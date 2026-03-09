Refuerzan puntos de vacunación contra la influenza en la provincia de San Antonio

En el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Barrancas, en San Antonio, se dio inicio al reforzamiento del proceso de vacunación contra la influenza en la población objetivo.

En la provincia son más de 90 mil las personas parte del grupo objetivo y hay más de 15 puntos de vacunación en Cesfam y operativos extramurales para la comunidad.

“Los esperamos en el Cesfam que le corresponde, para que usted se vacune y prevenga enfermedades respiratorias con motivo de la Influenza. De esa manera vamos a contribuir a una mejor calidad de vida de la comunidad”, enfatizó el alcalde Omar Vera.

Por su parte, el jefe de la Oficina Provincial de la Autoridad Sanitartia, Juan Pablo Vargas, indicó que "las vacunas sonimportantes, salvan vidas y ejemplo de ello es que el año pasado no tuvimos ningún menor de un año fallecido a causa del Virus Sincicial. En ese sentido, la vacunación evita que nos enfermemos gravemente, por ello se están estableciendo estas estrategias tempranas y también algunas de vacunación en terreno”.

Adicionalmente, el director del Cesfam Barrancas, José Donoso, comentó que "hemos recibido a la población inscrita, nuestra meta es vacunar al 85% de la población objetivo. Vamos a estar haciendo campaña en establecimientos educacionales y vamos a tener puntos de vacunación abiertos a nuestra comunidad. Actualmente tenemos funcionando ocho puntos de vacunación, uno de ellos itinerante y esperamos que se mantengan hasta octubre”.

PUNTOS DE VACUNACIÓN

Las direcciones, horarios de atención y vacunas disponibles en los establecimientos de salud se pueden revisar en el sitio www.mevacuno.cl, en la región de Valparaíso hay más de 100 centros público y en convenio con la Autoridad Sanitaria; y más de 15 en la provincia de San Antonio.

En la comuna de Algarrobo está disponible el vacunatorio del Centro de Salud Familiar de la comuna. Mientras, en la comuna de San Antonio hay disponible ocho puntos: cinco en los Cesfam San Antonio, Barrancas, 30 de Marzo, Néstor Fernández Thomas, Diputado Manuel Bustos; los Cecosf Tejas Verdes y Cerro Alegre; además de un vacunatorio móvil cuya cobertura en el territorio será difundida a através de las redes sociales del municipio.

Por su parte, la comuna de El Tabo mantiene disponible tres puntos de vacunación: el Cesfam El Tabo, el Cecosf La Cruces y un punto de salud en El triángulo.

En El Quisco están disponibles los vacunatorios de los Cesfam El Quisco/Sector Azul, El Quisco/Sector Rojo; y el EMR Zañartu. Mientras que en Santo Domingo, está disponible el vacuntario del Centro de Salud Familiar de dicha comuna.

