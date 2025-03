Mantienen en prisión preventiva a tres de los imputados por el megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana

El Juzgado de Garantía de Valparaíso mantuvo la prisión preventiva para tres de los imputados del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, quienes habrían participado en la comisión de esta verdadera tragedia que provocó la muerte de 137 personas y destruyó más de 5 mil viviendas.

Se trata de Claudio Gamboa, Maximiliano Véliz y Ángel Barahona, quienes permanecerán tras las rejas, al menos, durante un mes más; esto, mientras continúa la investigación y se llevn a cabo algunas diligencias que aún están pendientes.

El fiscal Osvaldo Ossandón, especilista en incendios, explicó que la audiencia tenía la finalidad de revisar las medidas cautelares de tres de los siete sujetos que han sido detenidos en esta causa, y que tienen que ver con su presunta participación en una asociación criminal dedicada a cometer incendios en los alrededores del lago Peñuelas, (al menos 40 veces al año) es decir, una célula incendiaria que actúa de manera orgánica y que habría operado desde diciembre de 2021 a febrero de 2024.

Quien además es fiscal jefe de San Antonio aclaró que hay que distinguir la participación de los tres presuntos autores materiales del incendio del 2 de febrero (Francisco Mondaca, Franco Pinto y Elías Salazar), "y otro asunto es que los que pidieron la revisión de las medidas cautelares son parte de esta organización criminal que se dedicaba a cometer incendios para apagarlos. Eso es lo más controversial”.

Según el persecutor, la idea de Gamboa, Véliz y Barahona "era que sus servicios fueran requeridos, ya sea, para ganar horas extras, para poder ejercer sus funciones y producto de eso, el último de los incendios de esta asociación fue el de 2 de febrero que fue el siniestro que se escapó de las manos. Ellos, no es que no apagaran los incendios, son amigos de los que generaron el incendio, se enviaban mensajes por WhatsApp, comentaban, habían aprendido a hacer este tipo de artefactos (para provocar incendios), eran parte de la asociación y sabían lo que estaba pasando. Recordemos que la participación no es sólo material, también hay participación sobre quienes tienen conocimiento”.

NO SON PIRÓMANOS

Uno de los aspectos señalados durante la audiencia fue el hecho de que los querellantes en la causa y que defienden a las familias que perdieron a un ser querido en el dantesco incendio, dejaron en claro que los tres sujetos a los que este miércoles se les mantuvo la prisión preventiva no son pirómanos.

Al respecto, el abogado Enrique Kittsteiner indicó que “estamos muy satisfechos con el resultado de la audiencia. Junto a los demás colegas querellantes hemos venido a oponernos al cambio de medida cautelar y, en definitiva, el tribunal ha acogido nuestros argumentos y optó por dejar en prisión preventiva a los tres imputados que estaban intentando cambiar su situación procesal”.

El jurista manifestó que este fallo entrega una cierta sensación de tranquilidad, a la luz de las graves consecuencias provocadas por los incendios intencionales. Y esa suerte de tranquilidad se da “por la seguridad de la sociedad. No se trata aquí de pirómanos, los pirómanos crean el incendio y disfrutan viéndolo, acá no. Ellos no son pirómanos, crean un incendio para luego ir a apagarlo, ya sea por cumplir sus funciones o recibir honores, o bien, por una remuneración y, desde ese punto de vista es importante que sigan privados de libertad”, afirmó.

Kittsteiner planteó que el hecho de que los tres imputados se mantengan en prisión preventiva también permite tener una mayor seguridad en la indagatoria que se está desarrollando. En este sentido, expuso que la investigación ha avanzado mucho y muy bien, precisamente, “porque este grupo está privado de libertad y en la medida en que sea así, el mes que queda de investigación nos da certeza de que la buena indagatoria que se ha llevado adelante pueda tener un buen resultado”.

En cuanto a la responsabilidad que cabe a distintos organismos del Estado respecto del manejo de la emergencia, en términos de haberla abordado tardíamente o tener un deficiente desempeño, la defensa de varias familias víctimas del 2F, precisó que "se hace necesario que muchos que hoy día aparecen como querellantes dejen de serlo y pasen a tomar el rol de imputados. No nos cabe duda que querellantes que hoy día estuvieron presente, como las municipalidades, como la Delegación Regional, la Gobernación, van a tener que dejar de serlo, porque, obviamente hay una contraposición de intereses. No se puede ser querellante e imputado a la vez”.

ESPERANZA EN LAS FAMILIAS

Tras conocerse la decisión adoptada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, Lorena Maggio, abogada que representa a Claudio Gamboa, alias «Guagüito», un ex voluntario de la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso, no quiso dar testimonios a los medios de comunicación y recibió un leve empujón por parte de uno de los familiares de las víctimas del megaincendio que, a viva voz, le gritaban “defensora de un asesino”, mientras la mujer apuraba el tranco para subirse al ascensor.

Hasta ahora, el propio imputado –detenido el 2 de febrero- ha manifestado que no pudo participar de la elaboración de los siniestros, ya que el 31 de enero había sido movilizado a la zona de La Estrella. Esa misma tesis la encarnó la abogada, insistiendo en que “por lógica, no se puede estar en dos lugares a la vez. Es absurdo pensar que estaba apagando e iniciando incendios. No tiene participación en la organización delictual, es imposible estar en dos lados al mismo tiempo”.

Por su parte, Noemí Cabello, quien perdió a sus padres, Guillermo Cabello y María Irma Nieto, señaló a Puranoticia.cl que “se fueron juntitos de la mano. Ellos fueron los fundadores de la calle Pablo de Rocka en Los Almendros B, en Viña del Mar. Vengo a la audiencia por justicia, para que no salga ningún imputado libre, tienen que seguir presos. No vengan a hacerse las víctimas, que no sabían nada, en circunstancias que causaron todo este daño”.

La mujer –visiblemente afectada por recordar una vez más el trágico fallecimiento de sus padres y concurrir al Juzgado de Garantía porteño– aseguró que “hace un año que duermo 2 o 3 horas, porque tampoco el Estado de Chile se ha hecho cargo de cómo estamos psicológicamente. Llegué al apogeo del incendio, vi imágenes que no debí haber visto y que no puedo borrar de mi cabeza, niños gritando pidiendo auxilio, los padres corriendo a buscarlos y después no se escucha nada. Los bomberos estaban sin agua, porque las dos copas que hay están vacías, la que está más arriba de la toma de Manuel Bustos también vacía y nadie se ha preocupado de ese detalle”.

En tanto, Marlene Monsalve, quien también perdió a sus padres y sus mascotas el fatídico 2 de febrero de 2024 en la Villa Independencia, recordó que "lamentablemente ese día mis papitos se quedaron en su casa, no quisieron salir, porque ya todo afuera se estaba quemando”. Agregó que “ella estaba en el trabajo y cuando llegó de vuelta no pude entrar a eso de las 17 ó 18 horas ya no se podía subir y estaba todo oscuro y los bomberos decían que no se podía avanzar. Nos quedamos en los alrededores con la esperanza de que no hubiera pasado nada, no hubo una alerta temprana, el incendio partió a las 12 del día y hasta las 17 horas no hubo ninguna alerta”.

PURANOTICIA