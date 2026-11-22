Un hombre de 38 años, identificado con las iniciales L.A.G.M., se mantiene en riesgo vital y en coma inducido al interior del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, luego de que fuera brutalmente agredido con una pala en su cabeza en la comuna de Quintero, en la Región de Valparaíso.

Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 1:40 horas de la madrugada de este sábado en una plaza del sector de Loncura.

El presunto autor del ataque, un hombre de 42 años en situación de calle, de iniciales F.R.G.I., logró ser detenido por Carabineros, quien se encuentra confeso de la agresión.

Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso junto al Laboratorio de Criminalística por instrucción del Ministerio Público.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, todo habría comenzando cuando ambos compartían bebidas alcohólicas en el lugar hasta que se inició una discusión, la que se habría salido de control cuando la víctima le enseña al victimario un arma falsa, con la que intimidó al sujeto antes de que este le propinara la paliza con el objeto contundente.

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