Diputado Olavarría acusa "tozudez" de Iván Poduje en El Olivar y propone al Presidente Kast que ordene el reinicio de las obras

La paralización de las obras de reconstrucción de viviendas en El Olivar, en Viña del Mar, continúa en el centro de la polémica luego de que el peritaje encargado por el 2° Juzgado Civil de Valparaíso concluyera que las principales anomalías detectadas en los proyectos habitacionales corresponden al diseño, cálculo estructural y formulación de las viviendas aprobadas por Serviu, y no a la ejecución material de las obras.

El documento –elaborado en el marco de la disputa entre la Constructora San Sebastián y el organismo estatal– plantea así una conclusión directamente relacionada con uno de los fundamentos utilizados para mantener detenidos los trabajos.

El perito Jaime Berríos revisó los antecedentes de los 12 contratos, los proyectos aprobados, permisos de edificación, certificados de calificación definitiva, libros de obra e informes del Serviu, además de realizar visitas a terreno durante agosto y septiembre. A partir de esos antecedentes, concluyó que "las anomalías detectadas provienen del diseño, calculo estructural y formulación del Proyecto Habitacional aprobado por el Serviu" y que "no se deben a la ejecución material de las obras".

El informe agrega que "lo efectivamente ejecutado por la constructora corresponde al proyecto aprobado" y que no se aprecia que las obras se hayan apartado de los planos y especificaciones técnicas incorporados en el Certificado de Calificación Definitiva. Asimismo, establece que las deficiencias vinculadas al diseño podían ser subsanadas mediante modificaciones de contrato y que varias de las observaciones relacionadas con la ejecución contaban con antecedentes que respaldaban los cambios realizados. Así, no sería necesario demoler, tal como lo desea el ministro Iván Poduje.

A partir de estas conclusiones, el diputado Mario Olavarría (UDI), integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara, sostuvo en conversación con Puranoticia.cl que el peritaje adquiere especial relevancia por tratarse de un informe encargado dentro del propio proceso judicial y no a un documento solicitado por las partes involucradas.

"Para el Minvu, al estar metido en un juicio, no es muy bueno que salga declarando eso para efectos de su estrategia judicial, porque quiere decir que ya con eso se termina el juicio, por lo tanto, yo no veo que vaya a decir otra cosa. Sin embargo el informe pericial, dentro de un juicio, es un medio prueba muy importante que no lo ponen las partes, sino que lo designa el juez que está viendo el asunto. (...) Por lo tanto, el resultado de su investigación es muy importante, es casi categórico para un juicio como éste, donde en lo que se ve son aspectos más técnicos", afirmó el legislador.

El parlamentario gremialista cuestionó, además, la respuesta entregada por el Ministerio de Vivienda frente al documento, señalando que "me parece muy burdo salir a desprestigiar al que trae las malas noticias o a invalidar el informe porque está absolutamente claro y chequeado. Podría el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pedir otro informe si es que quieren, pero la verdad es que en este caso es bastante bochornoso para el Minvu que se conozcan todas las fallas que tuvieron para poder decidir cortar el contrato de una empresa que estaba construyendo".

Recordando que milita en un partido afín al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, aseguró que "a mí me encanta que le vaya bien al Gobierno, pero la verdad es que en estas cosas hay que estar con la gente porque aquí la gente es la que está sufriendo. Aquí el ministro no importa mucho, ni la empresa ni nadie más; aquí son las personas las que están han estado viviendo este calvario desde el incendio. Por lo tanto, están listas sus casas, estaban prácticamente para entregarse en mayo y por una tozudez se les dice que no, que estaban mal construidas".

Tras ello, apuntó directamente al ministro de Vivienda, Iván Poduje, recordando que "se basó en un informe de Idiem, que contrató el Minvu. El Idiem es el instituto de la Universidad de Chile, muy importante. Yo leí ese informe y ustedes también lo dieron a conocer en su momento, y en ninguna parte recomienda la destrucción de casas. Estamos hablando de una forma de trabajo del ministro Poduje, de mucha tozudez y fijación de una idea que tenía preconcebida antes de asumir, incluso".

Para Olavarría, la situación también termina afectando políticamente al Gobierno y, particularmente, a José Antonio Kast, por lo que cuestionó que "en el fondo hay que ver cómo queda el Presidente de la República con esto. ¿Por qué? Porque un ministro corre con colores propios. Entonces, al final no lo ayuda para nada, al contrario. Hoy día el Presidente podría perfectamente estar diciendo que hasta aquí nomás llegamos con este asunto y que las casas se terminan y se les entrega, se da un plazo y queda como le corresponde a un Presidente de la República con los vecinos. Pero no, le dieron el vamos al ministro, quien tenía preconcebido esto, no sé por qué".

Quien también fuera Alcalde de Colina insistió en que el peritaje representa un antecedente externo a las partes en conflicto y que, por lo mismo, debería llevar a reconsiderar la decisión adoptada respecto de las viviendas. Al respecto sostuvo que "ahora se le da un mazazo en la cabeza, con un informe externo, un informe independiente, un informe de un perito que le dice: 'Señor ministro, usted está equivocado'. Y no se lo dicen ni los vecinos, no se lo dice la empresa ni nadie más; se lo dice un externo. Bueno, lo mínimo es quedarse calladito, asumir el tema y reconstruir esto y terminarlo de una vez por todas. Eso es lo que corresponde".

Consultado directamente por la eventual salida de Iván Poduje del Minvu, Olavarría señaló que "es muy grave, pero las renuncias a los cargos dependen del Presidente". Respecto de las alternativas que existen en la Cámara de Diputados para abordar lo ocurrido con la reconstrucción, el integrante de la Comisión de Vivienda explicó que "la Cámara tiene varias opciones, como la interpelación, que es una sesión para preguntarle; puede haber una sesión especial también; y puede haber una comisión investigadora, donde se necesita a un grupo de parlamentarios que firmen para que se investigue lo que ha pasado con la reconstrucción, porque ahí también hay responsabilidades anteriores, pero en este punto particularmente del actual ministro".

El emplazamiento de Olavarría apunta así a que el Gobierno de José Antonio Kast tome una definición respecto de El Olivar y ordene retomar la tan ansiada reconstrucción de este sector de Viña del Mar, mientras el peritaje judicial y la respuesta del Minvu mantienen abierta la disputa sobre el origen y alcance de las observaciones técnicas. En el centro de la controversia, en tanto, permanecen las familias damnificadas que llevan dos años y medio esperando una solución.

PURANOTICIA