Diputados vuelven a apuntar contra Delegada tras preocupantes cifras de homicidios en la Quinta Región: "Cada vez está más ausente"

Precupación existe en la región de Valparaíso a raíz de las cifras relacionadas a homicidios que se han cometido durante este 2024, donde el último reporte de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) da cuenta que septiembre fue el mes con el mayor número de asesinatos del año en esta zona.

La información de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), en base a cifras de las policías, sostiene que hasta septiembre de este año se han registrado un total de 89 homicidios consumados en la Quinta Región. Vale hacer presente que, a diferencia de lo que ocurría durante igual mes, pero del año pasado, la cifra llegaba a 94 crímenes.

En el reporte policial también se puede advertir que septiembre fue el mes con mayor cantidad de homicidios en la región de Valparaíso, con 15 asesinatos durante sus 30 jornadas, es decir, un crimen cada dos días. Otro hecho a consignar es que el noveno mes del año es el último con registros informados por la SPD.

Son estos impactantes números los que vuelven a poner el foco de atención en el trabajo que ha desarrollado Sofía González como delegada presidencial regional de Valparaíso, recordando que es justamente ésta la autoridad que está a cargo de coordinar acciones en materia de seguridad en la zona.

DELEGADA "AUSENTE"

Uno de los más críticos de la gestión de González ha sido el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, quien indicó a Puranoticia.cl que "lo veo con mucha preocupación porque esto revela que el plan «Calles sin Violencia», que era el plan estrella del Gobierno, ha fracasado estrepitosamente".

"Esta es la segunda región con más homicidios en el país y eso requiere que tengamos liderazgos activos en la región que exijan a la región Metropolitana que Santiago no es Chile y que los refuerzos policiales y políticas públicas de prevención y persecución tienen que fortalecerse, porque el delito está migrando a esta región de manera evidente", continuó en su análisis el parlamentario de Renovación Nacional.

También sostuvo que "ante estos hechos de sangre cada vez más violentos tenemos una Delegada Presidencial que cada vez está más ausente, pensando en su próxima elección, quizás parlamentaria; pero estamos con una ausencia de poder evidente, y lamentablemente este Gobierno es incapaz de hacer valer las responsabilidades políticas, a pesar de que estamos hablando de los delitos más graves que tienen que ver con arrebatarle la vida a familias en la región de Valparaíso".

Longton continuó diciendo que "las autoridades son las que manejan y controlan a las policías, y quien dirige las labores de control de orden público y preventivas; y si eso está fallando, se requiere que tengamos autoridades regionales, como la Delegada Presidencial, que le pegue a la mesa, que exija lo que hay que exigir respecto a planes que claramente no están funcionando y que, por otro lado, le exija al Gobierno que tengamos presencia más masiva de policías en una región que tiene un 30% de déficit, en la cual todavía tenemos en muchas comunas a Carabineros haciendo notificaciones judiciales en vez de estar controlando el orden público".

Quien presidiera la Comisión de Seguridad de la Cámara también comentó que se debe "reestructurar el plan «Calles sin Violencia», porque claramente no ha resultado y ha significado que las mismas comunas tengan más homicidios y que la delincuencia se traslade a otras comunas, incrementando la cantidad de delitos donde no teníamos mayores problemas en el pasado. Por otro lado, los controles y fiscalizaciones tienen que fortalecerse, pero para eso necesitamos una presencia activa de la Delegada que, lamentablemente, pareciera ser que hace rato no resulta".

"UN PROBLEMA ENORME"

Quien también abordó estas dramáticas cifras policiales fue el diputado Tomás de Rementería, quien en conversación con Puranoticia.cl sostuvo que "tenemos un problema enorme en la región de Valparaíso. Somos la región que más homicidios tiene relacionado con el crimen organizado. Se han sacado los últimos datos, entonces obviamente hay una preocupación de que hay que combatir esta situación".

Y señaló que "hay que buscar, analizar y desglosar cada uno de estos homicidios, saber de dónde provienen. Sabemos que en el Gobierno anterior se instalaron bandas criminales bastante peligrosas, que hemos tratado de desbaratar. La Fiscalía y la PDI han hecho su trabajo, pero creo que debemos avanzar aún más porque es una situación en escalada y nos parece gravísimo esta cantidad de homicidios. En eso está trabajando el Gobierno, las policías y la Fiscalía y esperamos que como Poder Legislativo sigamos avanzando en leyes sobre seguridad".

Por último, el palamentario del Partido Socialista (PS) planteó que "hay que identificar qué esta fallando legislativamente y operativamente. Tenemos el «Tren de Aragua» instalado hace un buen tiempo. Entonces creo que lo importante es continuar otorgándole recursos y espero que en el Presupuesto que se viene haya más recursos para la investigación criminal y la persecución del delito".

