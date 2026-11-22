Una inusual escena sorprendió a los habitantes de la comuna de Villa Alemana durante la tarde de este domingo, específicamente en el sector de Peñablanca, donde se formó un remolino de viento, descrito como un “mini tornado” por quienes se encontraban en el lugar.

El extraño fenómeno se formó de manera repentina, levantando tierra y polvo, alcanzando ráfagas de viento poco común en dicho sector.

La situación generó preocupación para quienes se encontraban en el lugar, ya que aseguran jamás haber visto una situación como esta en la comuna de Villa Alemana.

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