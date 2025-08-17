Brutal homicidio en toma cercana a la feria Caupolicán en Viña del Mar

En horas de la tarde de este sábado un brutal homicidio nuevamente tuvo como escenario la comuna de Viña del Mar, esta vez en una toma muy cercana a la feria Caupolicán en el sector de Achupallas en la parte alta de la ciudad jardín.

Según las primeras informaciones vecinos aledaños al lugar escucharon al menos una decena de balazos lo que motivo la inmediata acción policial. En el lugar se encontró a un hombre de 27 años herido de gravedad el cuál fue trasladado hasta una unidad de emergencia en Miraflores donde falleció en horas posteriores.

La información entregada por el Subprefecto Rodrigo Gallardo da cuenta que la víctima se trata de un hombre de nacionalidad chilena, con antecedentes policiales y de 27 años de edad que muere producto de estos balazos.

Equipos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra trabajando arduamente para dar con el paradero de los presuntos culpables dejando detenido a una persona de nacionalidad chilena, sexo masculino, de alrededor de 40 años de edad con antecedentes policiales del cuál se sospecha algún tipo de participación en los hechos.

