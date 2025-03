Diputados de Valparaíso valoran investigación a autoridades por su rol en el megaincendio: "Que nada se barra bajo la alfombra"

La Fiscalía Regional de Valparaíso decidió separar las investigaciones del megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña de Mar, Quilpué y Villa Alemana, abriendo una arista independiente para investigar el rol de las autoridades en el manejo de esta verdadera catástrofe que le costó la vida a 137 personas y que destruyó más de 5 mil casas.

De esta manera, una indagatoria pondrá la lupa sobre el papel que jugó el Estado de Chile en la emergencia y, por otro, se seguirá investigando a los autores intelectuales y materiales de este hecho que, además, dejó más de 20 mil personas damnificadas.

El fiscal Osvaldo Ossandón, especialista en delitos de incendios, explicó que "ya llegó el momento en que estratégicamente convenía hacer la separación, porque efectivamente ya tenemos clarificado cuál es el grupo de personas que están imputadas como autores directos y como miembros de esta organización delictual. Y además de eso, ahora viene una etapa que requiere un análisis sistemático de la presunta responsabilidad respecto del manejo de la emergencia y de esas condiciones".

Quien además es fiscal jefe de San Antonio manifestó que la Fiscalía Regional de Valparaíso “ha actuado como un sólo cuerpo con todos los fiscales (...) dentro de este equipo, desde el primer momento, la Unidad Anticorrupción es parte de las primeras reuniones que tuvimos en relación a la investigación del incendio”.

Es así como el Ministerio Público estableció que esta nueva arista será liderada por el jefe de la Unidad Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, quien tiene experiencia amplia en estas materias, situación que fue calificada como "clave".

La decisión adoptada por la Fiscalía Regional de Valparaíso fue analizada en profundidad por algunos de los diputados de la zona que en su momento conformaron la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Megaincendio en la Cámara Baja.

Tomás Lagomarsino, quien presidió la instancia, indicó a Puranoticia.cl que "finalmente la Fiscalía decide abrir una investigación respecto del manejo de la autoridades en el megaincendio. Habiendo pasado latamente un año... más de un año, finalmente se toma esta decisión, a propósito también de la querella que yo mismo ingresé como Presidente de la Comisión Especial Investigadora del Megaincendio".

"Esperamos que se desarrolle esta indagatoria con toda la acuciosidad necesaria y que nada se barra bajo la alfombra. Adicionalmente, desde hace varios meses, pedí una reunión a la fiscal regional (Claudia Perivancich) y ahora que se designó un fiscal para investigar esta arista, espero poder reunirme con él para entregarle todos los antecedentes que recopilamos en la Comisión Especial Investigadora", agregó.

Por su parte, el diputado Andrés Celis comentó a Puranoticia.cl que "no permitiremos que la negligencia se encubra ni que los responsables se escondan. Las víctimas del megaincendio y sus familias no pueden seguir esperando respuestas. Es evidente que hubo fallas en la gestión de la emergencia y, si hubo autoridades que no hicieron su trabajo o actuaron con negligencia, deben responder ante la justicia".

"No basta con señalar a unos pocos responsables mientras otros se esconden. Valoro que la Fiscalía abra esta nueva arista, porque no vamos a permitir que esto quede impune ni que se sigan encubriendo responsabilidades políticas", añadió.

Luis Sánchez, en tanto, sostuvo que "obviamente que existe una arista que se ha investigado poco, en la cual casi no se ha profundizado, que es la responsabilidad de las autoridades políticas por el megaincendio. Creo que es una buena noticia que se haya dividido la investigación en este caso y que se vaya a poner el foco y una mayor atención en las decisiones que tomaron altas autoridades del país, tanto de La Moneda como del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Interior".

De igual forma, se preguntó "qué pasó, por ejemplo, con el Gobernador Regional (Rodrigo Mundaca) y por qué aparece en los libros de entrada y salida que él se fue el día del incendio temprano a su casa y no volvió a aparecer en funciones hasta la mañana siguiente. ¿Estaba en terreno en el momento en que ocurría el incendio? Qué pasa también con el Alcaldesa de Viña del Mar (Macarena Ripamonti), dónde estaba cuando el incendio estaba llegando a Viña. Son muchas preguntas que han sido planteadas en el juicio y que, por supuesto, yo espero que haya respuestas".

Posteriormente, Tomás de Rementería manifestó a Puranoticia.cl que "es importante que se investiguen a fondo las responsabilidades en el megaincendio, evitando eso sí transformar esto en un circo mediático. No es justo para las víctimas llevar esto a un circo. Que pague quien tenga que pagar, pero sin el espectáculo de algunos querellantes que no representan a nadie más que intereses políticos".

Hotuiti Teao subrayó que la decisión de la Fiscalía "es una medida que respaldamos con firmeza. A pesar de todas las gestiones que hemos impulsado para esclarecer responsabilidades y garantizar una reconstrucción efectiva, hasta ahora no ha habido una sanción real y ejemplificadora que genere un cambio estructural. Creemos que es fundamental que se ponga la lupa sobre la gestión de esta tragedia y que se determine quiénes fallaron en su deber con la ciudadanía".

Por último, y junto a dar a conocer las acciones que ha emprendido en torno a esta tragedia del año pasado, el legislador planteó que "no permitiremos que el megaincendio de febrero de 2024 quede en el olvido ni que la reconstrucción se maneje con negligencia e improvisación. Apoyamos firmemente la decisión de la Fiscalía y esperamos que esta investigación marque un precedente real para que tragedias como ésta no vuelvan a repetirse en nuestro país".

