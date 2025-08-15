Horrendo hallazgo en Playa de Santo Domingo: Encontraron un pie al interior de una zapatilla

En la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso, un hallazgo inusual movilizó a personal marítimo y policial la tarde de este viernes. Cerca de las 17:10 horas, la Capitanía de Puerto de San Antonio recibió un llamado al número de emergencias marítimas 137, alertando sobre una zapatilla que contenía un resto óseo en la orilla de Playa Marbella.

En el sector, donde al menos cuatro personas realizaban pesca recreativa, funcionarios de la Capitanía se trasladaron al lugar y confirmaron que en el interior del calzado había lo que parecía ser parte de un pie humano. Siguiendo instrucciones del Ministerio Público, el sitio fue resguardado a la espera de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Tras las pericias iniciales, la PDI estableció que se trataba de un pie humano izquierdo, con una longitud aproximada de entre 22 y 23 centímetros. El hallazgo fue comunicado al Servicio Médico Legal de San Antonio, que quedó a cargo del retiro y análisis de los restos para determinar su origen y posibles vínculos con investigaciones en curso.

PURANOTICIA