Cancelan la Alerta Roja para Valparaíso por incendio forestal en el cerro Jiménez: fuego consumió alrededor de 0,2 hectáreas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) determinó esto tras el término de las condiciones que dieron origen a la declaración.

Lunes 9 de marzo de 2026 19:42
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja para la comuna de Valparaíso por incendio forestal en el cerro Jiménez, tras el término de las condiciones que dieron origen a la declaración.

De acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), se reporta que el siniestro denominado "Miguel Ángel Alto" se mantiene en combate.

La emergencia que se declaró la tarde de este lunes ha consumido una superficie aproximada de 0,2 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja para la comuna de Valparaíso por incendio forestal, que se mantuvo vigente desde este lunes 09 de marzo de 2026.

Trabajan en la emergencia: Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 6 brigadas, 4 técnicos, 3 aviones y 3 helicópteros de Conaf.

(Imagen: @sassoab)

