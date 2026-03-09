Presentan querella por brutal caso de violencia contra un perro en Quilpué

Tras ser asesinado y encontrado en un terreno perteneciente a una avícola del sector de Colliguay, en Quilpué, los dueños del perro de raza Akita (Jack) presentaron una querella por violencia animal en compañía de la Municipalidad de la Ciudad del Sol.

Ante la desaparición del animal durante varios días, vecinos señalaron que vieron al canino en una empresa cercana, dedicada a la cría de aves de corral.

A su vez, los dueños de Jack indican que, si bien, trataron de hablar con el guardia de turno para acceder al terreno, sus intentos fueron en vano.

Posteriormente y ante la insistencia, comentaron que fue posible hablar con otro guardia, quien indicó que el perro no estaba en buenas condiciones y que no podían retirarlo hasta el siguiente día. En ese momento, fue cuando sucedió el hallazgo.

Por ello, se presentó una acción judicial ante el Juzgado de Garantía de Quilpué.

Carlos Santelices, dueño del can que fue maltratado con resultado de muerte, dijo que “estamos buscando justicia para Jack y para que ningún animal, para que ninguna mascota sufra lo que sufrió Jack, mutilación, tortura, y finalmente su muerte”.

“Como familia estamos destrozados por la forma en que encontramos a Jack. Nuestras palabras son que no era necesario que muriera de esa forma. Jack era, obviamente, como muchas mascotas y muchas familias, parte de nuestra familia, lo teníamos de bebé y era un cachorro, era un cachorro que no pasaba del año y medio. No es justo, no es justo que haya una persona, que haya alguien, sea como sea una empresa, que cometa este tipo de delitos”, comentó el dueño afectado.

Cabe señalar que el caso fue denunciado ante Carabineros, quienes están al tanto del hecho. Por su parte, la familia espera que la investigación llegue a los responsables de este brutal caso de violencia anima.

Asimismo, Nelson Valencia, abogado querellante, detalló que “la presentación de esta querella responde precisamente a un acto brutal que ha sucedido aquí en Quilpué, que es un maltrato animal con resultado de muerte. Hay una afectación, obviamente a la familia, que ha quedado muy afectada psicológicamente, los hijos de Carlos, su núcleo familiar completo. Y este acto delictual no solo responde al daño que se le ha hecho a la familia, sino que hay un daño también que se le ha hecho a toda una comunidad”.

“La investigación ya se ha iniciado previamente a la presentación de esta querella, no es que el día de hoy esto recién inicie, la investigación ya comenzó, ya hemos aportado los antecedentes principales, como el peritaje que se ha hecho al cuerpo de Jack, eso ya está en manos de la fiscalía, y la investigación esperamos que avance conforme a los antecedentes que se han presentado”, explicó el profesional.

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, enfatizó que “empatizar con el dolor a la familia Santelices Molina, quienes gentilmente hoy día han accedido a que nosotros podamos participar como municipio y cuerpo de concejales. Nosotros representamos a la comunidad que quiere restablecer orden, paz y solidaridad en un caso tan terrible como este. Las mascotas tienen un vínculo muy fuerte al interior de las familias, por eso los daños psicológicos que puede generar enfrentar una situación como esta es de gran relevancia”.

”Es importante que la justicia esclarezca este caso, porque además estamos detrás de un ensañamiento a un animal indefenso, y que podría mostrar ciertos rasgos patológicos que no pueden ocurrir en la comuna de Quilpué, ya que al interior de los hogares hoy tratamos a las mascotas como integrante más de la familia”, agregó la jefa comunal.

Finalmente, la Municipalidad de Quilpué señaló que "repudiamos todo acto que vaya en contra del bienestar animal y esperamos que la justicia tome las acciones necesarias para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables".

PURANOTICIA