Cuenta regresiva para la Delegada Presidencial de Valparaíso: Inminente renuncia de Sofía González abre el debate sobre su reemplazo

Movido promete ser el panorama político en la región de Valparaíso durante los próximos días, no tan sólo por la segunda vuelta por la Gobernación, sino que también por las autoridades que presentarán sus renuncias antes de las 0:00 horas del 16 de noviembre; esto, pensando en competir en las Elecciones Parlamentarias de 2025.

Cabe recordar que la Ley Electoral estableció las inhabilidades para ser candidato a Diputado o Senador, consignadas en el artículo 57 de la Constitución Política de la República, donde se indica la fecha en la que las diversas autoridades deben renunciar si es que desean competir en los comicios fijados para noviembre de 2025.

De esta manera, al estar programada la Elección Parlamentaria para el domingo 16 de noviembre de 2025, las diversas autoridades interesadas en competir en los comicios por el Congreso deben salir de sus cargos a más tardar a las 0:00 horas del sábado 16 de noviembre de 2024 y así no verse afectados por la mencionada inhabilidad.

Las autoridades del mundo político a las que rige esta medida son: Ministros de Estado, gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, alcaldes, consejeros regionales y subsecretarios.

En el caso de la región de Valparaíso, los nombres que han sonado con más fuerza para presentar sus renuncias y asumir el próximo año una carrera parlamentaria son el del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien está evaluando esta opción ante los malos resultados obtenidos en las elecciones de octubre; y el alcalde de Limache, Daniel Morales, quien reconoció abiertamente que la Cámara es una opción que le gusta.

"Vamos a mirar qué pasa el domingo a las 7 de la tarde para tomar algunas decisiones. Tengo varias posibilidades sobre la mesa. Después de ocho años, la perspectiva que me da la gestión en términos políticos es otra mirada de lo que pasa en el país", señaló el jefe comunal porteó el pasado 27 de octubre a Puranoticia.cl.

Por su parte, la autoridad limachina planteó a este mismo medio que "obviamente, la fecha precisa de la renuncia la estamos evaluando. La ley establece que aquellas autoridades que estamos en un cargo y que tenemos alguna intención de postular a una Elección Parlamentaria, debemos hacerlo con un año de anticipación".

Pero Sharp y Morales no serían los únicos, pues fuentes de Puranoticia.cl afirmaron que la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, es otra de las autoridades que estaría evaluando seriamente la opción de presentar su renuncia antes del 16 de noviembre, ya que tendría pretensiones de competir por la Cámara de Diputados en las elecciones que tendrán lugar el próximo año en todo el país.

En base a estos trascendidos que provienen justamente desde el mundo político –incluso desde el mismo oficialismo–, Puranoticia.cl tomó contacto con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para conocer de primera fuente si es que podrían referirse a la posibilidad de la salida de González, sin embargo declinaron hacerlo.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

No obstante, quienes sí emitieron sus opiniones frente al tema fueron algunos de los Diputados de la región de Valparaíso, tanto del Distrito 6 del interior como del Distrito 7 de la costa, quienes expresaron su visión ante la eventual salida de esta fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso y egresada de Magíster en Educación, quien permanece en el cargo desde el inicio del Gobierno del Presidente Boric (11 de marzo de 2022).

Una de las más críticas a esta decisión fue la diputada Camila Flores (RN), quien señaló en diálogo con Puranoticia.cl que "me parece realmente insólito que la delegada presidencial Sofía González esté pensando en asumir una candidatura parlamentaria. ¿Con qué credenciales? La verdad es que su trabajo ha sido nefasto. Ha sido una persona ausente. Ha sido una persona incapaz".

"Yo, la verdad, es que tendría un poco de pudor antes de enfrentar o buscar enfrentar una candidatura electoral. Pero bueno... a este tipo de situaciones son las que nos tienen acostumbrados desde el Gobierno. Por lo tanto, tampoco tenemos que extrañarnos", continuó indicando la parlamentaria de oposición.

La militante de Renovación Nacional también sostuvo que "verdaderamente creo que no va a generar mayores cambios en lo relativo al rol del Delegado Presidencial quien pudiese asumir como reemplazante de la Delegada actual, porque sabemos que aquí es un problema general y casi un requisito de las autoridades de este Gobierno que esa relación precisamente con que no tienen las competencias para ejercer cargo y siempre ponen a personas que no tienen esas competencias. Por lo tanto, tampoco veo esto como una oportunidad de mejora para la región de Valparaíso".

El diputado Hotuiti Teao (Independiente-Evópoli) comentó al respecto que "la posible renuncia de la Delegada Presidencial de Valparaíso para enfocarse en una campaña parlamentaria abre una oportunidad crucial para fortalecer la gestión en una región que ha visto un preocupante aumento en los índices de criminalidad. La Delegada ha sido cuestionada por su incapacidad para frenar el avance de la violencia y por su débil gestión en situaciones de emergencia. Según datos del Ministerio Público, las cifras de delitos de mayor connotación social en la región han revelado un incremento de 12% de los homicidios respecto al mismo período en 2023".

"Estos problemas se intensificaron durante el incendio en febrero del 2024, una de las mayores catástrofes de la región, donde la falta de coordinación en la respuesta inmediata y la incapacidad de la Delegación para garantizar orden y seguridad dejaron a cientos de damnificados sin un apoyo efectivo. Incluso hoy, esos mismos damnificados han pedido la presencia permanente de las Fuerzas Armadas para resguardar la zona y evitar saqueos, lo cual evidencia las falencias en el manejo de la seguridad pública en la región​", continuó expresando el legislador de oposición.

Teao concluyó su análisis manifestando que "esperamos que quien asuma el cargo cuente con experiencia real en gestión de crisis, conozca las complejidades de la región y tenga el compromiso de abordar de manera efectiva la seguridad. La ciudadanía necesita un liderazgo fuerte, que sea capaz de coordinar acciones de prevención, apoyar de forma rápida y eficiente ante emergencias, y brindar tranquilidad a las familias de Valparaíso. Este es el momento de sentar bases sólidas en la lucha contra el crimen y en la protección de nuestras comunidades, algo que la delegación actual no ha logrado hacer de manera satisfactoria".

Fue en este mismo tono en el que se refirió este lunes el diputado Andrés Longton (RN), quien sostuvo en diálogo con Puranoticia.cl que "tenemos una Delegada Presidencial que cada vez está más ausente, pensando en su próxima elección, quizás parlamentaria. Estamos con una ausencia de poder evidente".

Respecto a las altas cifras delictuales que se reportan en la región de Valparaíso, donde este lunes se confirmó que hubo 15 homicidios consumados durante septiembre, siendo éste el mes con más crímenes del año, el congresista dijo que "si eso está fallando, se requiere que tengamos autoridades regionales, como la Delegada Presidencial, que le pegue a la mesa, que exija lo que hay que exigir respecto a planes que claramente no están funcionando y que, por otro lado, le exija al Gobierno que tengamos presencia más masiva de policías en una región que tiene un 30% de déficit, en la cual todavía tenemos en muchas comunas a Carabineros haciendo notificaciones judiciales en vez de estar controlando el orden público".

En tanto, la diputada Chiara Barchiesi (Republicanos) reflexionó que "no me sorprendería una renuncia de la Delegada de Valparaíso. Lo que me pregunto es por qué no lo hizo antes. Porque la verdad es que su ausencia ha sido la tónica de las últimas semanas. La región ha estado sin conducción y hemos tenido que enfrentar el abandono del gobierno en materia de seguridad. La región de Valparaíso es la segunda región con más homicidios en Chile y la Delegada ha brillado por su ausencia, no ha tenido liderazgo y sólo nos quedamos con el recuerdo de su silencio e inacción".

"Sin embargo, me parece francamente impresentable que una renuncia de este tipo no contemple una autocrítica sobre su deficiente gestión en materia de seguridad. Los números hablan por sí solos: en Valparaíso, los homicidios han aumentado en un 12% y el robo de vehículos en un 13% en comparación con el año pasado. Esta realidad es alarmante y ha sido transversalmente reconocida por autoridades de la región, quienes han insistido en la urgencia de una respuesta contundente desde el nivel central", continuó analizando la legisladora.

También indicó que "buscar una candidatura al Congreso podrá ser legítimo, pero frente a una gestión de seguridad tan precaria, en mi opinión, es un despropósito total, una desconexión y una falta de sensibilidad social con los habitantes de la región, quienes siguen siendo víctimas de una creciente ola de violencia y criminalidad".

OPINIONES OFICIALISTAS

Ahora bien, por el lado del oficialismo, el diputado Tomás de Rementería (PS) señaló que "me parece que Sofía González ha tenido una gestión buena, entonces obviamente que ella destaca como autoridad regional y puede convertirse en una excelente parlamentaria en el futuro. Desdramatizaría que se vaya en esta situación. Yo creo que son varias las autoridades que lo van a hacer y ha pasado en otros gobiernos".

Respecto al nombre de la persona que podría asumir, el legislador sostuvo que "es una designación presidencial, pero espero que sea una persona con experiencia, que no venga aprender del cargo y que tenga la capacidad de poder sacar adelante los temas pendientes que tenemos, sobre todo en materia de orden público y seguridad".

En tanto, la diputada María Francisca Bello comentó que "el Frente Amplio es la primera fuerza de izquierda en la región de Valparaíso, como así quedó claro con las pasadas municipales, lo que nos deja en una posición muy favorable en un eventual cupo para la Delegación Regional. Esto nos permitiría una mejor relación con el Gobierno de cara a estos últimos meses de gestión".

"Creo que la delegada González podría haber tenido un rol más protagónico y proactivo en torno a unificar las alianzas de Gobierno en la región y propiciar el diálogo de entre los partidos. La materia medioambiental es uno de sus puntos más débiles, como por ejemplo el reciente caso de Maratué, donde las seremis del Frente Amplio fueron las únicas que se opusieron a un proyecto tan mal evaluado", añadió.

La parlamentaria concluyó diciendo que "ademas, el nivel de coordinación en torno a la seguridad tampoco fue lo esperable en medio de una crisis como la que vivimos. Vimos en la Delegación Presidencial de la región Metropolitana un trabajo realmente en conjunto a policías, municipalidades y Gobierno central, lo que nos deja una buena enseñanza de cómo lo podemos afrontar. Se extrañó, desde mi visión, una acción más concreta de parte de la Delegación, que dé respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Sin duda tenemos una gran oportunidad de mejorar también las relaciones con las fuerzas de orden público y eso es una lección".

De esta manera, se espera que el movimiento político comience paulatinamente a acelerarse, con varias autoridades que tienen la mirada puesta en lo que ocurrirá el próximo año en la Elección Parlamentaria donde, en el caso de la región de Valparaíso, tendrá que elegir a sus 16 nuevos Diputados y renovar por completo los cinco escaños en el Senado, donde tres de ellos incluso no podrán competir por la reelección.

