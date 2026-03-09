Controlan incendio forestal en Valparaíso tras Alerta Roja y evacuación con mensajería SAE

0,2 hectáreas de vegetación consumió un incendio forestal que derivó en una declaración de Alerta Roja y un llamado a evacuar el sector Miguel Ángel Alto, en el cerro Jiménez de la comuna de Valparaíso.

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna porteña debido a la voracidad de las llamas que rápidamente amenazaron con propagarse.

De acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro consumió una superficie aproximada de 0,2 hectáreas.

Además, se indicó que el incendio forestal se desarrolla cercano a sectores habitados. No obstante, desde el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso confirmaron que tras los trabajos de combate, el fuego logró ser controlado.

De todas maneras, con la declaración de Alerta Roja se movilizaron todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y Sinapred, para actuar ante la emergencia situación, dada su extensión y severidad.

Cabe hacer presente que trabajaron en el lugar de la emergencia el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 6 brigadas, 4 técnicos, 3 aviones y 3 helicópteros de Conaf.

