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

De acuerdo a su perfil en LinkedIn -en el que tiene una foto de perfil que dice "Open to work"- tiene “más de 20 años de experiencia en el sector público. Alta capacidad para liderar procesos de modernización institucionales orientados a la generación y perfeccionamiento de modelos de negocio y de servicio a la ciudadanía. Experiencia en la implementación de plataformas tecnológicas dirigidas a la satisfacción de usuarios. Competencias en comunicación efectiva y establecimiento de redes colaborativas. Marcada orientación a implementar mejoras de gestión, eficiencia presupuestaria y de servicio. Alta capacidad para orientar equipos de trabajo al logro de objetivos institucionales y a la concreción de nuevos proyectos".

MILLONARIO SUELDO SIN LOGRAR COMPLETAR LO ENCOMENDADO

Sin embargo, pese a todos estos títulos y supuestas competencias, la reconstrucción sigue inconclusa, lo que significa, en palabras simples, que Coronado no ha brindado la solución habitacional que prometió el Gobierno –y el Presidente Gabriel Boric- a quienes lo perdieron todo por un incendio intencionado, con mala coordinación de las autoridades, implicancia de trabajadores de Conaf, Senapred y Bomberos y que se pudo haber evitado.

Lo más complejo de este cargo es que, si bien, hay quienes consideran que ha sido el único que ha hecho un poco más por coordinar los esfuerzos por reconstruir, esto no ha sido suficiente para alguien que, de acuerdo a la Ley de Transparencia, tiene un sueldo bruto de más de $7 millones. Coronado, además, ha obtenido diversos viáticos durante los meses que ha desempeñado el cargo, por montos que llegan hasta los $278 mil.

Su cargo, dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, está descrito de la siguiente manera en cuanto a sus funciones: En primer lugar, según la Ley de Transparencia, Coronado debe “coordinar y asesorar técnicamente la implementación del Plan de Reconstrucción Incendios: Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana (Plan de Reconstrucción) y sus estrategias respecto a la catástrofe en las provincias de Marga Marga y Valparaíso, procurando la expedita atención de las personas damnificadas y sus familias”, lo que claramente no se ha cumplido, si se considera que, de manera histórica, algunos damnificados y personas que los apoyaban de otros lados, iniciaron una huelga de hambre por la falta de respuestas en cuanto al bono universal pero también por la lentitud de la reconstrucción.

En segundo lugar, su tarea es “gestionar oportunamente la recopilación y entrega de información de personas u organizaciones público o privadas relacionadas con la implementación de las medidas del Plan de Reconstrucción y sus estrategias”, en tercera instancia es “asesorar a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, que preside el Comité para la Reconstrucción mandatado en el artículo 41 de la Ley N° 21.640, de presupuestos del sector público correspondiente al año 2024, en todo a lo que refiera sobre el Plan de Reconstrucción y sus estrategias”, en cuarto lugar “identificar e informar a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, que preside el Comité para la Reconstrucción, de problemas críticos que surjan de la implementación de los planes y estrategias de reconstrucción, ya sea de oficio o a requerimiento", y en quinto lugar “participar de instancias coordinadas a las que sea invitado el Ministerio o la ministra, en materias de que competan el Plan de Reconstrucción y sus estrategias”.

Su sexta tarea como gerente técnico de la reconstrucción es “coordinar acciones, reuniones y trabajo con otras autoridades, ministerios e instituciones para avanzar en el seguimiento y ejecución del Plan de Reconstrucción y sus estrategias”, en séptimo lugar “diseñar y planificar, organizar y ejecutar las acciones necesarias para el seguimiento y ejecución del Plan de Reconstrucción y sus estrategias”, y finalmente, “evaluar y efectuar el seguimiento del Plan de Reconstrucción y sus estrategias, cuyo desarrollo haya sido encargado a terceros, dentro del ámbito de su competencia”. Además, Coronado “cumple funciones en Gabinete de Ministra”.

Suena extraño leer la palabra “expedita” en la descripción de su primera función, pero también el hecho de que varias de esas tareas no hayan tenido el resultado esperado. De hecho, tras los problemas con la lentitud de la reconstrucción, desde agosto del pasado en el Ministerio contrataron al cientista político Pablo Álvarez Chaparro para que los asesorara "en materias estratégicas de programación y avanzada" en temas de reconstrucción, además de realizar visitas a terreno por el mismo motivo, y "generar red con instituciones y coordinar encuentros que faciliten el desarrollo de los programas del Ministerio y de la implementación de los planes de reconstrucción", entre otras labores, por $2.292.400 más.

UNA PIEDRA CALIENTE QUE NADIE QUIERE SOSTENER

El problema que tiene el Gobierno con la reconstrucción es que, básicamente, prometieron algo que luego no pudieron cumplir y ahora cuesta explicarse. Por ese motivo, el tema trata de evitarse en general, incluso durante la semana en la que se cumplía un año del catastrófico evento. Sólo cabe recordar que el mismo Presidente Gabriel Boric estaba en Uruguay cuando fue 3 de febrero este año, y que no se pronunció sobre ello durante esos días.

Lo decía el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuando señalaba que “hay responsabilidades políticas que nadie ha querido asumir" y que quienes están a cargo "no han dado el ancho". Se trata de una situación compleja para un Gobierno que tiene una baja aprobación en un año de elecciones, y que carece de figuras potentes para potenciar. Quienes han estado relacionadas con temas difíciles como éste bajan sus posibilidades de una postulación a algo, y quienes han crecido en las encuestas lo han hecho justamente a costa de alejarse lo más posible de cualquier tipo de responsabilidad por el megaincendio. Es cosa de ver lo que ha hecho la propia alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, figura regional que está dentro del top 10 de políticos mejor evaluados del país, pese a ser la jefa comunal de una de las dos comunas afectadas por la tragedia y sobre la cual se apuntaron varios dardos desde un comienzo.

Muestra de la estrategia de soltar la "piedra caliente" de la reconstrucción es que cuando han surgido críticas a la reconstrucción como éstas, la ministra Toro ha evadido varias veces hablar con la prensa sobre el tema. Por otro lado, está el ministro Carlos Montes, de Vivienda y Urbanismo, quien pese a recibir toda la carga de la crítica de los damnificados e innumerables solicitudes de renuncia, sigue allí. El Serviu Valparaíso también es parte del asunto, pero el seremi que estaba desde que fue el megaincendio, Rodrigo Uribe, tampoco se le vio hablando o haciendo mucho, y fue "renunciado" el 23 de enero. El asunto es que quien sigue en su cargo como gerente de la reconstrucción, sin contar mucho qué ha hecho ni recibir pifias o críticas de los vecinos, es justamente quien realmente está a cargo de coordinar y buscar soluciones para dar una respuesta lo más expedita posible a los damnificados en cuanto a la reconstrucción, Patricio Coronado.

Sobre esto, una fuente del gobierno contó a Puranoticia.cl que “apenas ocurrió el incendio, estaban todos, ministros, subsecretarios, organizaciones, etcétera... Hoy queda sólo el Minvu en terreno. Nadie se quiere asociar al tema. Al minuto de buscar responsabilidades, todos se corren”.

Efectivamente, de lo que hace Coronado no se sabe mucho ni él ha dado mayores explicaciones a la opinión pública, por lo que las figuras más conocidas del gabinete terminan recibiendo la frustración de las familias afectadas y de los políticos de oposición.

Un ejemplo de aquello es lo que ocurrió el 23 de enero de este año, cuando hubo una molestia generalizada de los vecinos de las zonas siniestradas que estaban esperando a las autoridades nacionales y regionales del Gobierno para poder generar una instancia de conversación y obtener respuestas, pero en el lugar sólo se hizo presente Patricio Coronado, generando así la molestia de todos los vecinos… incluso algunos de ellos se manifestaron afuera del recinto donde se realizó la reunión por la "falta de autoridades" que les fueran reconocibles para lograr respuestas. Esto da cuenta de lo poco reconocida que es la figura de Coronado para los damnificados y la falta de liderazgo en esta materia en la que comunicar lo que se ha hecho, dialogar con la comunidad, escucharlos y que no se sientan desamparados tras un proceso traumático como lo fue el megaincendio, es clave para avanzar en reparar los daños no sólo materiales sino también psicológicos.

FALTA DE COORDINACIÓN EN RECONSTRUCCIÓN: ¿QUIÉN SE HACE RESPONSABLE?

Otro ejemplo de lo extraño que es este cargo y que podría ser un motivo para las descoordinaciones en cuanto a reconstrucción es que en enero de este año, la ministra Etcheverry destacó que “el Presidente Boric citó a la ministra Toro y al ministro Montes al Comité Político la semana pasada, precisamente para manifestarles la importancia de avanzar con mayor rapidez y ponerle acelerador a un tema que sabemos preocupa y duele todavía a muchas familias de nuestro país”. ¿Por qué no convocó al gerente de la reconstrucción, si es el que coordina todos los servicios? ¿Quién manda a quién?

Desde el mismo gobierno, en su balance anual, abordaron los problema de comunicación y coordinación del trabajo para la reconstrucción: “Un aspecto de mejora transversal tiene relación con la gestión comunicacional. Es clave mejorar la coordinación y difusión de información tanto a la ciudadanía como dentro del sector público para garantizar mensajes claros e información precisa del proceso”, mientras que también señalaron problemas con la “Coordinación regional: Se deben mantener y fortalecer los espacios de coordinación instalados en 2024 para asegurar una implementación coherente del Plan y preservar el sentido de urgencia en la reconstrucción”.

Otro tema que le ha terminado pesando al Gobierno es que la falta de liderazgo y resultados en la reconstrucción post megaincendio ha hecho a varios de la oposición sacar a colación lo que fue la solución que dio el ex Presidente Sebastián Piñera post terremoto del 27 de febrero en pleno año de elecciones presidenciales. De hecho, el diputado UDI Juan Antonio Coloma dijo hace unos días atrás, en el aniversario número 15 del denominado 27/F que “al Presidente Boric le tocó asumir un desafío muy doloroso, como fue llevar adelante la reconstrucción después del incendio en la quinta región. Un desafío doloroso, pero de menor magnitud de la que enfrentó el presidente Piñera“, para luego criticar que "la reconstrucción no solamente ha sido burocrática y lenta, sino que mantiene a miles de familias en la incertidumbre de cuándo podrán volver a habitar sus hogares”.

¿Qué puede hacer el Gobierno, a más de un año del megaincendio, para arreglar esta fallida reconstrucción que no resuelve la falta de viviendas de las familias afectadas? ¿Por qué quien está a cargo, aparentemente, no pareciera estarlo y ni los propios damnificados, las personas a quienes se supone debe ayudar, saben quién es? ¿Por qué se sigue pagando un millonario sueldo a un gerente que no ha dado el ancho? ¿Quién se hace responsable entonces?

PURANOTICIA