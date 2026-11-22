La tarde de este domingo un accidente de tránsito se registró en pleno centro de Viña del Mar, el que habría involucrado a dos automóviles particulares.

La emergencia se registró específicamente en calle Viana, frente a la Parroquia de la Ciudad Jardín, alrededor de las 16:30 horas.

Hasta el lugar llegaron equipos de emergencia para poder prestar auxilio a las víctimas, así como también personal de seguridad municipal.

PURANOTICIA