Intensos controles carreteros tras la pista de los tres reos fugados en Valparaíso

Carabineros informó que se están realizando intensos controles en carreteras tras la pista de los tres reos fugados este viernes desde la cárcel de Valparaíso.

Desde el puerto, el mayor Javier Oportus explicó que los controles carreteros con motivo del fin de semana largo que “se han coordinado en contingencia con la fuga de estos tres sujetos”.

Además, indicó que se está periciando un automóvil Hyundai con encargo por robo que fue encontrado en los alrededores de la cárcel.

“Hoy es el foco de la investigación para poder ver desde dónde provenía este vehículo”, expresó el oficial.

“Está siendo periciado por nuestro equipo especializado, y por el éxito de la investigación no se pueden dar más detalles”, añadió.

También informó que “desde Santiago llegó un equipo especializado del OS9 para prestar apoyo en la búsqueda y captura de estos sujetos, por lo que estamos con todos nuestros medios disponibles en un trabajo interinstitucional, entre Fiscalía, Carabineros y Gendarmería”.

“La investigación está llevándose a cabo por los equipos investigativos y sí le podemos decir a la comunidad que estamos trabajando con todos nuestros esfuerzos por atrapar a estos sujetos”, finalizó.

Los reos fugados son Jairo Adonis González Miranda, condenado por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez en 2019; Juan Israel González Quezada, sentenciado por el asesinato del cabo de Carabineros David Florido en 2022; y Claudio Alexander Fornes Vicuña, por tráfico de drogas y robo con homicidio.

PURANOTICIA